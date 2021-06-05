如何成為outdoor咖？三種露營方式＆五個台灣超棒的露營區

我們的娛樂喜好以及旅行風格逐漸改變，以往大家喜歡往城市跑，現在更熱愛往大自然跑。今天就跟著VoiceTube一起學習露營英文，看看為什麼露營這麼受歡迎吧！

近幾年吹起一股露營的風潮，紛紛把大家吹上山，享受山林的靜謐和芬多精，新興的露營形式讓更多人感受到露營的魅力。今天除了教你露營相關英文，還要告訴你五個台灣超棒的露營區！

為什麼大家喜歡露營？

現代人為什麼越來越想走到戶外體驗露營呢？有以下這幾種原因：

放鬆自在 Relaxed and undisturbed

享受大自然 Enjoy nature

低成本 Low cost

享受家人、朋友間時光 Quality time with family and friends

團隊合作 Teamwork

成就感 Sense of fulfillment

遠離電子產品 Disconnect from technology

平時大家生活忙碌，被3C產品和工作壓得喘不過氣，所以自然會嚮往露營給人輕鬆自在、好好放鬆的機會。露營不只費用不到飯店的一半，還可以體驗搭帳篷、野炊，累積成就感，沐浴在大自然之中，享受與家人或三五好友的寶貴時光，難怪這麼多人喜歡！

三種露營方式：

1. 野營 Camping

Camping是最廣為人知的露營方式。一群好友整裝上山，搭帳篷、炊煮、享受大自然，體驗單純的美好。然而近幾年露營風潮興起，除了購入基本的露營裝備，越來越多人砸大錢擴增配備，讓單純簡單的camping變得豐富且有質感，與以往簡陋、堪用的露營形式大不同。下面介紹常見露營裝備的英文：

帳篷 Tent

睡袋 Sleeping bag

睡墊 Sleeping pad

露營燈 Camping lamp/light

帳篷柱 Tent pole

釘子 Peg

手電筒 Flashlight

可攜帶瓦斯爐 Gas stove

2. 奢華露營 Glamping

近兩年最流行的露營模式，無非是奢華露營（glamping）了！Glamping是由glamorous （華麗的）跟camping（露營）兩個單字組合而成，除了叫做奢華露營，有些人也會稱它為懶人露營，因為不需要帶一堆沉重的裝備，也不需要自己紮營，凡事都有人照料，名符其實的「人來就好」。如果假日不想動腦、只想當個廢人卻又想走進大自然，那這種露營形式就最適合你了！

Glamping的帳篷通常都是大型帳篷，有別於camping使用的露營帳篷，通常更寬敞舒適、裝飾華麗、設備齊全，常見的造型有：

蒙古包 Yurt

印地安帳 Tipi

狩獵帳 Safari tent

住在美麗的帳篷裡，滿天繁星下，跟朋友一起度過歡樂時光，是不是很棒呢！

奢華帳篷除了外觀漂亮，還會有各種裝備，讓你的快樂指數加倍：

舒適的家具 Comfortable furniture: beds/sofa/table 懶人露營顧名思義就是為了懶人而設計的，露營所需的基本裝備，像是帳篷、外帳、睡袋、摺疊椅、炊事用具等，任何繁雜的用具都由營主替你準備好，而且晚上還是睡彈簧床，不用擔心睡不好隔天腰酸背痛。

懶人露營顧名思義就是為了懶人而設計的，露營所需的基本裝備，像是帳篷、外帳、睡袋、摺疊椅、炊事用具等，任何繁雜的用具都由營主替你準備好，而且晚上還是睡彈簧床，不用擔心睡不好隔天腰酸背痛。 冷／暖氣設備 Air Conditioning/Heating 夏天露營最怕的就是早上被熱醒、晚上冷到睡不著。出來露營就是要放鬆，有了冷／暖氣，就不用顧慮這麼多，可以容易入睡，而且想睡到多晚就多晚，絕對不會被熱醒。

夏天露營最怕的就是早上被熱醒、晚上冷到睡不著。出來露營就是要放鬆，有了冷／暖氣，就不用顧慮這麼多，可以容易入睡，而且想睡到多晚就多晚，絕對不會被熱醒。 插座 Power socket 對於現代人手機成癮症嚴重，手機沒電根本是要命。所以大部分glamping場地都會提供插座，讓大家及時充電。

