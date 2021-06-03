本土新增364例、校正回歸219例、死亡17例，陳時中：疫情出現新高峰，但四級警戒言之過早

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布國內新增COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）364例本土個案、2例境外移入個案，及校正回歸本土個案219例，總計585例。確診個案中新增17例死亡。

指揮官陳時中表示，整體看來有一個新的高峰，但還不是很明顯，目前看來確實是比較不好的跡象。至於是否可能升四級警戒，陳時中認為還言之過早，必須先把這波三級警戒每一步做到位，畢竟太強烈的社會管制會導致提早疲乏。

國內新增364例本土個案、校正回歸219例

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增364例本土個案、2例境外移入個案，及校正回歸本土個案219例，總計585例。確診個案中新增17例死亡。

指揮中心表示，今日新增的364例本土病例，包含186例男性、178例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於2021年4月28日至6月2日。另校正回歸個案219例中，為120例男性、99例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月13日至5月31日。

指揮中心指出，今日新增的本土個案為583例，以新北市265例最多，其次為臺北市224例、苗栗縣34例、桃園市30例、彰化縣15例、臺中市5例、基隆市4例、臺南市2例，新竹市、花蓮縣、宜蘭縣及高雄市各1例。其中雙北地區以外縣市94例中，77例為已知感染源，14例關聯不明、3例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

其中，針對苗栗爆出的34例移工群聚個案，陳時中指出，今日在苗栗已大規模對7000多位公司員工展開全面篩檢。另外對於可能發生群聚的移工宿舍，也先安排一人一室的隔離，指揮中心會盡力協助，希望能夠及時控制疫情擴散。

指揮中心說明，今日新增17例死亡個案，共計為男性13位、女性4位，年齡介於40多歲至90多歲，發病日介於5月12日至5月25日，確診日介於5月14日至5月27日，死亡日期介於5月28日至6月1日。

疫情出現新高峰，陳時中：四級警戒言之過早

近日確診人數回升，陳時中對此表示，整體看來有一個新的高峰，但還不是很明顯，待這兩日對病例的清查，才能看到比較清楚的走向，目前看來確實是比較不好的跡象。此外，目前看來陽性率有往下降，不過底數不夠大，還需要時間判定。

至於是否可能升四級警戒，陳時中認為還言之過早，必須先把這波三級警戒每一步做到位，畢竟太強烈的社會管制會導致提早疲乏、影響整體經濟活動。

張上淳表示，這兩天校正回歸數量又增加，指揮中心的實驗室都很積極在處理。尤其是雙北檢驗單位，過去有累積一些因上傳系統所造成的延誤，因此呼籲檢驗單位不要延後上傳陽性個案。

此外，專家諮詢小組張上淳分析，從發病日來看都是差不多的狀況，但有一點擔心有往上爬的跡象，包含幾個機構的群聚事件也會讓個案數變多，其中，苗栗的電子廠是否造成新一波群聚蔓延，影響到全國個案數字變化，都是後續觀察的重點。

陳時中指出，目前年輕人染疫的比例有在增加。根據昨（2）日的資料，5月4日以前，20到39歲染疫只有34.3%，在5月11日到6月2日期間，年輕人染疫數往下降到19.9%。但在這兩天到6月3日的資料中，年輕人的比例升到25.2%，陳時中提醒，年輕人的可能有點防疫上的鬆懈，一旦鬆懈就可能增加。

陳時中也強調，下周日是端午節，呼籲民眾沒有必要就不要返鄉，避免長距離的移動，也請交通部把端午節連假期間公共運輸的量維持在兩成。至於端午節民眾不免要進行家庭的拜拜，陳時中建議採購時一次購足、不要逗留，並落實人流管制。

國內出現3起疫苗不良反應

疫苗施打的部分，發言人莊人祥表示，目前累積的6萬2029名接種民眾中，有3起疑似的不良事件，首先是20幾歲的女性在接種後2天有呼吸喘的症狀，後來則出現持續的支氣管痙攣，疑似為過敏反應；再來則是50幾歲的男性接種後6天頭痛，10天因頭痛加劇和嘔吐情況就醫，疑似為血栓血小板低下症候群；最後則是40幾歲的女性，接種後發燒、肌肉痠痛，7天後就醫，經抽血發現疑似為血栓血小板低下症後群。

目前民間有許多欲協助購買疫苗的單位，對此，陳時中表示，鴻海的案件相對積極、文件齊全，但之所以要授權書，是因為需要原廠開出來的「供貨證明」，保證原廠的出貨，連源頭都沒有就會走很多冤枉路。陳時中表示，大家雖然非常熱心，但現在確實買不到疫苗，只是也不敢完全否認有人可能買得到。

洗腎中心病人每周快篩，公費補助討論完畢

針對長照機構的群聚風險，醫療應變組副組長羅一鈞強調，衛福部都有回報長照機構確診的機制，目前統計長照機構有出現確診的人數，累積有47名工作人員、133名非工作人員，若有具體的群聚事件，報告出來後都會進行說明。

洗腎中心的部分，羅一鈞指出，已經在研議讓雙北地區的洗腎中心，提供定期洗腎的民眾進行定期篩檢，管理上也希望陪伴的民眾有一個專門的緩衝區，不要進到實際洗腎的區域。張上淳補充，建議雙北地區的洗腎病人每周做一次快篩，公費補助的相關流程都討論完畢，必須全程陪同的陪病者也要做篩檢，可以自由行動的病人，則建議不要有陪病者在疫情期間進入洗腎中心。

確診者搭機前往澳門，指揮中心回應了

5月31日立榮飛往廈門航班上，載到兩名確診者，其中一名女性旅客持核酸檢測（PCR）陽性證明。對此，陳時中解釋，他第一次在萬華篩檢出陰性，後來因為要出國所以再做自費採檢，並在登機的同天上午被判定陽性。在機場櫃台的部分，只顯示勾選無症狀的健康聲明，航空公司也說在機場櫃檯沒有相關資訊。副指揮官陳宗彥表示，由於航空公司沒有調查清楚，因此民航局會處分。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航