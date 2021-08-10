【大人學】人生最棒的禮物之一，就是「認清自己的弱項」！

文：張國洋

每次課程結束後，總有同學留下來提問或跟我聊天，前陣子有個同學分享的事，讓我印象特別深刻。

這位同學提到，他為了提升簡報技巧到處參加簡報課，後來也在公司會議上運用了他學到的「Apple簡報法」，也就是像賈伯斯一樣打扮得很休閒，拉近與聽眾的距離；投影片上以大量的圖取代文字，讓聽眾不必看得很累⋯⋯諸如此類的技巧。

他原本期待老闆誇他一番，沒想到卻只等到一頓臭罵。老闆說他穿得太隨便，而且投影片上一點數據都沒有，台下的人根本聽不懂。

我聽完之後，除了提醒這位同學：「你不是賈伯斯，你的公司也不是Apple，這方法最好不要直接複製來用。」也想起我先前類似的經歷，以及從中獲得的學習。這次，我們就來談談這件事情吧。

為何同一個方法，別人用可以、我用就不行？

首先，我來分享兩個故事。

第一個故事發生在我國三參加高中聯考前。當時，老師要求全班一起到圖書館做考前衝刺，讀了整天書後，正值發育期的男孩們難免就會肚子餓，3、40個人每天下午都跑到附近的蔥油餅攤「搶購」。

這麼多人湧上只有老闆一人在煎蔥油餅的攤子，這時候如果不扯開喉嚨大聲點餐或直接擠到前面，一定要等很久才能吃到。於是，很多同學就會直接大吼自己要什麼，或者擠到最前面搶別人的。

我比較不會那麼瘋狂地擠上去，也因此常常落在後面，甚至有好幾次都還沒買到蔥油餅，公車就來了，我也只得餓著肚子回家。有天，我越想越不甘心，決定跟其他人一樣衝到前面大聲點餐。

「一個不辣的，醬油多一點！」我喊完之後，平時溫和的老闆突然抬頭對我吼：「我已經在忙了，你叫什麼叫？」當時，我覺得羞愧又不解，不明白為什麼大家每天這樣做，老闆都沒生氣，換成我這樣做，他卻對著我大吼。後來我也不買了，轉頭就走。

再來是第二個故事。

我高中時，班上有很多「怪物級」的學霸，他們整天都在打球，沒在讀書，可是每次考試都考得非常好；甚至連老師都卡住的題目，他們也能輕鬆解決。看在我這個花了好多時間讀書，成績才能勉強維持在中間的「苦讀型」學生眼裡，真的好生羨慕。某次大考前，我就決定模仿他們，跟著他們整天打球、出去玩。

成績一揭曉，他們又是前幾名，而平時成績處在中段的我，落得好幾科不及格，名次吊車尾！

當時我覺得好挫敗，也再一次感到不解：別人這樣做可以考第一名，怎麼我就變吊車尾？

一段時間後我回頭想想，這兩段故事感覺八竿子打不著，但其實在發生的當下，我的感受是很類似的。我也從中學到一件事，那就是：有些事別人做可以，但不代表我做也沒問題，因為這不僅牽涉到事情本身，還牽涉到其他周圍因素，比如其他大聲跟老闆點餐的同學個性本來就是那樣，而我不是；或者學霸本來就天賦異稟，而我不是。

但世界是公平的，我同時也意識到，一定有某些事情是「我能做，但別人不行的」。我必須有能力分辨這兩種事情。

認清弱項，避免進攻「錯的戰場」

為什麼要有這種分辨能力？

因為人生最重要的資源就是「時間」和「精力」，這兩種東西都有限，所以我們必須妥善運用，才能有效率地提高人生成功的機率。當我們從種種事件發現自己的弱項，比如說我發現自己再努力，數學成績仍追不上別人，那我該做的不是埋頭苦幹、拚到數學贏他們為止（這一天可能永遠不會來），而是把我比較厲害的英文學到最好，鞏固強項。換句話說，就是選對戰場來努力。

我看過不少人會陷入一個危險的思維：自己不擅長什麼，就要努力補起來。帶著這樣的思維行事，他們很快就會因為看不到進步而覺得挫敗。甚至還有更糟糕的狀況，就是連原本擅長的領域，也因為心力全投入錯的戰場，所以優勢盡失。這是非常可惜的事情。

我理解「選對戰場」的重要性後，也在接下來的求學與工作過程持續運用這個思維。例如，我工作一陣子後決定出國讀研究所，當時很多理工科系畢業的學生都會去讀MBA，未來就有機會轉戰商界、金融界。起初我也想這樣做，但後來我分析自己的性格、在校成績與工作經驗，發現這條路並不適合我。

因為商界需要不斷與人交際來鞏固關係，但我不喜歡也不擅長這樣的交際方式；而且以我的成績和偏工程領域的工作經驗，可能也很難擠進排名較前面的MBA名校。

於是，我決定轉戰「專案管理」領域。這個領域跟我的工程背景和工作經驗比較相關，我在申請時相對有利，而且我對管理的學問也很有興趣。最後，我送出申請資料，也獲得哥倫比亞大學、西北大學等名校的入學資格。要是我當初堅持申請MBA，我很可能沒機會進入這些名校。

甚至近幾年，我成為一個講師，這樣的思維也協助我找到合適的發展方向。

一開始，我發現很多講師都屬於能把場子弄得熱絡的類型，我一方面佩服，另一方面也知道這不是我的強項。我退一步想，發現我和我的夥伴Joe擅長和喜歡的，是把抽象的概念解釋清楚，並把它變成「系統化」的做法。於是，我們決定以此為核心來經營講師之路。後來，我們開設的課程與講座受到許多同學喜歡，甚至這與眾不同的做法還成了「大人學」的特色。

走你的路，做你「滿意」的選擇

你有發現嗎？我分享的幾個例子都有個共通點：就是一開始想跟著別人做，但認清自己的弱項後，我做了別的選擇。

很多時候，我們看別人做一件事，會覺得自己也可以那樣做，但如同我前面提過的，我們忽略了別人可以這樣做，可能是因為有很多我們不知道的前提和考量，也就是說，它是有配套的。

有鑒於此，我才認為「認清弱項」是人生中很寶貴的禮物，當你能分辨弱項與強項，你就不會盲目跟著別人走，能依據自己的狀況找到最合適的路。沒人能保證這條路能帶來最好、最亮眼的未來，但至少它會是你最「滿意」的決定，也是你能更自在且展現強項的選擇。

講到這，也有人會問我：「所以看別人靠一些方法成功了，我們都不該學嗎？」倒也不是這樣。看到優秀的人，我們還是要向他學習，但不是學他做的事，而是學習他做事的態度，還有面對人生抉擇時的思考方法。

總結這次談到的，希望你記得，學生時期我們努力補強比較弱的項目，是為了順利畢業，這是學校的遊戲規則；但進入職場之後，遊戲規則不一樣了，你不再需要科科優秀，而是要搞懂自己的強項和弱項，然後以你的強項切入對的戰場，提高自己發揮才華的機會。這樣，你不僅更容易在專業領域上嶄露頭角，也更有機會在你適合的路上，享受不斷前行的成就感！

本文經大人學授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航