2021/06/04,
中國

中國三孩政策：只有懷孕生產是免費的，但之後就很貴了，中產階級怎麼敢生？

中國三孩政策：只有懷孕生產是免費的，但之後就很貴了，中產階級怎麼敢生？
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

歷經幾十年嚴格生育控制，中華人民共和國正面臨人口下降問題。為此，當局現在允許每個家庭可生3個孩子。不過，德國之聲記者當遠認為，在不久的將來出現嬰兒潮只是一廂情願的想法。

文：當遠

您問，世界上人口最多的這個國家的年輕家庭為何如此不願生孩子？答案很簡單：哪對夫婦會有願望和精力同時照顧4個老人和3個孩子，再加上事業壓力？

眼下，在中國能生孩子的人自己幾乎都是獨生子女。20世紀70年代末，中國開始實行嚴厲的計劃生育政策，即「獨生子女政策」。可現在，這些獨生子女發現，自己在人口金字塔中處在一個極不舒服的「三明治」位置上：不僅要照顧、必要時得護理父母和公婆，而且還要養育孩子。

人口金字塔在中國也倒置。多年來，政策制定者一直試圖逐步緩解社會老齡化問題。過了近40年，直到2016年，北京才放寬嚴格的獨生子女政策，允許每戶家庭生兩個孩子。然而，所希望的嬰兒潮並未出現。現在，當局不僅允許，而且希望父母們生三個孩子。

但是，到目前為止，由於一個決定性的因素，出生人數未能增長：金錢。

懷孕和生孩子是免費的，但之後就真的很貴了：發生了摧毀年輕父母們信心的奶粉系列醜聞後的嬰兒健康營養；在租金和房地產價格極高的大都市，每個孩子都得有自己的房間，——最理想的是在有好學校的城區；再加上眾多校外音樂課和其它輔導課；也該有財力去海邊渡假。

中國目前正拿出大量資金用於改善社會保障體系，使對老少兩代人的照顧獨立於家庭。但在很多情況下，國家工具所起作用非常有限，因而，最終還是要靠家庭。由此之故，納稅人承受的是雙重負擔。從現在起，他們得繼續向社會保障體系交款，同時，還得養育更多孩子。

自信的中產階級

今日中國，幾代人同堂這一傳統儒家家庭觀，面對的是一個日益強調個性的、自信的中產階級。它追求更多活動空間，更多休閒時間和更多自由。但眾所周知，為人父母的義務——無論是在哪種社會模式裡——多年來一直被視為個人自我實現的最大障礙。

當下，中國的家庭政策專家們意欲通過一整套措施予以調控：向家庭提供稅收優惠、為職業婦女提供更好的產婦保護、父母育兒假不再是升遷障礙、在城鄉為孩子提供平等教育機會。由此，使中國變得對兒童更友好，從而使未來更有保障。

如何為這一龐大的一攬子方案提供資金？對此，政治局含糊其辭，強調地方政府該負責。然而，地方政府現在已負債纍纍。這很像是在「化圓為方」：政治局又只是在那裡搞象徵性政治。無論如何，在這個人民共和國內，它不會對床上情況產生什麼影響。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀：中國人口政策再鬆綁，網民酸：這屆獨生子女真幸福，可以養四個老人，三個小孩

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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