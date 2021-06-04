職人精釀臺灣味：魏德聖喝著他最愛的玉山陳高，談《臺灣三部曲》

金馬導演魏德聖正在籌拍的史詩級巨作《臺灣三部曲》，預計今年八月開拍，估計斥資40億新台幣，目前募資計畫也正如火如荼的進行中，希望號召群眾一同完成這部「臺灣人出品」的電影。沒想到的是，原本緊鑼密鼓的籌拍節奏，因疫情的關係延後開拍日。聽聞魏導獨愛台酒的玉山高粱酒，因此我們帶了三支今年甫獲美國舊金山烈酒競賽金牌獎的玉山陳高（3、6、8年），來和這位臺灣珍貴的夢想家聊聊他此刻的心情。

Photo Credit：TNL Brand Studio／魏德聖導演

生於斯土的魏德聖，長於斯土的玉山陳高

《臺灣三部曲》訴說的是400年前的大航海時代，世界走進臺灣、臺灣迎向世界的歷史關鍵點。那是荷蘭人、西班牙人、漢人、原住民等多元族群在福爾摩沙島上匯聚的一刻，遂讓今時今日的臺灣人，有了精彩的故事、有了根。

從《海角七號》、《KANO》到《賽德克·巴萊》，細數魏導的作品不難發現，絕大多數的題材都與臺灣這塊土地與人文有非常強烈的連結，是什麼讓他這麼愛臺灣？他想了一想，說道：

「有時候『愛臺灣』好像一個很廉價的口號。對我來說，純粹是因為這塊土地滋養了我，所以我想要好好去認識她的歷史和文化，用電影說故事的方式，讓世界看見臺灣。」

魏導確實是一位善於說故事的人。他分享某次和世界展望會到緬甸做公益，其中一個行程是到當地的一所幼稚園，魏導臨時被邀請上台，要向台下眾多不到6歲的孩子們介紹「臺灣」。參加過無數國外影展、習於和國外影評人介紹來自家鄉電影作品的他，這次遇上不一樣的挑戰。魏導遂拿起紙和筆，畫上了一個大大的臺灣和海洋，向天真爛漫的孩子們說：「我來自這個叫做『臺灣』的海島，你們覺得它像什麼呢？」底下的孩子們嘰喳討論，有的說像雞腿、有的說像圍裙。「在臺灣，有許多人覺得像地瓜。但我覺得臺灣更像是這個⋯⋯」導演一邊說一邊畫，孩子們睜著閃亮專注的大眼睛，想知道這座島究竟像什麼。

最後，導演畫了一個母親抱著孩子，看起來就像是英國攝影師John Thomson在1871年於臺灣拍攝的一張照片：一位西拉雅族的母親抱著她的嬰兒。「臺灣像是一個抱著孩子的媽媽，匯集了不同族群的南島語系原住民，包容了遠洋而來、移民而居、暫時寄宿、流離失所的孩子。」

「臺灣是『世界的母親島』。」魏導說。

自此之後，臺灣便以母親的形象深植魏德聖的心中。娓娓道來之際，導演也啜飲著他獨愛的玉山陳高，氣味清香、入口醇厚，勁道十足卻不辛辣，正像極了臺灣人熱情又樸實的性格。

有趣的是，無論是魏導的電影作品，或是澄澈透明的玉山高粱酒，都是臺灣這座母親島所孕育出的瑰寶。臺灣不只醞釀出玉山高粱酒的深刻沈醉，也造就出像魏導這樣熱愛臺灣的電影工作者，更因此讓這個時代的人有機會看見臺灣磅礴而重要的故事——《臺灣三部曲》。

Photo Credit：TNL Brand Studio／北回歸線經過的海島型氣候、大面積的山脈地形，讓臺灣擁有得天獨厚的製酒環境。玉山高粱以此推出3年、6年、8年的玉山陳高，可以說是高粱酒界的《臺灣三部曲》。

以務實的態度與技藝，完成人們口中遙不可及的夢想

不只仰賴大自然賜予的風土、善於說故事的行銷包裝，一杯玉山高粱最核心的關鍵，還是回到職人的專業技藝，如何調和出滴滴醇厚、令人難忘的佳釀。製作一部電影最重要的關鍵是什麼？沒想到導演談的不是資金、不是技術，而是人文素養。什麼是人文素養？

