中國面臨嚴峻挑戰，有沒有忠臣敢指出習近平的「十可慮」？

文：王臻明

在前文〈楊潔箎在阿拉斯加為求自保，斷送了美中兩國對話溝通的空間〉中，談到在鴉片戰爭中主和，並與英方簽定《穿鼻草約》的大臣琦善，在輿論嘩然後，慘遭徹職查辦，也讓清廷從上到下，開始走向強硬主戰的方向，畢竟沒人想要步上琦善的後塵。

這樣的情況，其實與今日的中國頗為類似，在美、中交惡以後，主戰言論在網路的推波助瀾下，快速發酵，讓溫和派受到極大的壓力，任何主張放低姿態與美國和談的建議，都被冠上了賣國賊、投降派的大帽子。

鴉片戰爭在琦善被抄家以後，幾乎糜爛不可收拾，清廷連戰連敗，不斷丟失重要的據點。但在這種情況下，清廷內部仍是一片主戰之聲，即使任何人都看得出來，再打下去極為不利，頗有「天下是他皇帝的，好官我自為之的態度」。讓道光皇帝即使已改變主意，想要與英國和談，也無法說出口。

就在這個時刻，浙江巡撫劉韻珂上了一道密折，談到清軍又於浙江慈谿一帶大敗，整體情勢非常不樂觀，其中有十件事特別令人憂慮，這就是有名的《十可慮奏》。

劉韻珂其實一開始也是主戰派，覺得一定要好好給「英夷」一個教訓，以彰顯大天朝的威嚴。只是在這一年多的戰爭中，劉韻珂看清了英軍不止武器進步，連軍紀與戰術都遠勝積弱不振的清軍。在這種情況下，戰事幾乎難以為繼。

他提出的問題包括清軍屢戰敗，士氣全無。要從他省調兵，還要再花好幾個月，遠水救不了近火。英軍船堅砲利，清軍武器老舊，兩者差距太大。以前清軍誤認為英軍只擅長海戰，只要引誘英軍上岸決戰，就能發揮清軍的優勢，結果在陸戰上清軍也是一敗塗地。在這前面的五點中，劉韻珂老實地說明了戰場上的情況。

而從第六點開始，劉韻珂講到了戰場外的事，卻更令清廷觸目驚心。他說英軍很會收買人心，施加小恩小惠，一些無賴之徒都樂於為英軍服務。而曾把房舍借給清軍駐紮的地方人士，都遭到英軍報復，用火砲摧毀這些房舍，讓一般百姓不敢再幫清軍。

然後第七點談到浙江防務空虛，人心浮動，一些無業遊民不止趁機打家劫舍，還認為讓英軍攻入也不錯。不過，劉韻珂這裡就講的很隱晦，綜合其他史料來看，真實情況是英軍的軍紀比清軍還好，從外省調來的清軍往往騷擾地方，因此民心倒向英軍，覺得就算讓英軍佔領也無妨。

從第八點起，是帝國內部的隱憂，因為戰亂的關係，原本就連年歉收的問題變的更為嚴重，收不到足夠的稅米，連運到北京的漕糧都成問題，勢必拖累中央的財政。第九點則談到，許多地方因為之前遇到荒年與天災，盜匪四起，本來就不平靜，現在又遇到戰亂，物價飛漲，民怨沸騰，情勢隨時可能失控。

最後一點，劉韻珂說浙江要籌措軍費，已左支右絀，為防範英軍北上，攻擊中樞地帶，鄰近各省也都部署重兵，軍費一樣很吃緊，這種情況不知道還能支撐多久。密折中再三強調，以上十點必需要快點想辦法解決，以免最後情勢失控。

劉韻珂的《十可慮奏》並沒有講到要議和，但仔細說明了這場仗實在打不下去了。這十個問題幾乎都無解，再繼續下去只會讓情勢更為惡化，甚至動搖清廷的根基。道光皇帝拿著這十個問題進軍機處討論時，軍機大臣們無一能提出有效的解決方案，那最後就只剩下放軟姿態，與英國人談判，儘快結束戰爭，這一個選擇了。

