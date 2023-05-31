im.B主嫌多次改名逃避查緝？ 法務部澄清「他用假名」，明起公布通緝犯照片

涉嫌吸金詐騙25億的im.B案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒），因通緝期間仍能趴趴走行騙，外界批評檢警查緝通緝犯不力；對此法務部今天說，「曾國緯」曾二度改名，改名曾耀鋒7年後4度遭到通緝，以假名「曾國緯」在外行騙。另外已邀請檢警調、戶政機關針對緝捕通緝犯研商對策，初步達成判決逾有期徒刑6月以上確定的受刑人，於通緝時同步公布照片。

法務部整合通緝資訊平台，強調im.B案主嫌遭通緝後不曾改名

外界質疑im.B主嫌曾耀鋒多次換名，讓他能以新名招搖撞騙，法務部常務次長黃謀信今天澄清，曾男兩度換名都是在2016年正式遭北檢通緝前，根據《姓名條例》第15條第1項第1款規定，通緝者不能更改姓名。

依法務部調查，「曾國緯」原名「曾瑞琪」，2005年1月4日更名「曾韋綸」，再於2009年7月23日更名「曾耀鋒」迄今；落網前，他以「曾國緯」名字在外活動；曾對外都以假名自居，用假名行騙江湖。

法務部檢察司長郭永發今天也說明，最近他們做了一些檢討和調整，已在法務部全球資訊網「通緝犯資料查詢平台」整合調查局「外逃通緝犯查詢系統」、內政部警政署刑事警察局「重要緊急查緝專案」、台高檢署「通緝要犯資料查詢系統」、內政部警政署「查捕逃犯網路公告查詢」，便於民眾查詢使用。

此外，為使民眾將資訊提供給執法機關，也在台高檢署「通緝要犯資訊查詢系統」關於執行中通緝、經法院判處有期徒刑超過6月確定的受刑人，於發布執行通緝時一併公布照片，預計今年6月中旬可完成測試全面上線，另外3個月內可完成清理8000多個舊案，並且完成上傳照片，以便於民眾查詢及有利於查緝。

通緝中之人犯依法不得更改姓名；依姓名條例規定，經通緝者，不得申請改姓、改名或更改姓名。法務部刑案資料系統已提供戶政機關查詢，戶政機關受理改姓、改名、更改姓名時，應查詢刑案資料，申請人如經通緝，則不得更名，並即時通報司法警察機關協助查捕。

另外法務部也俵事，偵查中的案件，未來會加強防逃。符合法務部訂頒之「防範刑事判決確定案件受刑人逃匿聯繫作業要點」規定案件者，檢察機關得啟動防逃機制，以確保執行。

為避免裁判確定案件之被告藉由辦理遷徙登記延遲或規避執行，檢察官得運用刑事訴訟法規定，視具體個案情形逕行拘提，另研議修正「刑罰執行手冊」規定，受刑人住址遷移他縣市者，如有延遲或規避執行之虞，得不囑託執行。

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核稿編輯：翁世航