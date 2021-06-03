《誣罪審判》：面對強權，黑白是良知——製作背景與真人後續故事

電影《The Mauritanian》（港譯「誣罪審判」／台譯「失控的審判」）在剛開始播放時，畫面打出「This is true story」一句，說明觀眾接著會看到的情節，都是「真人真事」，而不是常見的「based on true events（根據真人真事改編）」。

「法律面前，人人平等」是可敬的信條，還是可笑的童話？

立法、行政、司法，三權分立是避免任何一方權力過大而相互制衡的機制，在保障政府有權力去管治人民的同時，也保障人民的權利不被剝削。

《世界人權宣言》第一條，開宗明義指出「人人生而自由，在尊嚴和權利上一律平等」。可是，現實世界是否這樣理想？

當行政權力過大，立法與司法也淪為行政工具時、當國家制度不公平，軍檢程序不人道時，身為擁有權力的一方，你會助紂為虐，協助政權剝削人民的權利，還是大義滅親，退出甚至指證政權的暴行？

有多少人可以，在可能影響到自身利益或安全的情況下，仍堅持「儘管我懷疑你的清白，但我捍衛你得到公平公正審訊的權利」的良知？

電影改編自Mohamedou Ould Slahi在囚期間所著自傳《Guantánamo Diary》（我在關塔那摩的日子），揭露Slahi被美國政府不人道拘留與拷問的經歷；劇組同時訪問過主要真實人物，美國也有相關官方紀錄，足證Slahi所述並非杜撰[1]。

為公義發聲，電影製作背景

本文分兩部分，第一部分先談電影製作背景，劇組團隊拍攝目的只為替Slahi為公義發聲；第二部分略談劇情，並記述Slahi在電影結束時間點的後續生活。

當Benedict Cumberbatch受邀在該書的英國發佈會朗讀出節錄內容後，有感仍然在囚的Slahi的經歷是極其重要的事，於是他的製作公司SunnyMarch買下了該書的電影製作版權[2]。

圖片來源：電影《The Mauritanian》劇照

本來因他另外演出兩部作品分身乏術，打算只當這電影的監製，但最終被導演說服而演出海軍中校Stuart Couch；儘管在飛抵拍攝地點時身體已不適，但導演表示，他還是如常每天進行拍攝，在差不多40度高溫下，單化妝與假髮就得花3小時準備。他很想把這事件拍出來，希望可以為這件事出一分力，希望最少可以嘗試照亮Slahi身處的黑暗，帶來公義[3]。

關於電影名字

劇組在選擇電影名字時，起初以該書名為題，但似乎對投資者來說不太吸引。SunnyMarch心儀《The Mauritanian》這名字，但劇組擔心這名字會讓觀眾疑惑Mauritania（毛里塔尼亞）到底是甚麼地方，甚至該怎樣發音，於是也曾想過用《Prisoner 760》（Slahi 的在囚編號）作為電影名，但他們認為這終究不是關於監獄的電影，而是關於Slahi的個人身分、關於忍耐與人道精神，也關於真相與公義如何重要的電影；直到跟這名字差不多的迪士尼劇集《The Mandalorian》大受歡迎，他們才終於放心使用本來最喜歡的戲名 [4]。

香港譯名《誣罪審判》也頗有玩味，「誣」跟「無」粵語發音相同，到底發生在主角Slahi（Tahar Rahim飾）身上的，是不是「誣罪」，他是否「無罪」？

圖片來源：電影《The Mauritanian》劇照

不為名利，以心出發

電影由開始籌劃到製作歷經6年，包括在南非好望角搭建關塔那摩灣場景[5]；導演 Kevin Macdonald 表示，參與這電影的所有人都是從心出發，不為名利，也不求獲獎，只想透過電影，把Slahi的故事說出來，希望越多人知道這件事越好 [6]。

飾演Slahi的Tahar Rahim為了向Slahi及受過嚴刑拷問苦痛的人作出致敬，他堅持拍攝用刑的場面時都來真的，包括被潑水後處身極低溫的冷氣房間，甚至被施行水刑等[7]；為了更好詮釋Slahi被囚禁時的模樣，他更在18天內減掉10kg[8]。

