《誣罪審判》：面對強權，黑白是良知——製作背景與真人後續故事

電影《The Mauritanian》(港譯「誣罪審判」/台譯「失控的審判」)在剛開始播放時,畫面打出「This is true story」一句,說明觀眾接著會看到的情節,都是「真人真事」,而不是常見的「based on true events(根據真人真事改編)」。

「法律面前,人人平等」是可敬的信條,還是可笑的童話?

立法、行政、司法,三權分立是避免任何一方權力過大而相互制衡的機制,在保障政府有權力去管治人民的同時,也保障人民的權利不被剝削。

《世界人權宣言》第一條,開宗明義指出「人人生而自由,在尊嚴和權利上一律平等」。可是,現實世界是否這樣理想?

當行政權力過大,立法與司法也淪為行政工具時、當國家制度不公平,軍檢程序不人道時,身為擁有權力的一方,你會助紂為虐,協助政權剝削人民的權利,還是大義滅親,退出甚至指證政權的暴行?

有多少人可以,在可能影響到自身利益或安全的情況下,仍堅持「儘管我懷疑你的清白,但我捍衛你得到公平公正審訊的權利」的良知?

電影改編自Mohamedou Ould Slahi在囚期間所著自傳《Guantánamo Diary》(我在關塔那摩的日子),揭露Slahi被美國政府不人道拘留與拷問的經歷;劇組同時訪問過主要真實人物,美國也有相關官方紀錄,足證Slahi所述並非杜撰[1]。

本文分兩部分,第一部分先談電影製作背景,劇組團隊拍攝目的只為替Slahi為公義發聲;第二部分略談劇情,並記述Slahi在電影結束時間點的後續生活。

當Benedict Cumberbatch受邀在該書的英國發佈會朗讀出節錄內容後,有感仍然在囚的Slahi的經歷是極其重要的事,於是他的製作公司SunnyMarch買下了該書的電影製作版權[2]。

本來因他另外演出兩部作品分身乏術,打算只當這電影的監製,但最終被導演說服而演出海軍中校Stuart Couch;儘管在飛抵拍攝地點時身體已不適,但導演表示,他還是如常每天進行拍攝,在差不多40度高溫下,單化妝與假髮就得花3小時準備。他很想把這事件拍出來,希望可以為這件事出一分力,希望最少可以嘗試照亮Slahi身處的黑暗,帶來公義[3]。

劇組在選擇電影名字時,起初以該書名為題,但似乎對投資者來說不太吸引。SunnyMarch心儀《The Mauritanian》這名字,但劇組擔心這名字會讓觀眾疑惑Mauritania(毛里塔尼亞)到底是甚麼地方,甚至該怎樣發音,於是也曾想過用《Prisoner 760》(Slahi 的在囚編號)作為電影名,但他們認為這終究不是關於監獄的電影,而是關於Slahi的個人身分、關於忍耐與人道精神,也關於真相與公義如何重要的電影;直到跟這名字差不多的迪士尼劇集《The Mandalorian》大受歡迎,他們才終於放心使用本來最喜歡的戲名 [4]。

香港譯名《誣罪審判》也頗有玩味,「誣」跟「無」粵語發音相同,到底發生在主角Slahi(Tahar Rahim飾)身上的,是不是「誣罪」,他是否「無罪」?

電影由開始籌劃到製作歷經6年,包括在南非好望角搭建關塔那摩灣場景[5];導演 Kevin Macdonald 表示,參與這電影的所有人都是從心出發,不為名利,也不求獲獎,只想透過電影,把Slahi的故事說出來,希望越多人知道這件事越好 [6]。

飾演Slahi的Tahar Rahim為了向Slahi及受過嚴刑拷問苦痛的人作出致敬,他堅持拍攝用刑的場面時都來真的,包括被潑水後處身極低溫的冷氣房間,甚至被施行水刑等[7];為了更好詮釋Slahi被囚禁時的模樣,他更在18天內減掉10kg[8]。

至於飾演人權律師Nancy Hollander的Jodie Foster,在近十年只接了五部電影,這電影是第五部,她表示現在的她只會接下她覺得有意義的電影,更因為這是關於Slahi的電影而要求導演刪減她的戲份,更形容這時候是國家歷史上的黑暗時代[9]。

(以下內容含有劇透及電影完結後真人真事後續)

導演曾詢問律師Hollander,是否100%相信Slahi是無辜的,她回應:「美國政府花了以百萬計的美元研究過他生平的每個細節,嚴刑拷問過他,也用測謊機測試過他,(如果他真的有做過)你不覺得總該已找到一些證據了嗎?」[10]

電影中筆者印象最深的,是律師的台詞:

I’m not just defending him, I’m defending the rule of law(我不只是維護他,是維護法治)[11]