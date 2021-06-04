買方該有的正確認知：疫苗是戰略物資，擁有專利與製造者，才有資格決定疫苗走向

文：No.4（住院醫師）

關於COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗，首先要有個超級重要且正確的認知，那就是現在買疫苗不像菜市場一手交錢一手交貨，也不是PChome一樣隨買隨到。

目前疫苗在全世界都是搶手貨，而擁有生產權的主要幾個國家包括美國的Moderna、Pfizer/BNT、英國牛津的AZ、俄羅斯跟印度自己的疫苗（沒錯印度有國產疫苗），幾乎都是優先給自己國人施打（至於中國的科興、國藥嘛......送給別人打就比較多了）。

所以你看排名前幾名的國家，要嘛國民人數非常少，要不然就是擁有管道獲得大量疫苗的國家。

以色列就是其中一個例子。因為以色列是直接跟輝瑞簽約，除了重金（約用國際上兩倍的價錢）跟輝瑞簽約之外，另外還說施打的結果數據可以讓輝瑞拿去追蹤，等於是做大規模人體實驗（也順便讓輝瑞發表期刊），所以輝瑞才會這麼快提供疫苗給以色列。

也因此，拿當時的以色列來說台灣都買不到輝瑞疫苗，並不公平。（此外，以色列雖然已經打了近六成人民，他們現在也在積極製作國產疫苗，已經進入二期了。）

今天的疫苗市場，關鍵在於賣方

現在疫苗是戰略物資，有錢有能力的國家把這些東西囤著握在手上看怎麼分配。例如中國，就是用自己的疫苗當作大外宣的物資，又或者美國，是把疫苗當作鞏固友邦以及利益交換的籌碼。

像是當印度疫情爆發時，美國就答應會提供6000萬劑AZ疫苗（美國FDA沒有給AZ疫苗EUA，但是他還是囤這麼多AZ的貨）。又像最近的新聞，美韓高峰會時，三星答應會進行一項近400億的投資計劃，美國後來也答應給韓國軍隊疫苗作為共同防疫的一部分，而就在5月30日，韓國也宣布得到美國給的100萬劑嬌生疫苗。

所以，並不是有錢馬上就可以買到疫苗，擁有專利與有能力製造者，才有資格決定疫苗走向。

最近印度因為疫情爆發，才終止了AZ的出口，加上希望增加產能給自己的國產疫苗「Covaxin」，連帶影響到原本AZ疫苗的出口以及配送（那其中會不會有合約違約之類的問題，這就要看他們當初怎麼談的了）；韓國自己有AZ疫苗代工廠，但是韓國總共訂購1.92億劑疫苗（4月才再加訂了4000萬劑輝瑞），結果國內目前僅施打近800萬劑。因為疫苗根本沒來啊。

越南也差不多可憐，訂了1.1億劑只來了290萬（還是被稱之為次等貨的AZ），更別說世界搶手的輝瑞/BNT跟莫德納疫苗了。

有網友整理輝瑞/BNT到貨相關的外電報導，每個國家幾乎都是分配到少少的疫苗，莫德納也因為工廠製造量降低而無法順利出貨到英國、加拿大，所以疫苗真的不是訂了馬上就會到的，而且就算一口氣來一大堆，也還有施打的問題。

Photo Credit: AP / 達志影像

台灣的民間單位，可以自己買疫苗嗎？

關於BNT上海復星的問題，我推薦我朋友寫的〈BNT疫苗相關爭議查證：BNT疫苗有兩種？上海復星的是中國製？〉。簡單來說，就是國際上目前只有德國原廠的b2疫苗，上海復星拿到的是原廠沒錯，他們手上也有囤了一些現貨沒錯，中國有拿到BNT分裝權，但是還未開始正式生產，該要去考慮這批現貨問題的是保存以及運送問題，而不是疫苗是不是德國原廠的。

關於到底企業地方到底能不能買疫苗的問題，其實就看各國的法規跟安排如何，像印尼還是中央採購，但是因為施打率不佳所以開放給自己企業購買（state-owned distributor）；印度也有開放自己企業購買，但因為連他們自己生產出來的都不夠，目前並無明確新聞有提到哪間企業有買到。

此外，也要注意藥廠願不願意跟民間或是地方政府簽約，輝瑞/BNT最近才拒絕了德里政府的購買申請，說只願意賣給中央政府；韓國大邱市政府聲稱透過外國企業得到可供3000萬人施打的輝瑞疫苗消息，輝瑞總公司也駁斥此消息，並表示只跟中央政府洽談以確保疫苗品質。

而國內疫苗的法規限制，如果套用到《藥事法》第48-2條：

有下列情形之一者，中央衛生主管機關得專案核准特定藥物之製造或輸入，不受第三十九條及第四十條之限制： 一、為預防、診治危及生命或嚴重失能之疾病，且國內尚無適當藥物或合適替代療法。 二、因應緊急公共衛生情事之需要。

所以其實是可以專案來審核的。

過去很多罕見藥物、藥廠退出台灣健保的藥物，都是用這個方式申請，不過很尷尬的是目前多數市面上有效的疫苗都還是EUA， 多半會要求跟中央政府簽約，所以指揮中心一開始還是採取中央統一採購，不過現在也開放民間買買看（目前有送件的是郭台銘、竹科產業、佛光山、跟幾家不願意具名團體）。至於張亞中只送一張委託函就放話，還是去旁邊站比較好。

其中，佛光山的部分已經被嬌生總公司回應，表示只跟中央政府談，有送件的郭董其實不論買不買得成他都賺到名聲，有買成，郭董好棒政府無能，沒買成，政府真爛卡郭董（或是政治現實郭董別難過）。不過郭董碰壁的機會其實也還是存在（德國BNT可能用拒絕指揮中心一樣的理由拒絕），當然如果是跟上海復星買的話那就不知道了。

所以你看郭台銘其實也說得很保守：「疫苗採購不是上街買菜，在全球都在搶疫苗的情況下，絕不是一件容易的事。」

Photo Credit: 中央社

講這麼長一大串重點只有一個：疫苗真的不會這麼快來，現在就是沒啥貨，要加價購也是得國際排隊，疫情台灣還沒趨緩，做好自己的防護並減少與人群接觸，還是比較要緊。

參考資料

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航