至於飾演人權律師Nancy Hollander的Jodie Foster，在近十年只接了五部電影，這電影是第五部，她表示現在的她只會接下她覺得有意義的電影，更因為這是關於Slahi的電影而要求導演刪減她的戲份，更形容這時候是國家歷史上的黑暗時代[9]。

圖片來源：電影《The Mauritanian》劇照

（以下內容含有劇透及電影完結後真人真事後續）

導演曾詢問律師Hollander，是否100%相信Slahi是無辜的，她回應：「美國政府花了以百萬計的美元研究過他生平的每個細節，嚴刑拷問過他，也用測謊機測試過他，（如果他真的有做過）你不覺得總該已找到一些證據了嗎？」[10]

電影中筆者印象最深的，是律師的台詞：

I’m not just defending him, I’m defending the rule of law（我不只是維護他，是維護法治）[11]

沒有證據，沒有提審，Slahi被關押14年，期間還被嚴刑拷問；即使在2010年時的審判，美國聯邦地區法院宣判軍方須把Slahi釋放，但曾在參選總統時承諾會關閉關塔那摩監獄的奧巴馬，卻就該判決上訴，最後Slahi又平白再被關押6年，直到2016年才能回家。

電影片尾播出Slahi回家後的一些片段，觀眾終於可以看到電影中角色對應的真實人物；某程度上，也許電影播放完畢就完結了，可是，對Slahi來說，他的生活仍然繼續受到影響。

離開監獄回家的Slahi，不僅沒得到美國政府的道歉，毛里塔尼亞政府還因美國施壓，拒絕在他獲釋後兩年內簽發護照，令他一直無法出外醫治因長期受虐所受的傷害後遺症。到了後來，他的兒子在德國出生時，他因無法獲得德國簽證，未能前往跟兒子見面[12]。

圖片來源：電影《The Mauritanian》劇照 飾演主角Slahi的演員Tahar Rahim。

不知道「否極泰來」會否發生在Slahi身上，但親切而幽默的他，贏得身邊很多的人的愛與支持，包括曾在關塔那摩灣看守過他的獄警Steve Wood。二人當時在獄中已建立友情，Wood表示在Slahi身上看到怎樣去原諒別人，看到真正的伊斯蘭教徒是怎樣的，跟他在媒體上看到不一樣。最後Wood也成為伊斯蘭教徒，二人親如兄弟，Wood也飛到毛里塔尼亞探望Slahi[13]。

在電影中出現軍人想性侵Slahi的場面，導演表示原來軍方得知Slahi因與首任妻子無子而以為自己不育，於是用性凌辱他。直到當他被釋放回國家後，當時一名修讀國際法與人權法的美國法律學生Kitty，到了毛里塔尼亞採訪他，二人後來共墮愛河，成婚並育有一子，二人都很高興Slahi並非不育，惟Kitty認為毛里塔尼亞的居住環境並不理想，母子現居德國 [14]。

此外，劇組邀請Slahi到拍攝現場參觀，起初以為他無法獲得簽證出席，幸而最後他能親身到場[15]。導演表示，即使自己不是心理學家，也能看出Slahi有創傷後壓力症候群。儘管他是極溫暖的人，但當他被迫回憶起當年的遭遇時，便難掩震顫與不安，因此劇組沒讓他在現場逗留太久[16]。

男主角Tahar也表示，在與Slahi交談時，覺得他是一位充滿希望而寬宏大量的好人，但當自己為了更好揣摩角色，問及他被拷問時的情況時，發現他馬上面露難色，於是後悔自己把Slahi拖回那可怕的地方[17]。

關塔那摩灣給Slahi帶來的身心傷害極其長遠，如律師Hollander在戲裡跟記者所說，她在捍衛他的同時，也在捍衛你和我。在行政凌駕司法的情況下，任何人都沒有絕對的保障，今天的他，誰能保證不會是明天的你和我？

註釋：

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責任編輯：Alex

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