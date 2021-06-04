納坦雅胡的「高中生」幕僚，49歲科技新貴如何締造以色列12年來首度政權輪替？

文：何宏儒（中央社記者）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的對手有望組成新政府，終結他12年執政。一旦下野，法院將如何審理他所受刑事控訴，令人關注。外界對於成色駁雜的潛在新政府能否政通人和，不無疑慮。

以色列政壇正處在戲劇性十足的歷史時刻，如果一切順利，擺脫納坦雅胡的新政府可望於兩週內宣誓就職。他將離開坐了12年的總理辦公室，和已經成為他長期統治象徵的總理官邸阿吉翁宅邸（Beit Aghion）。

極右派政黨聯盟新右翼（Yamina）領導人班奈特（Naftali Bennett）決定攜手世俗化的中間派未來黨（Yesh Atid）領導人拉皮德（Yair Lapid），和其他小黨共組聯合政府。49歲「造王者」、科技新貴百萬富豪班奈特可望先擔任總理兩年，之後兩年再由57歲前電視主播拉皮德依輪替協議繼任。

聯合政府提案須經以色列國會（Knesset）表決，獲多數支持後，新政府才能宣誓就職。報導稱，國會可望於7到12天內進行表決。

今（2021）年3月23日，未來黨在這場自2019年4月以來第4場無定論大選中獲得120席國會的17席，成為第2大黨。拉皮德願意跟只獲7席的新右翼共享權力，堪稱他對當前以色列政治形勢演變的最大貢獻。

然而，可能的新政府成色駁雜，是左、右翼勢力和中間派，為了拉納坦雅胡下馬而進行政治運作下的特殊結合，不管就民族上或政治立場上而言，都堪稱以色列史上最「多元化」政府，它未來施政能否順暢不免令人關注。

在拉皮德組閣截止期限於6月2日子夜屆滿前數小時，願意參加聯合政府的阿拉伯政黨聯盟（The Joint Arab List）與極右派政黨間，仍在為阿拉伯區非法建物使用許可，能否溯及既往而相持不下。阿拉伯政黨聯盟的諮議會（Shura Council）並為此集會商討。

伊斯蘭諮議會對以色列政府組成握有生殺大權，這還是第一次。為「國土報」（Haaretz）撰文的普費佛（Anshel Pfeffer）認為，不管諮議會作何決定，此事本身已深具意義。

班奈特未滿50歲，曾是71歲納坦雅胡執政前的幕僚長。雙方疏遠後被納坦雅胡輕蔑地形容成「高中生」的班奈特，現在有望取代前老闆登大位，應了「三十年河東，三十年河西」的俗語。

納坦雅胡的右翼聯合黨（Likud）掌控國會30席，即使在野，仍是最大黨；支持納坦雅胡的其他右翼陣營還握有另外22席。反觀班奈特只靠7席就準備「登基」，納坦雅胡將差一點到手的勝利拱手讓給了「前門生」，心中想必五味雜陳。

遭依收賄、詐欺及背信罪名起訴的納坦雅胡失勢後恐面臨重刑，他竭盡所能地為延續政治生命而拚搏，這場「我要活下去」的奮戰驚心動魄地進行了超過兩年，他直到最後一刻都還在試圖阻撓新政府誕生。

以色列史上在位最久總理即將下野，然後呢？

跡象顯示，納坦雅胡將會以「在野黨領袖」之姿繼續活躍政壇，倘若新政府在數月內垮臺，以色列就得展開第5次大選，他仍有機會重作馮婦。

報導中東新聞的Al-Monitor網站指出：「也許有人覺得荒謬，不過納坦雅胡就是那種絕對不會放棄的人。」

他以猶太人的歷史性領袖自居，把維繫以色列安全當作畢生職志。為數眾多支持者認為他開創國家前所未見外交和經濟成就，並且深信他是絕不會被左派真正擊垮的不倒翁。

政治對手則認為，他是個不管怎樣都要權力一把抓的危險人物，因為貪腐而陷入的麻煩越深，他就越不受控。正因納坦雅胡仍然會是一號人物，有分析認為，新政府組成後料將迅速通過立法，防範遭到刑事控訴的他再度競逐總理大位。

一旦下野，納坦雅胡將失去任命司法部職務的權力，也無法再推動立法賦予豁免權以自保。與此同時，他所受刑事控訴正在法院進行審理。對政敵而言，這位四面楚歌的長命總理看起來將陷入難堪境地，不再風度翩翩。

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新聞來源：以色列政壇走向變天 49歲科技新貴從納坦雅胡幕僚變敵手（中央社）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航