「對人類的觀察、對人性的觀照、對生命的省思，這是花錢買不到的能力。」

對魏導來說，這是他最自豪也最堅守的核心價值。基於深刻的人文內涵，導演有責任去定調每一部電影的故事精髓，傳遞他真正想要說的事。而這樣的工作並不容易，他談到《賽德克·巴萊》的製作經歷：「如果你去翻開霧社事件的歷史，它確實是一場血腥的大屠殺。如果要拍霧社事件，就不能迴避掉這段真實的血腥。所以我要透徹的了解史實、不停的理解與換位思考，同時精密安排電影的敘事節奏，讓最終詮釋出來的故事不是挑起國族仇恨，而是化解仇恨。」

環顧導演工作室的牆上、書櫃、桌案，都擺滿了與臺灣相關的史實書籍和地圖，短短四字「人文素養」輕如鴻毛，實踐起來卻是重如泰山。

造就一部電影所需的人文精髓，正如調和一杯清香、層次豐富的玉山陳高。臺灣菸酒嘉義酒廠調酒師傅說過，高粱酒在酒甕熟陳的過程是非常微妙的，白酒調和的過程中，香氣有時會抵消、有時會加乘，想要讓酒液達到掩蓋、助香、調諧、補充等效果，就得找各種不同特色的原酒進行勾兌，摸索出天然風味愈發濃郁、穩定呈香呈味的完美酒體。

為了成就一杯玉山高粱的代表作，調酒師和電影導演沒有不同，都是以畢生的觀察與技藝，在繁複而細膩的過程中一再的嘗試，讓味覺、嗅覺與酒液交織出美好火花，詮釋職人精釀臺灣味。

Photo Credit：TNL Brand Studio／源自於1950年臺灣第一甕的高粱酒，完美封釀寶島的風土氣息，能品味到製酒匠人與調酒師的精湛技藝，勾兌出冷冽甘甜的酒香，打造令人心醉神迷的玉山陳高。

為人們留下登峰造極之作，證明此生我來過

魏導常說，這個世界這麼大，不要把自己活得這麼小。回顧2008年由他所掀起的國片奇蹟，透過觀眾的反饋，他看見原來電影可以為人帶來感動，自此翻轉他的電影夢初衷，從一個想要被認同的電影人，轉變為致力於感動人的夢想家。

手上一杯杯甫獲金牌獎的玉山陳高，跟著3年、6年、8年的新品順序杯杯下肚，魏導回首一路以來的沈澱、等待，以及終於要開拍的夢想，終歸一句：

「為什麼要害怕呢？人們活著不就是為了要自我實現嗎？」

魏導將《臺灣三部曲》視為這一生的代表作，不只要將故事搬上國際舞台，還要建造園區，讓臺灣史文化與電影藝術延伸出無限的影響力。如此偉大的目標，說沒有緊張害怕是騙人的，但就像導演所說的：「這就是我一直想做的事，就像追喜歡的女生一樣，再怎麼害怕，因為喜歡還是要去追。」

幸好魏導也有屬於自己的減壓之道。酷愛高粱酒風味的他，喜歡的獨特強烈風味，有時候睡前小酌，有時候犒賞自己工作順利獨飲一杯，之前慶祝殺青也少不了高粱酒佐餐。兑水喝、配醬瓜，則是魏德聖導演最喜歡的玉山陳高喝法。

Photo Credit：TNL Brand Studio／製造玉山高粱的嘉義、隆田酒廠，地處嘉南平原，比鄰阿里山和玉山，夜晚高山雲霧下沉使日夜溫差大、水質純淨，創造絕佳的製麴與釀酒之地，並打造出屢獲國際金牌肯定的玉山高粱。魏導獨愛搭配醬瓜吃，享受滿滿台灣風味。

早在《海角七號》上映以前，《臺灣三部曲》的劇本雛形就已經在魏導的桌案上萌芽。醞釀了10年以上的史詩電影，正如玉山陳高一般，好酒沉甕底，令所有心醉於藝術與人文的臺灣觀眾引頸期盼。品嚐登峰造極的滋味，感受甘潤香氣滑溜入喉，魏導說完故事、喝完最後一口玉山陳高，再度登上夢想啟程的飛船，準備帶著全臺灣回到400年前的大航海時代。

同場加映：魏德聖導演品飲心得