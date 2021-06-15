《女性貧困》：在父母不知道的世界裡，缺乏警戒心的年輕女孩走上賣身之路

文：日本NHK特別採訪小組 （NHK「女性の貧困」取材班）

被捲入性產業的女性

在針對貧困問題採訪年輕女性時，我們曾前往東京的某間合租公寓，希望能夠遇到更多採訪對象。

合租公寓是指在一間屋子裡，多人共用一間浴室與廚房。一個房間內，以薄板隔出幾處狹小空間，能放一張簡易床和一些隨身物品，至少有個地方睡覺。

雖然居住空間小，但是不需要押金和保證人，而且租金便宜、交通方便。這點吸引了不少二、三十歲左右的人，似乎以來自小鎮和鄉村的年輕人較多。

合租公寓的老闆說了一段話，令人印象深刻。

「最近有很多從鄉下來、沒有住處的年輕女孩，剛到羽田機場，就打電話來問有沒有能住的房間。她們沒有熟人、沒有工作，問她們要怎麼生活時，她們的回答是去居酒屋、夜總會或夜店。把夜店當作工作選項之一的女性還不少。」

女性對於進入性產業的心理防線降低了。從業外人士口中聽到這樣的說法，令人震驚。

當我們表明想要採訪在夜店打工的年輕女孩，他說：「最近去夜店賣身當作打工的女孩子很多。」

我們也從不少夜店的業內人士口中聽過類似說法，近來這類女性增加了，不再只有印象中穿著暴露、妝容冶豔的八大女子。

在這種變化的背後，到底有什麼原因？

對於社群媒體，年輕女孩缺少警戒心

這些年輕女孩是從何處獲得資訊而進入性產業？針對這個問題，我們詢問了業界人士。據說，許多人是經由在社群媒體認識的朋友介紹而來，她們說因為是朋友介紹的店，所以做一兩次試試看也不會害怕。

不過，雖然說是「朋友」，其實也只是透過社群媒體有聯繫，介紹的朋友不瞭解自己的情況，就不用擔心自己在這裡的事情被父母發現……就這樣，社群媒體不斷地拉低賣身的門檻，而店家也不用費力招人。網友們的「好口碑」就能把女孩吸引過來。

說句題外話，對於透過社群媒體交友，年輕女孩的危機感和警戒心非常低，這一點，我們在其他訪談中也有感受到。

東京有一名高中女生，前男友將兩人交往時錄的私密影片發到網路上，並將其殺害。這個事件也使「復仇式色情」（Revenge Porn，又稱為「色情報復」）一詞為人熟知。為了瞭解這種輕易交換私密影片的真實情況，我們採訪了在澀谷、秋葉原街頭的高中女生。

她們當中有大多數人都曾與男友交換影片，理由是想讓男友高興，或者怕拒絕了會讓對方討厭自己等等。更令人震驚的是，若收到只在網路上有聯繫的陌生男子提出想要出浴後的照片、穿制服的大腿照這類要求，直接把照片發給對方的高中女生比想像的還多，理由是「不給的話，對方會不停地要」。

有人甚至毫無戒心地跟在推特認識的網友見面，認為反正到了見面地點，發現對方有問題時，跑掉就好了。有個高中女生平靜地說：「我也和網友見過面，感覺跟想像的不一樣。一進咖啡館，我找藉口去上洗手間就開溜了，所以沒關係。」

LINE、推特等社群媒體，已成為年輕族群中極為普遍的聯絡工具。從這種現況來看，許多父母都落伍了。

危險比大人們想像的離孩子還要近。毫無戒心的年輕女孩極輕易就能與陌生世界或他人單獨聯絡，並且結識。

走上賣身之路，愈來愈容易

在父母不知道的世界裡，毫無戒心的女孩，逐漸成了成年人的犧牲品。

國中生和高中生以青春為本錢，像打工一樣輕易涉足性產業。例如，「高中女生按摩服務」是在一個小房間裡，由高中女生幫客人按摩賺錢；「高中女生散步服務」是像戀人一樣，陪客人散步賺錢。此外，還有男性客人透過玻璃窗，指名要正在喝咖啡的女孩到店外，直接談妥條件約會的「相遇咖啡館」等。可說是形形色色，這些都是性產業的入口。

事實上，我們遇見一名在夜店工作的二十三歲女孩，她高中時就曾出入「相遇咖啡館」。在那裡認識的男人只是要她陪唱卡拉ＯＫ，並輕輕地摸摸她而已，所以她對於出賣色相一事，漸漸地不排斥。

