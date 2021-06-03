特斯拉全球市佔率下降到11%，福特前CEO：電動車先行者優勢逐漸流失

特斯拉（ Tesla）遭逢巨大挑戰，隨著各國電動車產業的壯大，國際傳統汽車大廠的急起直追下，股價一反去年驚人的漲勢，至今已下挫約15%。福特（Ford）汽車前執行長Mark Fields指出，特斯拉在電動車市場先行者的優勢正在逐漸流失，在全球電動汽車市場的佔比從3月份的29%，下降到4月份的11%。

其中又以福特、通用（General Motors）以及福斯（Volkswagen）等車廠的競爭最為激烈，他觀察特斯拉年初至今和去年的獲利可以發現，已經面臨很大的獲利壓力。

福特前CEO警告：特斯拉面臨巨大壓力

日前，在中國二手車拍賣平台天天拍車大數據研究院發布的《二手車在線拍賣數據報告》顯示，和燃油車相比，電動車在二手市場，車換車周期更短，其中賣出七成到電動車都是特斯拉的Model 3，購入不到一年就被賣出，報告指出特斯拉魅力不如以往。

日前福特汽車前執行長Mark Fields引述研究表示，特斯拉在獲利結構與同業競爭上都面臨巨大壓力。在中國、歐洲以及美國市場影響力正在流失，特斯拉在全球電動汽車市場的佔比從3月份的29%，下降到4月份的11%。

Fields指出，由於特斯拉的成功，開始讓傳統汽車業者認真看待電動車，隨著越來越多國際車廠的加入，特斯拉將承受更大的挑戰。

此外，Fields認為，特斯拉過度依賴碳權交易，年初至今和去年的獲利可以發現，他們在碳權交易的獲利比電動車還要多，隨著這些碳權信用枯竭，他們將面臨很大的獲利問題。

碳權交易是依據《聯合國氣候變化綱要公約的京都議定書》將最大宗的溫室氣體二氧化碳的可排放量，當成可交易的商品，計量單位為每噸二氧化碳當量（tCO2e）

尤其是過去特斯拉替全球第四大車廠的Stellantis轉換的碳交易，是重要獲利來源。不過，今年（2021年）Stellantis表示，未來能依靠自身技術符合歐洲的碳排放規範，不必再與特斯拉購買碳權。

Fields指出，通用和福特等傳統汽車巨頭正在加速投資電動車市場，並且快速崛起。他強調，福斯汽車目前在歐洲電動車市場處於領先地位，而福特Mach E正在爭奪美國市場的市占率。

特斯拉股價經過2020年飆升後，便無法再創新高，反而是傳統汽車業今年表現優異，漲幅多達兩位數。

福特、福斯傳統車廠的轉型 特斯拉市佔受打擊

《路透社》報導，福特汽車公司的電動野馬汽車（Mach-E）在五月份於挪威的電動汽車銷量第一，領先於豐田汽車、斯柯達。令人意外的是，特斯拉公司Model 3竟排名第六，雖然挪威規模較小，但在歐洲電動車市場卻具有指標性的意義。

福特官方網站

福特汽車對發展電動車非常積極，日前宣布計劃在2025年底前投入220億美元（約新台幣6206億元）發展電動車，金額幾乎是原先計畫的2倍。

又在美國拜登政府能源轉型政策下，福特汽車成為最新一家政府加碼大力投資電動車的傳統車廠。美國總統拜登前往福特汽車表示，將提出規模1740億美元的電動車計畫，對新的電動車電池工廠提供政府補貼。

5月27日福特再次宣布，含電池開發在內，未來4年內將加碼電動車研發支出至300億美元，並預計到2030年前，集團電動車佔總汽車銷量比重將達40%，消息激勵福特股價大漲8.51%，刷下52週新高點。

另一方面，歐洲最大車廠福斯也動作頻頻，是歐洲檯面上最積極投入電動車的汽車製造商，按福斯規劃目標是2025年前每年至少賣出100萬輛電動車，包括旗下的奧迪、保時捷等品牌將至少有70款純電動車。

早在2020年福斯憑著車款ID.3已經打敗特斯拉，成為歐洲銷售最佳的電動車廠商，

福斯官方網站

日前福斯集團工會主席Bernd Osterloh發下豪語三年超車特斯拉，他說明，福斯優勢是MEB電動車平台，擁有高度的製造彈性，可製造福斯任何電動車型，進而模組化創造特斯拉難以匹敵的產能規模。

隨著各國面臨能源轉型，各國大力扶植本地的汽車產業下，如中國電動車三雄（蔚來、小鵬與理想）台灣鴻海MIH聯盟等），特斯拉先行者的優勢已經逐漸流失；又遭到傳統汽車業，不斷壓低成本的情況下，未來可能進一步撼動特斯拉電動車頭龍地位。

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核稿編輯：翁世航