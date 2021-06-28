2021/06/28,
健康

患者的時間和金錢都很寶貴，四種提高試管嬰兒成功率的有效策略

患者的時間和金錢都很寶貴，四種提高試管嬰兒成功率的有效策略
Photo Credit：Newscom / 達志影像

我們想讓你知道的是

根據美國中情局（CIA）2021年調查報告指出，在227個國家或地區中，台灣的生育率是全球最低。想生卻生不出來，怎麼辦？茂盛醫院的李醫師，提供4個可以有效提高試管嬰兒成功率的策略。

文：李俊逸醫師

做試管的費用對一般人來說，不是個小數目，加上所花費的精力和時間，常讓人心力交瘁。不孕症專家李茂盛院長指出，在茂盛醫院35年的臨床經驗中，常有許多在他院失敗多次的患者前來求助，最高紀錄曾有在日本做了25次試管且耗費10年的患者，但其實這樣的案例並不少見。

這些患者都有一個共同的特色，非常焦慮，對於未來非常的不安，因為試管失敗雖然有其機率性，但是醫師有沒有嘗試用其他方法解決他的問題，則是另一個面向。所以針對試管失敗多次的患者，比較重要的是：醫師必須按照病患的情況，給他們最適合的人工生殖技術去輔助受孕，不是最新的就是最好。而且可以運用的技術很多，但患者的時間和金錢都很寶貴，更顯出醫師的專業判斷之重要性。

提高試管嬰兒成功率的有效策略

1. 提高精卵品質

茂盛醫院李俊逸醫師常用iphone來比喻做試管這件事，生殖中心就像一個手機組裝場，必須要有最好的零件(精卵)，才有機會完成一部精品手機。若初診時發現夫妻精卵品質不好，會建議使用DHEA、維生素D3、Q10、肌醇、生長激素等促進卵子品質增長，使用富精多來提高精子品質。若是精子穿透力不佳，則利用顯微注射來協助受精。另外，人工生殖輔助技術「紡錘體定位技術」可避免傷害到胚胎上的染色體，這項技術不但可以讓受精率大幅提高，還可以確保胚胎的高品質。

2. 篩選出懷孕率最高的胚胎

高齡試管嬰兒易面臨染色體異常的狀況，這也是試管反覆失敗或流產的原因之一。為了排除這個變項，許多生殖醫學中心使用「胚胎著床前基因篩檢(PGS)」來選出品質較好的胚胎。此外，茂盛醫院更研發了加入「胚胎影像即時監控系統(Time-lapse)+人工智慧演算法」的「四代試管」，能更精確的判別胚胎等級，讓植入單一胚胎的懷孕率能提升到85%以上。

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Photo Credit：Newscom / 達志影像

3. 增強子宮內膜厚度的利器 - PRP

有了最好的胚胎，當然我們希望胚胎能順利著床。因此一般在進療程前，醫師會先檢查是否有子宮內膜沾黏或瘜肉，若有的話會判斷位置大小來決定是否會影響植入，若會的話即採手術處理。另外，在植入前醫師會用威而鋼和雌激素等藥物來協助子宮達到適合植入的內膜厚度(8-12mm)。但也有部分患者對於藥物的反應不佳，則會利用「子宮內注射自體血小板血漿（PRP）」來解決問題。

PRP是從血液中分離出富含血小板的血漿，其中含有豐富的血管內皮生長因子與細胞激素，這些生長因數可以調節細胞的分化增生。由於PRP能夠促使組織增生，目前已被廣泛地應用在骨科、眼科及傷口癒合。另外，由於是使用自體分離出的血小板治療，所以產生免疫排斥不良反應的風險較低，是一項非常純熟且安全的技術。近年來開始應用在生殖醫學領域，是一個全新的治療方法，部分研究顯示，PRP對於改善子宮內膜過薄是有成效的。

4. 找出最好的植入時間

簡單來說，「子宮內膜接受性分析(ERA)」就是透過檢測找出最適合植入的時候。因為子宮內膜每個月只有一個特定的時間點才是最適合接受胚胎的著床，我們稱之為著床窗期。每個人著床窗期的時間和長短都不同，若能準確預測，單次試管嬰兒的成功率可提升25%。ERA測試的執行方式是採樣太太的子宮內膜檢體來分析基因表現，這樣不孕科醫師就可依據檢查報告來做更精確的植入。

本文經茂盛醫院授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


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