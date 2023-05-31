im.B主嫌多次改名逃避查緝？ 法務部澄清「他用假名」，明起公布通緝犯照片
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依法務部調查，「曾國緯」原名「曾瑞琪」，2005年1月4日更名「曾韋綸」，再於2009年7月23日更名「曾耀鋒」迄今；落網前，他以「曾國緯」名字在外活動；曾對外都以假名自居，用假名行騙江湖。
涉嫌吸金詐騙25億的im.B案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒），因通緝期間仍能趴趴走行騙，外界批評檢警查緝通緝犯不力；對此法務部今天說，「曾國緯」曾二度改名，改名曾耀鋒7年後4度遭到通緝，以假名「曾國緯」在外行騙。另外已邀請檢警調、戶政機關針對緝捕通緝犯研商對策，初步達成判決逾有期徒刑6月以上確定的受刑人，於通緝時同步公布照片。
法務部整合通緝資訊平台，強調im.B案主嫌遭通緝後不曾改名
外界質疑im.B主嫌曾耀鋒多次換名，讓他能以新名招搖撞騙，法務部常務次長黃謀信今天澄清，曾男兩度換名都是在2016年正式遭北檢通緝前，根據《姓名條例》第15條第1項第1款規定，通緝者不能更改姓名。
依法務部調查，「曾國緯」原名「曾瑞琪」，2005年1月4日更名「曾韋綸」，再於2009年7月23日更名「曾耀鋒」迄今；落網前，他以「曾國緯」名字在外活動；曾對外都以假名自居，用假名行騙江湖。
法務部檢察司長郭永發今天也說明，最近他們做了一些檢討和調整，已在法務部全球資訊網「通緝犯資料查詢平台」整合調查局「外逃通緝犯查詢系統」、內政部警政署刑事警察局「重要緊急查緝專案」、台高檢署「通緝要犯資料查詢系統」、內政部警政署「查捕逃犯網路公告查詢」，便於民眾查詢使用。
此外，為使民眾將資訊提供給執法機關，也在台高檢署「通緝要犯資訊查詢系統」關於執行中通緝、經法院判處有期徒刑超過6月確定的受刑人，於發布執行通緝時一併公布照片，預計今年6月中旬可完成測試全面上線，另外3個月內可完成清理8000多個舊案，並且完成上傳照片，以便於民眾查詢及有利於查緝。
通緝中之人犯依法不得更改姓名；依姓名條例規定，經通緝者，不得申請改姓、改名或更改姓名。法務部刑案資料系統已提供戶政機關查詢，戶政機關受理改姓、改名、更改姓名時，應查詢刑案資料，申請人如經通緝，則不得更名，並即時通報司法警察機關協助查捕。
另外法務部也俵事，偵查中的案件，未來會加強防逃。符合法務部訂頒之「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」規定案件者，檢察機關得啟動防逃機制，以確保執行。
為避免裁判確定案件之被告藉由辦理遷徙登記延遲或規避執行，檢察官得運用刑事訴訟法規定，視具體個案情形逕行拘提，另研議修正「刑罰執行手冊」規定，受刑人住址遷移他縣市者，如有延遲或規避執行之虞，得不囑託執行。
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核稿編輯：翁世航
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2023 Computex：飛宏科技與Vinpower聯手玩GaN，搶攻快充商機
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在即將到來的2023台北國際電腦展中，飛宏科技將於現場展示市場首款搭載1TB儲存空間與65W快充技術的充電器「iXcharger」、以及高功率密度電競筆電電源等產品，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
飛宏科技與Vinpower, Inc.、Silanna Semiconductor攜手合作，共同開發市場首款同時搭載1TB跨裝置儲存空間與65W快充技術的2 in 1充電器「iXcharger」，將在2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）正式亮相！除此之外，飛宏科技於現場將展示一系列330W GaN、280W GaN與140W PD 3.1高功率密度電競筆電電源，帶給終端使用者前所未有小型化、輕量化、與頂規化的充電體驗！
首款2 in 1 65W 1TB iXCharger
「iXCharger 」採用飛宏科技GaN快充技術，提供產品更高功率密度和快速散熱的同時，實現更小的封裝設計，為手機、平板電腦和筆記本電腦實現快速、安全、高效的充電體驗。值得注意的是iXcharger不僅是快充，還擁有市面上首款可跨裝置且適用於不同作業系統的儲存技術，可為手機、平板、筆電等行動裝置充電，並可作為外接式硬碟使用，廣泛適用於iSO、Android、Windows、Chrome OS等作業系統，還具有高達1TB大容量的儲存空間。iXCharger輕巧便攜的傑出設計，時時能滿足現代人在資料快存、裝置快充的需求。
GaN頂級電競筆電電源，結合電路設計與製造工藝之最
普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提升電源功率的同時，體積與重量也顯得更大更笨重，造成使用者攜帶時的困擾。飛宏電競筆電電源的設計研發，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，使產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度突破業界多年來的設計極限，僅一般180W電源的大小。今年飛宏科技將於2023台北國際電腦展中，推出330W GaN電競筆電電源，其相較於目前市面所販售的相同輸出功率產品，不僅體積小巧，且重量最輕（< 800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待！
2023台北國際電腦展（COMPUTEX TAIPEI 2023）
地址：台北南港展覽館1館／台北市南港區經貿二路1號
日期：2023年5月30日－2023年6月02日
攤位：J0509a（偉得科技）
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