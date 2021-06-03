「家戶傳染」超過4成，雙北市長：勿探親勿聚會，與家人保持距離不要共餐

中央流行疫情指揮中心3日公布全國新增585例確診，其中新北市265例，台北市224例，顯示疫情持續在雙北地區延燒；台北市長柯文哲、新北市長侯友宜下午各別宣布，台北市有43%為家戶內感染，新北市近3天的確診者疑似感染源也以家人40.07%最多；2人都呼籲這段時間內，在家裡吃飯盡量不要共餐，不要探親也不要聚會。柯文哲也表示，台北的政策已經調整，現在只要快篩陽性，就趕快去住防疫旅館，避免居家隔離時增加家人間的感染風險。

台北市：與家人保持距離，會盡快隔離確診者

台北市長柯文哲今指出，從本土疫情爆發以來，台北市已累計超過2800例確診，昨天萬華區3個快篩站共579人來快篩，陽性率5.5%、快篩陽性數32人，從各行政區確診病例分布來看，目前感染已經散布到社區每個地方，但分布不平均，還有一些小型熱區群聚。柯文哲表示，疫情在台北市民自主封城的情況下，有被壓制但沒被消滅，陷入膠著中，正在思考如何用機動快篩隊撲滅各個潛在感染源。

柯文哲也指出，截至昨天為止，台北市本土病例約2800多例中有個現象，就是當中有456起家戶感染、1221人確診，差不多43%。

他表示，過去55歲以下確診者，可以待在家中居家隔離，未來除非家中有獨立衛浴、確診者承諾一定會乖乖隔離17天，否則就去住專責防疫旅館，現在台北市防疫專責病房床位已增加到1300、專責防疫旅館床數增加到1800，醫療整備已經完成，所以要政策調整，原則上只要快篩陽性，就去專責防疫旅館隔離，並盡快做PCR分析。對年輕人來說，到防疫旅館是避免確診者回家感染給家人，對於長者而言，也可以避免在家裡若病情惡化，恐怕來不及送醫，甚至單獨在家病逝也沒人知道。

柯文哲也呼籲，為了保護自己也保護家人，希望台北市民以後吃飯不要共餐，最好煮完以後各自打飯分開吃、碗筷也不要共用，因為共餐還是有很高的傳染機率。至於浴室、廁所假如可以分艙分流，就盡量不要共用，與家人盡量保持距離，嘗試一段時間看看。

另外台北市商業處也宣布，雖然不跟進桃園的美容美髮停業措施，但是已與北市女子美容同業公會討論研訂美容美髮業營業防疫指引，即日起至6月14日，消費者與營業人員須全程配戴口罩，店家的美髮座位及候位座區都須採梅花座間隔，且不得站立等候，並需人流總量管制。

侯友宜：未來2週不要聚會吃飯，非民生必需先停業

新北市疫情嚴峻，今天新增本土病例166人、校正回歸99人，以板橋區37人最多、三重區29人居次，還有中和區24人，其他行政區則都在11 人以下，根據統計，4月26日至6月3日期間，新北市累計確診人數4217人，目前仍有4535人居家隔離列管中。

市府分析近3天確診者疑似感染源，以家人（屬）40.07%最多，新北市長侯友宜下午表示，疫調小組分析近3天確診者疫調結果約600筆，統計發現疑似感染源中，家人（屬）40.07%最多，第二則是不明24.91% 。因此未來兩週是關鍵，適逢端午節，「不要互相拜訪也不要一起吃飯」，用視訊取代面對面。

侯友宜呼籲，不要探親和拜訪朋友，也不要餐敘和聚會；沒必要請不要外出，非民生必需的店就不要開了， 新北市疫情最嚴重，請市民朋友諒解。

侯友宜說，目前是最關鍵時刻，務必要與疫情持續對抗，宣布熱區防疫中心與確診數下降的時間點相關，因此絕對不能鬆懈，居住於28個重熱里的居民，「趕快去快篩檢」也警告林口﹑中永和、土城、蘆洲、汐止這幾個行政區，確診數字有在上升中，務必要落實防疫。

目前新北市各區累計數量，板橋947例，中和677例，三重500例，新莊369例，永和334例，土城320例，新店220例。

侯友宜指出，新北市每天的確診數量仍在250人上下，現在只要在低度活動的規範中稍有放鬆，確診數就會往上飆，可能前幾天指揮中心說疫稍有舒緩，市民們很開心就忍不住出來走，但現在新北市沒有樂觀的本錢，仍在和疫情不斷對抗中，現在透過低度活動的方式，才能控制住疫情不要往上揚，卻沒有下降趨勢。他的壓力跟大家一樣都很大，但還是要請大家多配合。

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