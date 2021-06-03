行政院通過「紓困4.0」首波2600億：近400萬人明起撥款入帳，受衝擊企業員工每人4萬

行政院會今（3）日通過紓困4.0特別預算案，包含企業紓困、孩童家庭防疫補貼等，歲出規模為新台幣2600億元。

防治預算734億，紓困預算1866億：個人紓困佔1018億最多

行政院會今（3）日通過主計總處提報的「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」，追加防治預算734億元、紓困預算1866億元，合計追加2600億元，所需財源將全數以舉借債務支應，並將送請立法院審議。

其中紓困預算1866億元當中，針對個人的紓困金佔1018億，共有6類人可以領取；針對事業紓困665億，共有6類本次受衝擊的產業可申請。

個人現金紓困2對象包括：

去年無雇主的自營業者，勞保額度2萬4千元以下領3萬元，這次新增超過2萬4千元以上領1萬元（新增65萬人，共186萬人)

農漁民排富後都可領1萬元（共113萬人）

加入勞保的漁民（甲類），投保額度2萬4千元以下領3萬元，這次新增超過2萬4千元者也可領1萬元（共35萬人)

孩童家庭防疫補貼每位孩童1萬元（新增250萬人)

無勞保農漁保的自營業者，攤商、臨時工、接案工作等，年收入低於基本生活費者，領1至3萬元（新增10萬人，共47.5萬人)

計程車、遊覽車、租賃車、導遊領隊、視障按摩師、無一定雇主藝文工作者等，領3萬元 (共12萬人)

中低收入戶領4500元（共90萬人)

預算規模最高的部會為衛生福利部，共編列792億元，主要是辦理疫苗與藥品臨床試驗、採購及檢驗，發給防疫具績效者獎勵金等；次高的為經濟部，編列584億元，辦理商業服務業的員工薪資及營運成本、會展產業的員工薪資補貼，以及事業貸款融資保證、利息補貼及融資診斷等。第三高則為勞動部，共編列449億元，用於辦理自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼、勞工紓困貸款利息補貼等。

第一波發放會從明天就開始，去年有申請過紓困的民眾將不用再次申請，直接入帳，行政院也呼籲民眾不要急著明天就跑去銀行刷存簿避免群聚，要確認是否入帳可致電勞動部或是等有需要時透過atm領取查看。第二波紓困則是從下週一（6/7）開始接受新增類別的民眾申辦、事業貸款申請。而勞工紓困貸款則是6月15日開始辦理。

一般勞工：自營作業者185萬人可領，最快明天入帳

勞動部公佈這次紓困補助的勞工將新增2類，第1類是去年沒投保任何保險的「自營作業者或無一定雇主之勞工生活補貼」，每人將可領紓困金3萬元；第2類則是投保薪資在2萬4000元以上的無一定雇主勞工每人1萬元，預計將有185萬自營作業勞工，將在這次接受補助。

勞動部也說明，符合「排富原則」之適用對象，包括具中華民國國籍、2019年度個人各類所得總額未達新台幣40萬8千元、且於今年4月30日已由職業工會參加勞工保險之自營作業者，未領取其他機關相同性質的補助獲津貼等。總計約有730萬自營作業者及無一定雇主者，可獲得1次性生活補貼。

至於申請方式，若是去年已經有申請者，金額明天將直接撥入帳戶或寄發支票，不用申請；若是新申請者，下周一到下月5日可上勞保局e化系統，以自然人憑證或健保卡加戶號，登錄金融帳戶帳號、通訊地址和行動電話申請。

另外今年也續辦「勞工紓困貸款」，由銀行提供500億元自有資金，中小企業信用保證基金則提供十成信用保證，勞動部補貼第1年貸款利息，承貸銀行將陸續受理申請，預計可協助50萬名勞工。

至於沒有投保的臨時工、小攤販、賣玉蘭花，也不具有農漁民資格的， 會有急難救助發給1至3萬。去年針對此類沒有投保的員工，急難救助金發了37萬人，今年也會繼續寬列，到47萬人。

另外針對弱勢，衛福部表示會加發生活補助，將針對符合資格的經濟弱勢、身障、老人，以及兒少，於今年5月至7月，每人每月發放1500元，一次發3個月、共4500元，預估加發40.65億元，預估受益人數達90萬人。明日、6月4日將先發放80萬7201人，共發放36.32億元。

受衝擊的企業老闆和員工怎麼領？

龔明鑫說明，這波受衝擊的事業，包括商業服務業、交通運輸、觀光旅宿、教育學習、藝文業、長照托幼等；經濟部長王美花也指出，此波疫情影響主要集中在內需型商業服務業，如餐廳、咖啡廳、飲料店、KTV、美髮美容、傳統洗衣店、婚紗攝影、服飾店、文具店等，造成營業額嚴重衰退。反而這一波疫情沒有影響製造業，製造業目前出口狀況還是很好，所以紓困對象主要是針對內需服務業。

主要補助適用對象分為以下幾種：

被指揮中心命令停業的 八大娛樂休閒業：有稅籍登記的餐飲業、攝影業、美髮業、娛樂休閒業等。

停業期間未給員工基本工資以上的薪水，每1全職員工企業可領紓困補助4萬元，其中1萬給企業補貼的相關營運支出例如租金、人事費用和必要成本，3萬給員工補貼薪資，再加上「就業安定基金」補助1萬，員工共可領取4萬元。

沒被命令停業，但營業收入減少百分之五十的：有稅籍登記之商業服務業者，2021年5、6、7月，任1個月營收較2019年同月或2021年3至4月月平均減少五成以上。

假如雇主依然有給員工薪資，每1全職員工，企業可領紓困補助4萬元，紓困補助由雇主領取，補貼的相關營運支出例如租金、人事費用和必要成本。

補助條件為企業不能解散或自行歇業，允許員工離職但離職員工數也依企業規模大小有限制。

Photo Credit:行政院提供

為了防疫考量，王美花也特別強調，這次只能線上申請，企業需要準備的文件，表格內容簡單；要證明營業收入減少百分之五十，可以用統一發票總結，之前要填寫的員工薪水多少這次都不需要填寫了，因為統一都是用固定金額發放，然後告訴經濟部存摺帳號，經濟部會將紓困金轉入帳戶。

紓困貸款方面，勞工紓困貸款每人最高10萬、中小企業紓困貸款保證規模1200億元、公股銀行紓困貸款自辦增加5500億元、農業貸款新增228億元、央行中小企業貸款額度增加至4000億。額外增加8000億額度，如果不夠，政府會穩住金流。

蘇貞昌強調，行政院為了民眾避免群聚，也為了減少地方政府負擔，只要去年申請過，有存摺資料，合乎資格有資料的民眾，明天起直接撥款匯入帳戶，請大家多用網路銀行，沒有申請的也會自6月7日起提供線上申請書，給線上申請，不用臨櫃。將近400萬人明天起可以陸續收到發放現金。

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