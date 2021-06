百年前奪走300條黑人性命，拜登公開緬懷「土爾沙種族屠殺」，強調落實族群正義

編譯:王國仲

土爾沙種族屠殺(Tulsa Massacre)是美國史上最嚴重的種族暴力事件之一,發生一個世紀後,美國總統拜登(Joe Biden)終於成為史上首位公開緬懷此事的現任總統。

「黑人踩了白人的腳」引發美國史上最嚴重種族暴力事件之一

土爾沙屠殺事件發生在1921年5月31日,白人暴民使用槍械和爆裂物,甚至出動私人飛機空投炸藥,洗劫並燒毀奧克拉荷馬州土爾沙格林伍德(Greenwood)的黑人社區,奪走超過300條人命、1000棟以上住宅被毀,更造成近千人受傷、流離失所。

歷史學家指出,引發群眾暴力的原因,是當地報社指控一位黑人男性「踩了白人女孩的腳」,使白人們群情激憤。當其他黑人帶著槍出現,欲保護男子避免受到私刑後,情況便一發不可收拾。

在憤怒群眾焚燒民宅、摧毀其經濟體系之前,格林伍德曾有著「黑人華爾街」(Black Wall Street)美名,是國內最富裕的黑人社區。這在當時充滿歧視與種族隔離的社會氛圍中,可說十分特別。據信,白人暴徒的行徑,至少抹去了黑人族群數十年來的經營與財富累積。曾佔地超過30個街區的輝煌,如今僅剩燒焦的磚頭與教堂地下室的殘骸可供緬懷。

不過,在悲劇發生後的數十年間,這件事卻極少被提起。官方物證和紀錄也幾乎全部佚失或遭到銷毀;學校與教科書也並未編入這段歷史。拜登在6月1日親自前往土爾沙文化中心的倖存者之堂(Hall of Survivors),出席屠殺事件的百年紀念儀式:「儘管歷史保持沉默,不代表事情從未發生。」

他表示:「長久以來,此地的歷史,都被掩蓋在沉默之中、不見天日。我的美國同胞們,這不是一場暴動,而是種族屠殺,可能還是史上最嚴重的之一。不幸的是,這不會是唯一的一次。」

白宮發布新聞稿表示,6月1日拜登在非裔顧問陪同下,與曾經歷當年屠殺,至今仍在世的3位倖存者私下會晤。當中最年長的薇奧拉(Viola Fletcher),今(2021)年已107歲:「格林伍德曾代表美國黑人最光輝的一頁……那一天,我們失去了所有。」

積極面對種族問題,拜登祭出多項族群正義措施

拜登面對種族問題的做法,和前朝的川普(Donald Trump)大相逕庭。川普在2020年6月亦曾造訪土爾沙,但目的卻是為總統大選進行造勢,引起民眾抗議;恰好在一年前,川普下令淨空白宮旁邊的拉法葉特廣場(Lafayette Square),禁止民眾聲援因員警執法過當而不幸喪命的非裔美國人佛洛伊德(George Floyd)。

剛上任時,拜登便強調落實族群正義是其施政重點之一。與土爾沙的訪問互相輝映,他提出數個新的住房與小型企業支援計畫,希望能縮減非裔美國人與白人間的財富鴻溝。

政府表示,這些計畫包括通過相關新法令,降低房產交易與估價過程中現有的種族歧視與不公平;另一項措施則是在未來五年內,將與小型企業(由少數族裔經營)的聯邦合約數量提升50%。

除此之外,拜登也提出新基礎建設計畫,編列100億美元預算,協助像格林伍德這樣的弱勢社區,並提升少數族裔的經濟狀況與機會。拜登也在1日指派副總統賀錦麗(Kamala Harris)負責投票權法案修法,與共和黨一系列限縮投票權的動作對抗。

拜登更批評共和黨(可能也包括民主黨參議員曼欽〔Joe Manchin III〕和希尼瑪〔Kyrsten Sinema〕,他們常和共和黨眉來眼去)試圖在各州推動限縮投票權的行為「非美國作風」,並稱投票這項神聖的權利正「遭受前所未有的猛烈打擊」。

當地民眾力挺拜登,部分民權組織認為他做得還不夠

與前總統川普選在土爾沙造勢引發的批評相反,民眾則多對拜登的作為表示認同。

33歲的土爾沙居民拉塔莎(Latasha Sanders),帶著5個孩子以及外甥,希望一睹拜登風采:「已經過了100年,終於有位美國總統願意為這件事發聲。我把孩子們都帶來,是希望他們能親身參與歷史,讓他們繼續教育下一代。」

數百位群眾聚集在歷史悠久的維農非洲衛理公會教堂(Vernon African Methodist Episcopal Church)前,將格林伍德大道擠得水洩不通,等待拜登發表演說。一位當地居民約翰(John Ondiek),選擇透過線上直播參與這一刻:「參加者不只有黑人而已。這大大鼓舞了我,代表這個國家的民眾正在逐漸覺醒。」

土爾沙市市長拜南(GT Bynum)也在5月31日,因市政府未能保護當地社群而發表道歉聲明:「儘管當年任職的官員皆已經離世,但身為管理同一個政府的公僕,我們仍應為過去的失敗致歉。這些受害者值得在本市過上更好的生活,卻未能如願。對此我感到非常抱歉。」

儘管拜登大動作對種族議題表態,部分左派團體仍認為他還有進步空間。美國全國有色人種協進會(National Association for the Advancement of Colored People, NAACP)等民權組織批評,拜登並未採取任何措施來減少學生貸款——被普遍認為是非裔族群累積財富、改善社會地位的最大阻礙。

NAACP主席強森(Derrick Johnson)說明:「學生貸款正持續壓迫全美非裔族群的經濟繁榮。在妥善處理學貸問題之前,種族財富鴻溝是不可能被解決的。」

儘管今(2021)年4月時白宮辦公廳主任克萊因(Ron Klain)宣稱,拜登已要求各部會提供一份備忘錄,探討政府能否順利消除學生債務,但至5月底為止,白宮尚未更新任何資訊。

無論如何,非裔族群與白人的財富差距仍然顯著。根據美國進步中心(Center for American Progress)發布研究,白人家庭2019年的收入中位數為18萬9100美元,非裔族群則僅有2萬4100美元。此外,由於少數族裔受新冠肺炎疫情的影響更加嚴重,差距在2020年還進一步擴大。

新聞來源

責任編輯:羅元祺

核稿編輯:翁世航