除此之外，奢華露營一推出馬上就受到大家的喜愛，有幾個很重要的元素：

有隱私性 Private 野營讓人詬病的就是沒什麼隱私，尤其連假時露營區人山人海，常有陌生人路過你家門前。Glamping帳與帳之間距離較遠，每個帳篷都在自己的小天地中，不會有人打擾。

野營讓人詬病的就是沒什麼隱私，尤其連假時露營區人山人海，常有陌生人路過你家門前。Glamping帳與帳之間距離較遠，每個帳篷都在自己的小天地中，不會有人打擾。 寬廣空間 Spacious 奢華露營的帳篷通常比camping的兩人帳、四人帳還要大很多，帳棚內不但放得下彈簧床、沙發、桌子，室內高度也比一般帳篷多很多，不會讓人有壓迫感。

奢華露營的帳篷通常比camping的兩人帳、四人帳還要大很多，帳棚內不但放得下彈簧床、沙發、桌子，室內高度也比一般帳篷多很多，不會讓人有壓迫感。 事先搭設 Pre-built 懶人露營就是要一到營區就開始耍廢，到達後就忙著搭帳篷這種事是不可能發生的！

3. 露營車

露營車包含彈簧床、電視、冷氣以及衛浴設備，對於不習慣住帳篷的露營新手或年紀稍長的長輩來說，露營車是最好的選擇！基本上可根據其動力來源分成自走式（motorhome）及拖曳式（railer）兩類。

自走式指的是露營車本身就是一台車，不需要額外動力才能移動，根據大小和車子底盤分為以下三種：

巴士（bus type）

貨車（truck type）

麵包車（van type）

拖曳式露營車本身沒有動力，比較像是拖車或是可移動的房子，需要額外動力拖拉。常見的類型有：

硬殼式（caravan）

折疊型（folding）

半掛型（fifth wheel）

拖曳式房屋（trailer house）

目前硬殼式露營車在台灣最為普遍，在很多露營區都能看見裝飾華麗的美式露營車，很值得大家入住體驗！

台灣有名的露營區

這麼多露營區不知道怎麼挑嗎？別擔心，VoiceTube私心推薦五個露營區！

1. 桃園「飛鼠不渴營區」

擔心露營沒事做很無聊？別擔心！飛鼠不渴營區除了有森林可以吸收芬多精，周遭還有甜柿、橘子園可體驗採果，另外還有原住民文化體驗，例如飛鼠探索、狩獵導覽、DIY 窯烤披薩等，豐富的活動肯定讓你一次就愛上！

2. 新竹「遇見嵨繞」

美麗的雲海、綿延的山巒、花季到來時滿山遍野的花朵綻放，位於海拔1,200公尺的遇見嵨繞露營區擁有極佳景色，非常值得造訪。

3. 嘉義阿里山「Hamoana 星空帳篷」

想看著滿天繁星入睡嗎？以透明玻璃而建的Hamona 星空帳篷滿足你躺在床上就能看見星空的夢想。位於嘉義阿里山的Hamona是由藝術家不舞所建造，除了可以看到許多女主人精緻的藝術品，還可以體驗烘焙有機咖啡豆、品嚐有機的無菜單料理，更別提可將阿里山壯麗的雲海和美麗山林盡收眼底！

4. 宜蘭「金岳秘境」

金岳秘境露營區除了規劃良好的衛浴設備以及價格親民的營位，最大的賣點就是位於金岳瀑布不遠處，喜歡刺激活動的朋友千萬不能錯過，因為金岳瀑布是溯溪、跳水的絕佳場所，就算是不喜歡刺激的朋友也能在瀑布旁玩水消暑喔！這樣得天獨厚的露營地點，趕快收藏起來吧！

5. 花蓮「石梯坪露營區」

想像一打開帳篷就能看到蔚藍大海，會是多麼幸福的一件事！花蓮石梯坪露營區的海景第一排美景肯定能滿足你的想像。除了美景，附近也有淺灘和漁港可以玩水、吃海鮮，提供多重享受。下一次露營就選這裡吧！

介紹這麼多露營有關的資訊，是不是心癢癢想馬上出發去露營呢？趕快踏出家門，擁抱大自然吧！

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本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航