2021/06/03,
科技

SYM DRGBT「R-Edition」全新進化上市 旗艦性能再升級 不凡進化再登場

SYM DRGBT「R-Edition」全新進化上市 旗艦性能再升級 不凡進化再登場
Photo Credit：SYM

我們想讓你知道的是

SYM自2019年推出DRGBT之後，主打速克達界的「性能跑車」定位，憑藉著獨特的外型設計及傲視同級的功能配備，在上市初期即造成熱烈討論，也在150c.c.水冷級距成功創造一片新的藍海市場，經過1年多的銷售，除了國內累積3萬5千多名的車主以外，甚至在海外也不乏DRGBT的身影。

為了滿足市場上對於性能的渴望，SYM持續挑戰自我，全新推出DRGBT「R-Edition」，「R」代表的是本次DRGBT導入了SYM 「R世代引擎技術」， 讓DRGBT符合國家七期環保的同時，動力性能也能再次獲得提升，並且在安全配備也搭載了TCS(Traction Control System)循跡防滑系統，讓騎士享受騎乘時也能多一分保障。

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Photo Credit：SYM

動力性能升級「R世代引擎技術」

「動力有感提升」

以原有的158cc水冷引擎為基礎，透過強化進氣系統、減少運轉負載、廣速域CVT傳動系統等方式，各速域的馬力提升5~15%，讓DRGBT在能符合國家七期環保的同時，也能獲得突破性的動力提升。

「七期環保更省油」

DRGBT「R-Edition」在動力性能上再次獲得提升，同時也符合國家七期環保法規，更獲得能源效率「一級」認證，油耗達到39.9km/L的最佳表現。

「騎乘感受更舒適」
本次改款亦透過引擎內部組件降低摩擦係數、減少引擎共振等方式，大幅減少DRGBT在騎乘時的震動，有效提升騎乘時的舒適度。

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Photo Credit：SYM
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Photo Credit：SYM

安全配備升級

「照明升級」

DRGBT獨具特色的投射式大燈率先導入「寶藍鍍層技術」，讓照明亮度再提升。方向燈則升級為「序列式LED方向燈」，有效警示後方車輛。高辨識度的車尾採用「立體龍紋LED尾燈組」，獨家「PGP技術」在維持高亮度的同時，也能降低眩光效應，降低後方車輛的不適感。

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Photo Credit：SYM

「配胎升級」
本次和國際知名大廠MAXXIS瑪吉斯輪胎共同合作開發DRGBT專用的MAXXIS-R1N，源自性能胎款R1的賽道基因，配合DRGBT的特性並針對道路使用調整配方，提供更好的操控性能。

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Photo Credit：SYM

「重車科技下放-TCS循跡防滑系統」

為因應提升過後的強勁動力，本次改款也搭載TCS(Traction Control System)，除了避免惡劣路況所造成的打滑以外，也能在緊急重剎車產生前後輪速差時，TCS也會透過退引擎點火角的方式輔助減速，讓騎士更安穩的剎停。

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Photo Credit：SYM

全新R世代引擎技術導入的DRGBT R-Edition，除了優化過後的動力系統，在周邊安全、機能性配備也一併升級，再次奠定DRGBT的旗艦性能定位！

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