以現今的角度來看，劉韻珂態度的轉變，是在進行危機處理，當戰事已經無以為繼時，最好的方式就是控管損失，避免讓問題擴大到無法收拾的地步。劉韻珂的這份密折，並非故意唱衰清廷，相反的，他憂國憂民，敢犯顏直諫，在某種程度上也算救了道光皇帝。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

對比今日，中國是否有官員膽敢直言不諱，在美、中交惡的情況下，講出中國目前的十可慮？從楊潔箎的狂言與一干官員的戰狼式外交，就可看出，目前習近平政府仍然由主戰派主導政策，缺少像劉韻珂這樣的官員，願意說出實情。

習近平前一陣子去廣西，參訪了湘江戰役紀念館，談到紅軍在湘江戰役的血戰中堅持下去，才獲得了奇蹟式的勝利，無疑就間接承認了，中國目前正面臨極為嚴峻的挑戰，而且這些內憂外患並不亞於鴉片戰爭時。

其一、中國的經濟發展持續放緩，在疫情過後更是雪上加霜。許多國家都推出了大型的紓困措施，幫助中小企業與一般民眾走出困境，但中國政府由於沒有輿論壓力，因此作為有限，真實的情況恐怕更不樂觀。

其二、在美、中經濟戰爆發後，大批的外資出走，選擇回到母國或東南亞國家設廠，這種情況在全球疫情大爆發以後，變的更為嚴重。因為在疫情下外派幹部變的更為困難，讓選擇返回母國的企業變的更多，這對中國來說，無疑是另一記重擊。

在經濟的情況外，美國對中國的圍堵正進一步加大。如科技的圍堵，並沒有因為川普總統下台而有所趨緩，拜登雖然在競選時，批評川普的策略錯誤，但從拜登上台後的舉措，證明拜登不認同的是川普的手法，而不是目標。這從拜登政府延續許多川普時代的限制政策，甚至進一步變本加厲，就知道這恐怕將變成長期的政策，這是危機之三。

而在政治上，美國積極籌組由美、日、印、澳四國組成的新圍堵圈，近日更拉攏南韓、菲律賓、馬來西亞、印尼等國家。對中國的包圍網不斷擴大，這對中國來說非常不利，這是隱憂之四。

其五，中國花了七年的時間，終於與歐盟談妥「歐、中投資協議」，這將成為中國反制美國圍堵的重要突破，但歐洲議會卻否決了這項投資協議，說明歐洲國家的態度也有了微妙的轉變。

其六，歐洲議會否決這項投資協議的原因很多，除了中國的戰狼外交引發反彈外，新疆穆斯林的人權問題，也是令外界觀感不佳的因素之一。而除了新疆的動盪以外，中國內部的民心，也沒有表面上看起來的那麼穩定，中國每年必需花費大筆的經費維穩，控制媒體，管制言論，也是一個未爆彈，這是問題之七。

中國的民怨除了來自官員的貪淵腐敗，更肇因於貧富不均，都市與鄉村的發展差距太過懸殊，這是過去「讓一部份人先富起來」政策，所造成的後遺症，是可慮之八。一胎化又造成中國青年負擔極大，國家人口結構嚴重失衡，未富先老，是可慮之九。

最後是習近平打破過去一屆兩任的潛規則，很有可能終身掌權，恐怕將引發中國共產黨內部的權力鬥爭，這是最為危險的第十件事。在這樣的內憂外患下，中國與美國繼續對抗下去，是個好策略嗎？相信中國社會的有識之士們，都同感焦慮。

在這個時機點，中國共產黨揚棄過去「廣積糧、高築牆、不稱霸」的路線，提前與美國攤牌，是否已重蹈過去鴉片戰爭的覆轍，這就留待歷史的評價了。只是，此刻中國內部竟無一人，如劉韻珂一樣提出諍言，倒是今不如昔了。

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本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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