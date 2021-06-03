2021/06/03,
藝文

《誣罪審判》：面對強權，黑白是良知——製作背景與真人後續故事

《誣罪審判》：面對強權，黑白是良知——製作背景與真人後續故事
圖片來源：電影《The Mauritanian》海報

我們想讓你知道的是

行政權力過大，立法與司法也淪為行政工具時，身為擁有權力的一方，你會助紂為虐協助政權剝削人民的權利，還是大義滅親、退出甚至指證政權的暴行？

電影《The Mauritanian》（港譯「誣罪審判」／台譯「失控的審判」）在剛開始播放時，畫面打出「This is true story」一句，說明觀眾接著會看到的情節，都是「真人真事」，而不是常見的「based on true events（根據真人真事改編）」。

「法律面前，人人平等」是可敬的信條，還是可笑的童話？

立法、行政、司法，三權分立是避免任何一方權力過大而相互制衡的機制，在保障政府有權力去管治人民的同時，也保障人民的權利不被剝削。

《世界人權宣言》第一條，開宗明義指出「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等」。可是，現實世界是否這樣理想？

當行政權力過大，立法與司法也淪為行政工具時、當國家制度不公平，軍檢程序不人道時，身為擁有權力的一方，你會助紂為虐，協助政權剝削人民的權利，還是大義滅親，退出甚至指證政權的暴行？

有多少人可以，在可能影響到自身利益或安全的情況下，仍堅持「儘管我懷疑你的清白，但我捍衛你得到公平公正審訊的權利」的良知？

電影改編自Mohamedou Ould Slahi在囚期間所著自傳《Guantánamo Diary》（我在關塔那摩的日子），揭露Slahi被美國政府不人道拘留與拷問的經歷；劇組同時訪問過主要真實人物，美國也有相關官方紀錄，足證Slahi所述並非杜撰[1]

Mohammedou_Ould_Salahi
Photo Credit: International Committee of the Red Cross, CC BY-SA 3.0
Mohammedou Ould Salahi

為公義發聲，電影製作背景

本文分兩部分，第一部分先談電影製作背景，劇組團隊拍攝目的只為替Slahi為公義發聲；第二部分略談劇情，並記述Slahi在電影結束時間點的後續生活。

當Benedict Cumberbatch受邀在該書的英國發佈會朗讀出節錄內容後，有感仍然在囚的Slahi的經歷是極其重要的事，於是他的製作公司SunnyMarch買下了該書的電影製作版權[2]

Image
圖片來源：電影《The Mauritanian》劇照

本來因他另外演出兩部作品分身乏術，打算只當這電影的監製，但最終被導演說服而演出海軍中校Stuart Couch；儘管在飛抵拍攝地點時身體已不適，但導演表示，他還是如常每天進行拍攝，在差不多40度高溫下，單化妝與假髮就得花3小時準備。他很想把這事件拍出來，希望可以為這件事出一分力，希望最少可以嘗試照亮Slahi身處的黑暗，帶來公義[3]

關於電影名字

劇組在選擇電影名字時，起初以該書名為題，但似乎對投資者來說不太吸引。SunnyMarch心儀《The Mauritanian》這名字，但劇組擔心這名字會讓觀眾疑惑Mauritania（毛里塔尼亞）到底是甚麼地方，甚至該怎樣發音，於是也曾想過用《Prisoner 760》（Slahi 的在囚編號）作為電影名，但他們認為這終究不是關於監獄的電影，而是關於Slahi的個人身分、關於忍耐與人道精神，也關於真相與公義如何重要的電影；直到跟這名字差不多的迪士尼劇集《The Mandalorian》大受歡迎，他們才終於放心使用本來最喜歡的戲名 [4]。

香港譯名《誣罪審判》也頗有玩味，「誣」跟「無」粵語發音相同，到底發生在主角Slahi（Tahar Rahim飾）身上的，是不是「誣罪」，他是否「無罪」？

Image_(1)
圖片來源：電影《The Mauritanian》劇照

不為名利，以心出發

電影由開始籌劃到製作歷經6年，包括在南非好望角搭建關塔那摩灣場景[5]；導演 Kevin Macdonald 表示，參與這電影的所有人都是從心出發，不為名利，也不求獲獎，只想透過電影，把Slahi的故事說出來，希望越多人知道這件事越好 [6]。

飾演Slahi的Tahar Rahim為了向Slahi及受過嚴刑拷問苦痛的人作出致敬，他堅持拍攝用刑的場面時都來真的，包括被潑水後處身極低溫的冷氣房間，甚至被施行水刑等[7]；為了更好詮釋Slahi被囚禁時的模樣，他更在18天內減掉10kg[8]

至於飾演人權律師Nancy Hollander的Jodie Foster，在近十年只接了五部電影，這電影是第五部，她表示現在的她只會接下她覺得有意義的電影，更因為這是關於Slahi的電影而要求導演刪減她的戲份，更形容這時候是國家歷史上的黑暗時代[9]

Image_(2)
圖片來源：電影《The Mauritanian》劇照

（以下內容含有劇透及電影完結後真人真事後續）

導演曾詢問律師Hollander，是否100%相信Slahi是無辜的，她回應：「美國政府花了以百萬計的美元研究過他生平的每個細節，嚴刑拷問過他，也用測謊機測試過他，（如果他真的有做過）你不覺得總該已找到一些證據了嗎？」[10]

電影中筆者印象最深的，是律師的台詞：

I’m not just defending him, I’m defending the rule of law（我不只是維護他，是維護法治）[11]

