「月經貧窮」再思考（上）：微薄的經濟補助，有助於改善台灣的月經不平等嗎？

幾天前寫完失控狀態及疫情的文章後，默默對自己許下一個承諾：「既然要穩住、安定身心，那麼就還是要在軌道上平穩地把該做的事情做好。」加上周米謎也開始遠距上課（我有很多好笑的觀察！），每天還是聽著老師們交代他們各種必須完成的進度，所以我也打算開始自我鞭策：那就來寫完已經答應朋友好久和早就想寫的文章。

所以一開始就要來講我跟朋友討論了好久的月經稅議題。這跟近年來大家開始注意的「月經貧窮」現象有關，所以就有「取消女性生理用品5%營業稅」的倡議，因為「不應對陰道課稅，這是性別不平等。」

文章很長所以把結論放在最前面：如果真的停徵這5%的稅，平均每個女性「每年」可以省約140元，但生理用品每年稅收約1.7億！我認為不應該把這筆稅收拆成大家無感的小錢，更好的作法是專款專用：全部用在性別教育的推廣以及對真正遭遇月經貧窮女性的救助。

先來認識月經不平等

「月經不平等」包含兩個概念：月經貧窮與月經污名。月經貧窮是一個近一兩年來較常在台灣社會中被提起的概念，它的定義是：「女孩因為經濟不利之故無法購買適用或足夠的生理期用品，導致她在教育、就業、健康等面向都因此處於不利的位置」。而月經污名則是「因為缺乏正確月經知識，加以社會普遍存在關於女性身體的迷思，導致月經這個生理現象導致女性在社會中遭受各種不平等對待及壓迫」。

台灣不是第一個關注月經貧窮議題的國家，大約在上個世紀末，在全球化的浪潮下，第一世界國家「發現」第三世界國家的女性普遍存在因為缺乏經期衛生用品、對月事有禁忌或迷思導致女性行動受限而衍生的諸多問題，但當他們開始倡議協助這些貧窮國家的女性時，一回頭，卻發現自己國家也有因為買不起衛生用品無法出門上學工作的女孩或女人。

歐美國家針對各國內月經貧窮現象的行動

若我們就這個發現問題的路徑多思考一下，我們就會發現，因為第三世界國家表面上看起來「大家都窮」，是一種最容易察覺的貧窮狀態，因此人們傾向提供以救濟或補助的方式解決這種貧窮問題，「直接提供用品」就是最常見的方式。甚至不只在第三世界國家，包含常常被各國倡議者拿來做為典範的蘇格蘭，他們在2000年左右，國內開始注意「部分女孩因買不起生理用品而曠課或缺席」的現象，並主張要提供免費生理用品給這些女孩，以免她們的教育權受到損害。

發展至去（2020）年蘇格蘭議會通過「生理用品免費法案」，將在學校、大學、公共場所等地提供免費經期生理用品給所有女性。其他如美國、加拿大、德國、北歐各國等國家，都有倡議團體主張提供免費生理用品，或者至少降低或減免對生理用品課稅。

台灣的相關行動

2019年，林薇成立小紅帽，開始一系列關於月經權益的倡議；蘇格蘭「生理用品免費法案」通過後，立法院也有立委提案要求減免女性生理用品的營業稅；台北市政府也宣布，將在十所國中試辦提供免費生理用品，以保障女孩的受教權等。這些都成功地讓這個社會開始思考這個從前被忽略的問題：月經是一個女性獨有的生理現象，它本來也只是一種性別差異，但社會制度的設計卻不小心讓它變成性別不平等。

