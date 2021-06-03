百年前奪走300條黑人性命，拜登公開緬懷「土爾沙種族屠殺」，強調落實族群正義

編譯：王國仲

土爾沙種族屠殺（Tulsa Massacre）是美國史上最嚴重的種族暴力事件之一，發生一個世紀後，美國總統拜登（Joe Biden）終於成為史上首位公開緬懷此事的現任總統。

「黑人踩了白人的腳」引發美國史上最嚴重種族暴力事件之一

土爾沙屠殺事件發生在1921年5月31日，白人暴民使用槍械和爆裂物，甚至出動私人飛機空投炸藥，洗劫並燒毀奧克拉荷馬州土爾沙格林伍德（Greenwood）的黑人社區，奪走超過300條人命、1000棟以上住宅被毀，更造成近千人受傷、流離失所。

歷史學家指出，引發群眾暴力的原因，是當地報社指控一位黑人男性「踩了白人女孩的腳」，使白人們群情激憤。當其他黑人帶著槍出現，欲保護男子避免受到私刑後，情況便一發不可收拾。

在憤怒群眾焚燒民宅、摧毀其經濟體系之前，格林伍德曾有著「黑人華爾街」（Black Wall Street）美名，是國內最富裕的黑人社區。這在當時充滿歧視與種族隔離的社會氛圍中，可說十分特別。據信，白人暴徒的行徑，至少抹去了黑人族群數十年來的經營與財富累積。曾佔地超過30個街區的輝煌，如今僅剩燒焦的磚頭與教堂地下室的殘骸可供緬懷。

不過，在悲劇發生後的數十年間，這件事卻極少被提起。官方物證和紀錄也幾乎全部佚失或遭到銷毀；學校與教科書也並未編入這段歷史。拜登在6月1日親自前往土爾沙文化中心的倖存者之堂（Hall of Survivors），出席屠殺事件的百年紀念儀式：「儘管歷史保持沉默，不代表事情從未發生。」

他表示：「長久以來，此地的歷史，都被掩蓋在沉默之中、不見天日。我的美國同胞們，這不是一場暴動，而是種族屠殺，可能還是史上最嚴重的之一。不幸的是，這不會是唯一的一次。」

白宮發布新聞稿表示，6月1日拜登在非裔顧問陪同下，與曾經歷當年屠殺，至今仍在世的3位倖存者私下會晤。當中最年長的薇奧拉（Viola Fletcher），今（2021）年已107歲：「格林伍德曾代表美國黑人最光輝的一頁……那一天，我們失去了所有。」

積極面對種族問題，拜登祭出多項族群正義措施

拜登面對種族問題的做法，和前朝的川普（Donald Trump）大相逕庭。川普在2020年6月亦曾造訪土爾沙，但目的卻是為總統大選進行造勢，引起民眾抗議；恰好在一年前，川普下令淨空白宮旁邊的拉法葉特廣場（Lafayette Square），禁止民眾聲援因員警執法過當而不幸喪命的非裔美國人佛洛伊德（George Floyd）。

剛上任時，拜登便強調落實族群正義是其施政重點之一。與土爾沙的訪問互相輝映，他提出數個新的住房與小型企業支援計畫，希望能縮減非裔美國人與白人間的財富鴻溝。

政府表示，這些計畫包括通過相關新法令，降低房產交易與估價過程中現有的種族歧視與不公平；另一項措施則是在未來五年內，將與小型企業（由少數族裔經營）的聯邦合約數量提升50％。

除此之外，拜登也提出新基礎建設計畫，編列100億美元預算，協助像格林伍德這樣的弱勢社區，並提升少數族裔的經濟狀況與機會。拜登也在1日指派副總統賀錦麗（Kamala Harris）負責投票權法案修法，與共和黨一系列限縮投票權的動作對抗。

拜登更批評共和黨（可能也包括民主黨參議員曼欽〔Joe Manchin III〕和希尼瑪〔Kyrsten Sinema〕，他們常和共和黨眉來眼去）試圖在各州推動限縮投票權的行為「非美國作風」，並稱投票這項神聖的權利正「遭受前所未有的猛烈打擊」。

當地民眾力挺拜登，部分民權組織認為他做得還不夠

與前總統川普選在土爾沙造勢引發的批評相反，民眾則多對拜登的作為表示認同。

33歲的土爾沙居民拉塔莎（Latasha Sanders），帶著5個孩子以及外甥，希望一睹拜登風采：「已經過了100年，終於有位美國總統願意為這件事發聲。我把孩子們都帶來，是希望他們能親身參與歷史，讓他們繼續教育下一代。」

數百位群眾聚集在歷史悠久的維農非洲衛理公會教堂（Vernon African Methodist Episcopal Church）前，將格林伍德大道擠得水洩不通，等待拜登發表演說。一位當地居民約翰（John Ondiek），選擇透過線上直播參與這一刻：「參加者不只有黑人而已。這大大鼓舞了我，代表這個國家的民眾正在逐漸覺醒。」

土爾沙市市長拜南（GT Bynum）也在5月31日，因市政府未能保護當地社群而發表道歉聲明：「儘管當年任職的官員皆已經離世，但身為管理同一個政府的公僕，我們仍應為過去的失敗致歉。這些受害者值得在本市過上更好的生活，卻未能如願。對此我感到非常抱歉。」

儘管拜登大動作對種族議題表態，部分左派團體仍認為他還有進步空間。美國全國有色人種協進會（National Association for the Advancement of Colored People, NAACP）等民權組織批評，拜登並未採取任何措施來減少學生貸款——被普遍認為是非裔族群累積財富、改善社會地位的最大阻礙。

NAACP主席強森（Derrick Johnson）說明：「學生貸款正持續壓迫全美非裔族群的經濟繁榮。在妥善處理學貸問題之前，種族財富鴻溝是不可能被解決的。」

儘管今（2021）年4月時白宮辦公廳主任克萊因（Ron Klain）宣稱，拜登已要求各部會提供一份備忘錄，探討政府能否順利消除學生債務，但至5月底為止，白宮尚未更新任何資訊。

無論如何，非裔族群與白人的財富差距仍然顯著。根據美國進步中心（Center for American Progress）發布研究，白人家庭2019年的收入中位數為18萬9100美元，非裔族群則僅有2萬4100美元。此外，由於少數族裔受新冠肺炎疫情的影響更加嚴重，差距在2020年還進一步擴大。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航