沒有證據，沒有提審，Slahi被關押14年，期間還被嚴刑拷問；即使在2010年時的審判，美國聯邦地區法院宣判軍方須把Slahi釋放，但曾在參選總統時承諾會關閉關塔那摩監獄的奧巴馬，卻就該判決上訴，最後Slahi又平白再被關押6年，直到2016年才能回家。

電影片尾播出Slahi回家後的一些片段，觀眾終於可以看到電影中角色對應的真實人物；某程度上，也許電影播放完畢就完結了，可是，對Slahi來說，他的生活仍然繼續受到影響。

離開監獄回家的Slahi，不僅沒得到美國政府的道歉，毛里塔尼亞政府還因美國施壓，拒絕在他獲釋後兩年內簽發護照，令他一直無法出外醫治因長期受虐所受的傷害後遺症。到了後來，他的兒子在德國出生時，他因無法獲得德國簽證，未能前往跟兒子見面[12]

Image_(3)
圖片來源：電影《The Mauritanian》劇照
飾演主角Slahi的演員Tahar Rahim。

不知道「否極泰來」會否發生在Slahi身上，但親切而幽默的他，贏得身邊很多的人的愛與支持，包括曾在關塔那摩灣看守過他的獄警Steve Wood。二人當時在獄中已建立友情，Wood表示在Slahi身上看到怎樣去原諒別人，看到真正的伊斯蘭教徒是怎樣的，跟他在媒體上看到不一樣。最後Wood也成為伊斯蘭教徒，二人親如兄弟，Wood也飛到毛里塔尼亞探望Slahi[13]

在電影中出現軍人想性侵Slahi的場面，導演表示原來軍方得知Slahi因與首任妻子無子而以為自己不育，於是用性凌辱他。直到當他被釋放回國家後，當時一名修讀國際法與人權法的美國法律學生Kitty，到了毛里塔尼亞採訪他，二人後來共墮愛河，成婚並育有一子，二人都很高興Slahi並非不育，惟Kitty認為毛里塔尼亞的居住環境並不理想，母子現居德國 [14]。

此外，劇組邀請Slahi到拍攝現場參觀，起初以為他無法獲得簽證出席，幸而最後他能親身到場[15]。導演表示，即使自己不是心理學家，也能看出Slahi有創傷後壓力症候群。儘管他是極溫暖的人，但當他被迫回憶起當年的遭遇時，便難掩震顫與不安，因此劇組沒讓他在現場逗留太久[16]

男主角Tahar也表示，在與Slahi交談時，覺得他是一位充滿希望而寬宏大量的好人，但當自己為了更好揣摩角色，問及他被拷問時的情況時，發現他馬上面露難色，於是後悔自己把Slahi拖回那可怕的地方[17]

關塔那摩灣給Slahi帶來的身心傷害極其長遠，如律師Hollander在戲裡跟記者所說，她在捍衛他的同時，也在捍衛你和我。在行政凌駕司法的情況下，任何人都沒有絕對的保障，今天的他，誰能保證不會是明天的你和我？

註釋：

  1. R.F. Terry, “Kevin Macdonald used drama to challenge the audience's prejudices and make a cultural bogeyman sympathetic,” Variety; Yohana Desta, “The Mauritanian Brings an Unbelievable Guantánamo Story to Life,” Vanity Fair, December 1, 2020
  2. Bryan Alexander, “Benedict Cumberbatch battled mystery illness, fake crew cut facing Jodie Foster in 'The Mauritanian',” USA Today, May 13, 2021
  3. Ibid; Steve Rose, “‘We don’t live in a world of goodies and baddies, do we?’ The true story behind The Mauritanian,” The Guardian, March 26, 2021
  4. Charles Gant, “Making ‘The Mauritanian’: filmmakers talk casting challenges and a late title change,” Screen Daily, February 27, 2021
  5. James Mottram, “Benedict Cumberbatch: ‘Joe Biden? I’m going to plead with the guy to shut Guantanamo’,” The Independent, April 3, 2021
  6. Angela Dawson, “Kevin Macdonald Explores Unfair Detainee Treatment In ‘The Mauritanian’,” Forbes, March 1, 2021；Steve Rose，見3；Yohana Desta，見1。
  7. Steve Rose，見3；拍攝時 Rahim 約定要是他受不了的話，將輕敲「行刑者」的腳3-4次以提示停止。
  8. Tara Brady, “‘I had a lot of offers to play a terrorist or the French boyfriend’,” Irish Times, March 30, 2021
  9. Mark Salisbury, “Jodie Foster talks cutting back her role in ‘The Mauritanian’ and her most inspiring directors,” Screen Daily, February 26, 2021; Steve Rose，見3。
  10. Dalya Alberge, “Harrowing ordeal of Guantánamo prisoner comes to the big screen,” The Guardian, January 3, 2021
  11. 中文翻譯引用自羚邦映畫為《誣罪審判》的翻譯。
  12. Alison Flood, “Guantánamo Diary author ‘blocked from travelling for medical treatment’,” The Guardian, March 1, 2019; Angela Dawson, 見6
  13. Bob Verini, “Gitmo guard expected an enemy but found an inspiration,” Variety
  14. Angela Dawson，見6。
  15. Emanuel Levy, “Jodie Foster on The Mauritanian: ‘It's an opportunity to revisit dark parts of our history’,” Financial Times, February 10, 2021
  16. 同10。
  17. 同8。

相關文章：

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。