微小的經濟補助有助於改善台灣的月經不平等或促進性別平等嗎？

「讓大家花少一點錢買生理用品」看似不錯，但在台灣社會裡，這個措施真的有助於改善月經不平等嗎？或者我們應該提出更根本的問題：「台灣月經不平等現象的樣貌是什麼？」

外國需要從減稅入手是因為生理用品的稅率高

我們先回到蘇格蘭和英國的歷史發展：為什麼他們要從減稅開始入手？蘇格蘭一般商品的稅率是17.5%，這確實是會造成商品價格居高不下的稅率，因此他們採取的措施是先將生理用品稅降到5%（因為當時英國尚未脫歐，歐盟禁止免稅），並同時在學校及救助機構免費提供生理用品給女學生和弱勢女性。

但台灣生理用品稅率只有5%，所以在台灣的現況會是這樣的：

第一，降價的決定權掌握在銷售通路手中：5%是營業稅，所以這個稅消費者是透過消費的店家，如大賣場、藥妝店、超商等付給政府，也就是說，即使政府宣布降稅，也必須要這些營利單位同時配合調整定價策略，消費者才有可能獲得真正的降價。

其次，就算降價，消費者每年減輕的負擔也非常少：「女性在生理用品上的花費究竟多少」還沒有定論，但若我們假設女性從13歲到50歲每月來潮，依公視報導內政部估計女人一生約花九萬多元購買生理用品，若增加到以一生約花十萬元購買生理用品好了，台灣女性推估每月的平均花費是220元，減稅後可省下11元，也就是說，每年女性消費者僅約可節省140元。

台灣的月經不平等主要在於缺乏相關教育而非稅賦

雖然《性別平等教育法》規定國中小學每年需進行四小時性別平等教育，但由於大部分學校都缺乏經費，因此難以獲得專業的奧援。以月經教育為例，幾乎都是由衛生棉公司協助進行，常常侷限於用品使用方式，對於青春期的身體變化、月經的原理、經期照顧及與生育的關連等，都少能進行，內容也僅限於一次性使用的拋棄式衛生棉，對於多元生理用品如棉條、布衛生棉、月亮杯、月亮褲等，幾乎付之闕如。因此我們會看到在這個議題上，不管男女生獲得的都是極度片面的知識，而許多迷思或污名仍然繼續存在。

在台灣，我們不曾大規模調查月經貧窮的狀況，尚難勾勒這個問題的真實樣貌以及解決方法，但另一個迫切需要著手解決的建立正確月經知識問題，則必須透過更完整的性別教育達成。「取消生理用品營業稅」雖然聽起來頗有吸引力，但若實際計算，每個人能獲得的實際收益每年僅140元，是一個少到幾乎無感的差別。

但如果我們以立委李麗芬、吳思瑤提出的數據，台灣每年女性生理用品營業稅共約1.7億元，也就是說，每個人小小的140元，可以變成一個能成很多事的大金額，我們要做的，可能不是把這一大筆金額拆成大家無感的小數字分給每個人，而是要求政府專款專用，用這筆稅收來推動性別教育及性別平等相關措施。

換句話說，改善月經不平等的問題，不能只談月經，而是整體性別意識的提升，並且不分性別。

只從女人身上拿錢推廣性別平等教育合理嗎？

「月經是女性獨有的生理現象，因此不應對月經課稅，製造性別不平等」的這個主張，在道理上是對的，但請很實際地從執行層面看，把錢發回給大家，在目前的狀況下無法促進實質平等。與其把這筆錢拆成讓人無感的小錢，不如整筆拿來改善社會現況。它的來源也不一定只限於女性生理用品，在未來的執行細節中，都是可以討論的。而稅賦制度也不是鐵板一塊，未來議題狀況有任何改善或變化，都可以重啟討論。

總之，月經不平等成為大家關注的性別議題是很好的，但我們不要陷入發錢或給東西就好的迷思，有太多工作需要進行，讓真正需要被幫助的人得到幫助，同時提升整體的性別意識，才是最好的方向。

「月經貧窮」再思考（下）：台灣社會無論在性別教育或生理用品教育，都處於一種貧窮狀態

參考資料

本文獲單親媽媽和她的小孩授權轉載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航