我們在歌舞伎町認識的一名十七歲高中女生也曾在「高中女生按摩店」打工。「我們在那裡只是一起躺著，基本上沒有被摸過，所以我沒反感。」她毫不避諱地告訴初次見面的我。

現在想要賺男人的錢，不必去所謂的紅燈區了。聽了女孩們的述說，不禁讓人感嘆性產業離我們近在咫尺，已經到了觸手可及的地步。

工作時，盡量不去想孩子的事

接觸過從事性工作的女性後，我有了新的認知：這種以陌生男人為對象的性交易，會給大多數女性帶來莫大的精神壓力與心理負擔。我聽說過許多例子：有人是接完客後，背地裡偷偷嘔吐；有人為了紓壓，經常跑到牛郎店借酒澆愁，酒錢還是借來的，為了還這筆債，她得繼續在夜店賣身。

同樣是女人，我深深體會到若是再有個孩子，要在夜店工作、又要顧小孩，會生不如死吧。

「性服務派遣公司」是派小姐到客人家裡或酒店，提供性服務。我認識一名四十多歲的女性，她從早上十點到下午四點在這裡工作，下班後，直接去幼兒園接小孩。她很喜歡美容業，幾年前開了一家店，結果經營不善，欠下一大筆債，為了還債，她不僅在一般公司做約聘職，也在夜店上班。

在等待客人指名的房間裡，她說因為女兒太小，回到家後，還得邊陪她玩、邊做飯，真的很累。

她說話的神情儼然是我們周遭常見的母親。夜店的工作對孩子和丈夫是保密的，店裡為她找好了掛名工作的公司，不需要擔心被發現。

一想到女兒，她就覺得很內疚，所以工作時，盡量不去想孩子的事。她的語氣平淡，感覺認真嚴謹。她只能自己調適，承受來自四面八方的壓力，一天一天地熬下去。

然而，大多數女性無法像她這樣靈活地轉換心情。不難想像，性工作和育兒的雙重壓力，逐漸消磨了母親帶孩子的意志。儘管如此，許多單親媽媽和年輕女孩還是被捲入其中。

從事性工作的女性把色情業之外的普通工作，稱為「白天的工作」。為什麼她們不選擇「白天的工作」，而選擇這個職業？我沒有否定的意思，但賣身一事涉及人的尊嚴問題。或許，不傷害最基本做人尊嚴的工作選項能再多幾個就好了。

書籍介紹

本文摘錄自《女性貧困：負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環的貧困女子》，寶瓶文化出版

作者：日本NHK特別採訪小組 （NHK「女性の貧困」取材班）

譯者：李穎

「我哪裡還有什麼理想啊……」

——一個19歲女孩的心聲。

（父歿、母病，她打零工養活一家四口，借貸上學……）

大學一畢業，便負債二十年的學貸女孩；

深夜拖著行李箱，茫然無依的漂流少女；

半坪小窩，蝸居逾兩年，母女三人同為網咖難民；

單親媽媽最後的生存希望，是附設免費托兒的酒店……

這個社會，給了她們什麼樣的明天？

缺乏家庭支持、缺少穩定工作、缺席的社會支援

她們在人生起點就被剝奪了希望。

→「貧困」，不僅是沒有錢，更是指壓榨、漠視、孤立，以及教育、資訊等各項資源的匱乏——她們身處社會底層，儘管奮力掙扎，仍難以脫困。

這些女性，可能化妝精緻，或是穿著普通學生服，不符一般對於貧窮的想像，但其實光是最低限度地「正常」活著，便耗盡力氣。然而，她們的聲音被僵固高牆隔絕，外界聽不到，便不去看見。

十六歲的漂流少女：「能活到三十歲就知足了。」（遭繼父性虐待，離家後，以援交為生。）

十九歲的網咖難民女孩：「無論對人生還是社會，我早已什麼也不期待了。」（母親離婚後崩潰，靠她打工養家，和同樣中輟的妹妹一天只吃一餐，寄居網咖。）

二十七歲的八大女子：「店裡的人和客人，像家人一樣地關心我。」（國中畢業後離家，與再婚的母親從此失聯。）

四十歲的單親媽媽：「我只能拿比自己慘的人來自我安慰。」（離開了家暴丈夫，獨力扶養兩個孩子，英語能力強，卻只找得到約聘工作。）

日本平均每三名單身女性，就有一人深陷貧困。而在臺灣，女性戶長的「家戶貧窮率」高於男性戶長，女性的平均薪資卻只有男性的八成六。

這是沒有終點的惡性連鎖：家庭關係斷裂、社會資源潰敗、穩定工作無望，年輕的單親媽媽孤立無援，或是投靠更邊緣的性產業；而她們的小孩長大之後，又繼承新的貧困家庭……

我們真的可以將所有責任都推卸給

這些默默努力的人嗎？

Photo Credit: 寶瓶文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航