【圖輯】印度山村疫情全境擴散，因為過度貧窮而不願篩檢

普拉米拉・德維絲（Pramila Devi's）的遺體，用布包裹後平放在一個擔架上，被移往恆河岸邊。

這位年僅36歲有三個孩子的母親，前一晚在印度北阿坎德邦（Uttarakhand）山區的村莊去世，當時她已被檢驗出COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診。

德維絲的死亡，象徵在這缺乏醫療設施的偏遠村莊，整體健康情況不盡理想，那裡的許多人因為害怕檢測確診而不去醫院。

印度政府5月26日的資料顯示，COVID-19總確診為2716萬例、31萬1388人死亡。但專家表示實際數字一定遠高於此，部分原因是在印度內陸疫情正在迅速蔓延，但篩檢率很低。

德維絲43歲的丈夫庫瑪爾（Suresh Kumar）說，大女兒在4月下旬舉行了一場超過20人參加的婚禮，兩個星期之後，德維絲開始腹瀉。直到10天後症狀沒有改善，依靠政府救濟金度日的庫瑪爾，帶德維絲去附近的藥房，那裡已經變成了有四張床位的小型COVID-19收治站。

醫生阿南德正在幫德維絲治療｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

收治站有一個氧氣瓶和製氧機，艾希瓦里・阿南德（Aishwary Anand）則是唯一的醫生。

篩檢結果，德維絲不僅確診，血液含氧量非常低。阿南德建議庫瑪爾帶她去更大的醫院，但是他們難以支付高額的費用，只能回家想辦法。

第二天，德維絲的侄子又把她送到收治站。另一位病人正在使用氧氣瓶，且因為停電，製氧機無法使用。

「我們需要電力。」阿南德打電話給電力部門懇求；不久後，電力終於恢復，德維絲在使用氧氣後情況比較好轉，便返家休息。不料，德維絲又感覺不適，家人再度送她到收治站，卻已不幸死亡。

恆河畔，德維絲的火葬儀式｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

「我還沒有告訴大女兒，她母親已經死了。」悲痛欲絕的庫瑪爾蹲在恆河岸邊說。

與中國和尼泊爾接壤的北阿坎德邦，鄰近喜馬拉雅山，截至5月25日，已有4萬5568例確診、6020人死亡。

赫爾德瓦爾（Haridwar）是北阿坎德邦最重要的朝聖城市之一，最近舉辦了為期數週的「大壺節」，成千上萬的印度教信徒，在這裡的恆河中爭先恐後沐浴。

專家擔心，隨著信徒往來，會導致疫情全面擴散；事後證實，專家的擔憂是真的。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在德維絲所居住的地區，已有5155例確診與241人死亡。但是當地居民和醫生說，很多人其實有COVID-19症狀，但這些人不願篩檢，或是確診時為時已晚。

當地的衛生官員沙馬（Manoj Kumar Sharma）說：「我們已經透過廣播和報紙全力宣傳，但是鄉村地區對檢測還是十分抗拒。」

醫護人員徒步往上山走一個多小時，來到了小村莊皮塔（Pitha），這裡沒有公路系統。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

在那裡，38歲的村民帕卡許（Jai Prakash）懇求他的鄰居們去做篩檢。不過，近60位村民中，只有12人聽他的話。

附近的另一座村莊坦格里（Tangroli）也是COVID-19的疫區，有12名確診個案。在醫療隊駐紮在村外的第一天，村裡約200名居民只有9人願意接受篩檢。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

「我的鄰居不想接受檢驗。」迪派克・辛格（Deepak Singh）在新德里工作，五月時回到了山上的老家。「我鄰居問我，如果檢測結果是陽性，我是不是願意幫他負擔他家的生活開支？」

這是許多印度鄉村民眾不願篩檢的原因。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

延伸閱讀

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航