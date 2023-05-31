時代力量徵召王婉諭參選新竹縣第二選區：哪裡需要我，哪裡就是我的戰場

時代力量今（31）日召開記者會，徵召身兼黨主席的時力現任立委王婉諭參選新竹縣第2選區立委，而非原本傳聞的台北市大安區；王婉諭表示，自己過去曾在這個地方工作10年，這次要當竹科爸媽的後盾，而戰士沒有選擇戰場的權利，她身為主帥，「哪裡需要我，哪裡就是我的戰場」。

王婉諭：當竹科爸媽後盾

時力今天舉辦「2024區域立委第二波提名」記者會，會中由決策委員暨提名小組成員周偉航宣布，徵召王婉諭參選新竹縣第2選區（竹北市東區、竹東鎮、寶山鄉、橫山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、五峰鄉）立委，也說這是經過選區特性、對手實力等各層次條件評估下，所作的決定。

王婉諭說，非常榮幸接受黨徵召，參選新竹縣第2選區立委，而新竹是台灣的經濟火車頭、研發中心，也是台灣最科技、最先進的地方，這裡有一流人民、產業發展，卻只有三流的政治。

王婉諭指出，今年的選舉需要一股力量證明，堅持價值和理念，不需要跟牛鬼蛇神眉來眼去，也可以得到選民的支持，因此決定回到過去栽培她的地方，當竹科爸媽的後盾、守護孩子未來，讓勇敢堅定的光照亮每個角落。

王婉諭也說，研究所畢業從美國返台後，曾在友達光電、奕力科技服務長達十年。這個地方有很多像她一樣的爸媽、工程師，不大會說話，把人生最精華的時光奉獻給IC、面板，也奉獻給產業，大家值得更好的政治，值得一起站出來為孩子的未來拚一次。這次，她要做竹科爸媽的後盾，守護每一個孩子的未來；會用過去科技經歷與國會經驗，改變新竹縣陳舊的政治；讓新竹縣民預約嶄新的未來。

國民黨推林思銘，民進黨還未定

國民黨5月中已完成新竹縣立委佈局，第一選區因現任立委林為洲不選連任，由前立委徐欣瑩脫穎而出，第二選區（竹東鎮、寶山鄉、北埔鄉、峨眉鄉、橫山鄉、五峰鄉、竹北市東部19里）則由現任立委林思銘出線。

新竹縣為民進黨艱困選區，兩選區人選尚待決定。而台北市立委第六選區（大安區）在王婉諭今天確定退出之後，戰局也出現變化，目前確定參選人為國民黨前台北市議員羅智強，民進黨也尚待決定。

媒體今天也在現場詢問，王婉諭之前曾表要投入台北市大安區立委選舉，為何變成選新竹縣第2選區？周偉航回應表示，新竹縣第2選區缺一個好的進步力量參選人，因此時力毅然決定請王婉諭到新竹縣第2選區參選，這是經過長時間討論做的決定。此外周偉航也指出，考量現在台北市大安區的選舉局勢不大容易迅速塵埃落定，且新竹縣第2選區是青年政治的空窗地帶，因此亟需時力投入人選細部經營。

至於在大安區立委選舉是否有合作的可能；王婉諭說，時力是獨立且民主的政黨，而時力的評估來自於黨內整體的環境、地區的特性等，所以沒有特別討論到「非藍聯盟」或合作的可能性。

時代力量24日時已經宣布提名現任立委邱顯智參選新竹市區域立委，時代力量創黨時期，邱顯智就曾在新竹與國民黨鄭正鈐、民進黨柯建銘競逐立委，雖然當時沒有當選；但時代力量本次已經有兩名現任立委投入新竹縣市，可見將選戰的重點戰場放在新竹。

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核稿編輯：翁世航