菲律賓證交所：疫情使散戶更積極投入股市，逾六成投資人未滿45歲

菲律賓COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情自去年3月爆發至今未歇，隨著線上交易平台逐漸活躍，菲律賓股市已不再是富人的專屬遊戲場，收入較低或年輕的菲律賓人也成為玩家。

《詢問者報》報導，2020年已經是連續第三年，線上證券帳戶數量超過傳統帳戶，加上疫情加速數位金融服務平台發展，菲律賓證券交易所 (PSE，以下簡稱菲律賓證交所）數據指出，現在線上帳戶佔總體67％。

菲律賓證交所主席孟松（Ramon Monzon）2日在聲明中指出，「科技讓投資更方便，因而線上開戶的趨勢持續增長。菲律賓證交所將持續加強和發展線上服務，便利廣大的投資人。」2019年至今，線上帳戶從78萬2118戶增長到93萬6000戶，漲幅達19.7%。另一方面，非線上帳戶從44萬5920戶到46萬553戶，僅增長3.3%。

隨著菲律賓央行將利率下調至歷史低點，希望刺激因疫情大受打擊的經濟，許多投資人轉向股市，期待從中獲利，2020年股市因為散戶投資人進場，每日成交量也有顯著提升，「我們發現去年（2020年）活躍帳戶成長了35.6%，疫情讓散戶投資人更積極投入股市。」孟松指出。在整體菲律賓股市中，97.9％是散戶投資人，2.1％是機構投資人。

2019年到2020年整體帳戶數量提升了13.7%，達到約140萬戶，意味著大概有1.27%的菲律賓人成為新手投資人。以投資人年齡劃分，30到44歲年齡區間的投資人佔45.6%，18到29歲者佔22.5%，45歲到59歲佔19.8%，60歲以上者佔12.1%。

以散戶投資人獲益劃分，一年少於50萬披索（約29萬新台幣）佔61.2%，50萬披索到100萬披索（約58萬新台幣）之間佔21.6%，高於100萬披索佔17.2%。儘管因為2020年投資環境受累於景氣不佳與失業潮，一年賺進少於50萬披索的散戶，相較2019年占比59.4%相差不多。

《商業鏡報》報導，超過三分之一的國內投資人來自馬尼拉都會區（Metro Manila），接著依序是呂宋島（ Luzon）、維薩亞斯群島（ Visayas）和民答那峨島（Mindanao）。外國投資人前五名則是中國、日本、美國、英國和韓國。孟松指出，「不動產投資信託（ REIT）吸引許多散戶，尤其是透過PSE EASy參與首次公開募股（Initial Public Offerings, IPO）的當地小投資人。我們預期IPOs和REIT會持續吸引散戶。」

Photo Credit：AP/達志影像 圖為菲律賓總統杜特蒂在菲律賓證卷交易所演說，照片攝於2017年7月11日。

曾因疫情休市

《中央社》報導，菲律賓統計署公布就業數據指出，2月失業率為8.8%，約420萬菲律賓人失業，較1月的8.7%上升。去年3月，菲律賓疫情開始爆發，因實施嚴格的強化社區隔離（ECQ）類似封城措施，4月失業率一度激增到17.7%，失業人口達730萬，創歷史新高。

《BBC》報導，菲律賓股市曾在去年3月17日到18日間關閉2天，配合政府管制措施與保護菲律賓證交所員工安全等原因。菲律賓成為全球第一個因疫情而關閉股市的國家，當時菲律賓股市也是是亞洲跌幅最大的股市之一。

《中央社》報導，菲律賓股市恢復交易當天開盤不久，基準指數即崩跌24.29%，已超過10%，故觸發熔斷機制，一度暫停交易15分鐘。當時菲律賓股市主要指數已跌創2011年12月以來最低。

危機發生時刻關閉市場極為罕見，但亦非毫無先例。2001年911恐怖攻擊事件後，美國即停止股市交易將近一週時間；香港在1987年黑色星期一（Black Monday）股市崩跌後也停止交易；希臘也曾2015年關閉股市將近5週時間。

目前菲律賓疫情尚在持續，《ABS-CBN》報導，6月3日菲律賓新增病例為7217例，活躍病例為5萬5790萬，死亡病例為2萬1357例、累計病例為124萬7899例，國家首都區（NCR，即馬尼拉都會區）尚有超過1萬例活躍病例。

《ABS-CBN》報導，馬尼拉加上周邊布拉干（Bulacan）、甲米地（Cavite）、內湖（Laguna）與黎剎（Rizal）四個省，實施ㄧ般型社區隔離(General Community Quarantine ‘with restrictions’, GCQ) 到6月15日。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