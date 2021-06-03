文化部公布「藝文紓困4.0」，45.49億救急7萬多位藝文工作者，暫時不推藝Fun券

文化部今（3）日公布「藝文紓困4.0」[1]補助方案，補助自5月11日起因受疫情影響產生營運困難的個人及事業。為達即時紓困效果，文化部表示，曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，文化部採取主動審查合於規定者，並與其他部會勾稽排除重複領取等因素後，3萬元將於明（4）日直接入帳；至於藝文事業及未曾獲藝文紓困補助的自然人，也將採「線上申請、簡化程序、先到先審」方式，加快核定撥款速度。

文化部於今日行政院院會記者會後，召開線上記者會，由文化部長李永得說明本次藝文紓困4.0方案，與會人員還包含綜規司長林宏義、文創司長江清松。

文化部指出，此次紓困4.0，文化部共獲行政院同意編列特別預算45.49億元，辦理藝文紓困補助、紓困貸款利息及補貼、場館租金減免或規費補貼等方案。李永得在線上記者會也補充：「估計這波疫情影響藝文產業至少80億到100億之間。而此次是以5、6、7三個月份為期，一次先發三個月，針對紓困使用。假設疫情持續，行政院會有相關的因應方案，文化部也會跟著行政院評估並調整。」

綜規司長林宏義也補充：「這次45.49億的紓困金額，估算過大約有13500的自營工作者，將近7000個事業，加上事業受僱員工等，將有70000多名文化藝術工作者會受到這次的照顧。」

而去年藝Fun券有達到對產業一定的振興效果，此次紓困是否有這類型的相關規劃？李永得表示：「行政院是鎖定在防疫、紓困、補貼，這次預算只用在這三方面，目前暫時沒有藝Fun券的相關規劃，但未來不排除。」

Photo Credit: 文化部提供

文化部說明，「藝文紓困4.0補助」分為對自然人及事業的補助。具我國國籍的自營或無固定雇主的藝文工作者，因受疫情衝擊而導致承攬契約或工作約定受影響，無論有無參加勞保等社會保險，皆可提出申請，補助基準參考勞動部自營作業者方案，每人補助3萬元。申請者若有其他已投入之製作或相關費用，則可以再酌增經費，合計補助以6萬元為上限。

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文化部表示，為簡化申請及加快撥款程序，曾獲藝文紓困1.0及2.0補助的自然人，以主動審查方式，扣除經勾稽重複領取其他部會補助，以及已在企業、機關（構）投保或領有公保退休金者等，於6月4日將補助款3萬元採直接撥款方式入帳。至於未曾獲補助或要申請製作費項目者，則另依須知規定進行申請。

綜規司長林宏義表示第一批收到款項的藝文工作者，大約落在9500多人。

至於面對媒體提問，若有自然人領過紓困1.0和2.0，但之後已經離開藝文工作，文化部如何排除這類人才不會自動匯入3萬元？李永得表示：「國發會有考量過這類問題，因此有建立相關平台，在匯款之前，相關部會的所有名冊都在這個平台對撞，假設某一位勞工離開自營工作者的身份，有其他工作，就一定有資料呈現在勞保之中，勾稽過後會排除這類狀況。以去年為例，總共13000多人申請個人，但大約1000多人在對撞過後被排除，這部分就不會再發放紓困金。」

而因應藝文產業工作的型態，許多自由工作者並不會在事前簽署正式簽約，許多是事後的勞報單，因為活動取消因此也丟失收入，面對這類沒辦法提出「正式合約」的藝文工作者，文化部如何應對幫助？綜規司長林宏義說：「對於有無簽約的工作者，去年的作法就是放寬彈性措施，只要有相關機構幫助確認工作邀約，不見得一定要有合約，都能提出申請。而去年一定要有機構的負責人蓋章，今年則有變通方式，是藝文工作者的契約相對人，只要願意簽名證明，在疫情期間有這樣的工作邀約發生，文化部就會進行審查工作。」

事業部分，區分為「各類型藝文事業」、「營業額減少達50%之事業」及「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」三種補助，符合於我國設立登記或立案之法人、非法人團體或負責人具我國國籍之商號（個人工作室），可依受疫情影響情形申請，但三種補助只能擇一申請。

文化部說明，「各類型藝文事業」補助項目包含人員薪資及必要支出費用等，最高上限250萬元。「營業額減少達50%之事業」則以其雇用員工數每位4萬元計算，給予一次性營運補貼。至於「受中央政府命令停業，且給付其員工未達基本工資之事業」，以其雇用員工數每位1萬元計算，給予一次性停業補貼；事業之受雇員工給予一次性薪資補貼3萬元，另由就業安定基金加發生活補貼1萬元，共4萬元之補貼，由事業一併具領轉發。

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文化部指出，原訂申請至6月17日的「營運損失補助專案」，為簡化作業，在6月7日前已完成申請傳送者，將繼續審查，並得在不重複補助項目情況下，申請藝文紓困4.0的三種事業補助之一；尚未完成申請傳送程序者，則請直接改申請藝文紓困4.0補助。

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「藝文紓困4.0」補助預計於6月7日公告受理，自然人申請日期至110年7月12日止、事業申請則至8月31日止，申請方式採線上及郵寄兩種方式，文化部表示，為防疫及節省申請與作業時間，建議優先採線上申請方式，文化部也將採先到先審方式，加快各項審查及核定撥款作業。

然而，針對為何自然人與事業有申請期限上的差距，綜規司長林宏義說：「這波申請是要求5至7月的自結營收，或是相關營業資料，對於事業來說，這些資料大概要到8月中下旬才有辦法結算，因此把事業的部分延長至8月31日，是顧慮到營收資料的完整性。而關於自然人的部分，希望能儘早提出相關證明文件，這次自然人的補助月份，是5、6、7這三個月的衝擊，因此資料從5月份開始，保留大概1個月的申請期間，這也是參考去年的紓困經驗。」

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此外，在紓困貸款及利息補貼部分，文化部自去年即已爭取將藝文產業納入經濟部中小企業處紓困振興貸款及利息補貼方案，並針對大型藝文事業提供無上限的利息補貼，今年度將持續辦理。之前已取得紓困振興貸款的藝文業者，文化部將協助與承貸銀行溝通，主動協助申貸者評估再展延需求，包括貸款利息補貼延長及本金緩繳需求等。

文化部強調，除藝文紓困補助及貸款利息補貼外，文化部同步辦理場館租金減免或規費補貼方案，以及針對已獲常態性補助或委託的計畫或活動，則主動盤點通知受補助或委託單位得修正合約，延後辦理，已支出預算仍得認列等行政調控作為，相關方案及措施，文化部將陸續對外公開說明。

諮詢專線：1988或02-89790300，每週一至五9：00～18：00

備註

[1]因行政院「紓困3.0」主要補助觀光、製造、貿易服務、會展、技術服務等產業，今年度此波特別預算補助則為「紓困4.0」，為與行政院所稱一致，避免造成混淆，文化部補助方案亦同步為「藝文紓困4.0」。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航