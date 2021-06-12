2021/06/12,
政治

從楊蕙如到林瑋豐，我們活在網路上分不清真話與反串的時代

從楊蕙如到林瑋豐，我們活在網路上分不清真話與反串的時代
被北檢認為涉嫌指示網軍的楊蕙如，其帳號曾被八卦版封鎖。Photo Credit: 八卦版截圖

我們想讓你知道的是

從身為「卡神」橫空出世，到外交官事件後成為眾矢之的，今天的政客仍然把網軍當成很重要的事，操作也從形象營造變成相互抹黑，最後的結果，就是當民進黨社群網路中心副主任楊敏在PTT上罵蔡英文生育政策「通篇幹話，去死啦」的時候，你竟分不出到底是真心話還是反串。

文：W.L

Instagram使用率上升後，就比較少用Facebook，周遭更有許多人漸漸脫離了社群媒體。但雖然看Facebook的人越來越少，這幾年卻出現了許多時事粉絲團以理念和理想為名批評時事，這些人是各行各業中握有話語權、或企圖掌握話語權的人士，他們和主流的網紅或實況主相比，保有比較平民的姿態，看似在過正常人的生活，強調著正義及愛國愛民。

不管你要稱之為網軍還是側翼，他們都不是最近才開始存在，但要能經營得有聲有色，背後都需要一個「對這個行業有深入了解的人」運籌帷幄。

楊蕙如在十幾年前橫空出世，紛亂的媒體當時封她為卡神。當時媒體業蓬勃，政論節目比比皆是，但記者素養卻開始逐漸走下坡，不久後就有一句「小時不讀書長大當記者」出現。當時的卡神在鏡頭前不是很有自信，但談起她如何運用信用卡的紅利以卡養卡時侃侃而談

從卡神橫空出世，到政治人物好像都得要有的「網軍」

有些人並不欣賞她的作風，但漸漸如同許多得到媒體關注而站在鎂光燈下的人一樣，楊蕙如得到了從政和選舉的機會，落選之後，卡神就一直扮演著某種為民喉舌的公眾人物的角色，甚至到了民進黨核心周圍。

卡神之後，無數的網路「意見領袖」也不斷出現，財經網美／焦糖／台北惡棍等等，有些被起底有些被打臉，有些還是正常運作，時不時進行充滿民族意識的宣導、以愛國為包裝的各種政治操作，下面留言的粉絲若看到不同聲音，常會直接用簡體字相稱。

這時候有個台灣人會會心一笑的名詞出現了——中共同路人。因為今天在網路上抹藍抹綠都不稀奇，說人家1450或9.2，都不如抹紅來的直接且令人畏懼。

用心觀察就會發現這是一種集體的策略：討論後定調，製圖完發包，統一攻擊的人物、口徑，都是一個有作戰策略的群組，只是依個人喜好的風格而有所不同，其中最死忠的粉絲，應該就會定期鎖定「只是堵藍」。

仔細觀看某些側翼臉書，每篇大多有破百至千的讚數，這都是「焦糖哥哥們」賴以為生的觸及率，他們在意著追蹤、按讚數，用此作為號召（還能用來申請進入研究所）。

這些做法都像是楊蕙如過往在PTT上經營的事業：發一篇文，吸引旗下所謂的「粉絲」去推爆，之後還演變成為像是前陣子被抓出的林瑋豐的「反串」；民進黨網路社群中心副主任楊敏，在自己台大學生時期就用的PTT上，對著蔡英文的生育政策叫囂「通篇幹話，去死吧」，讓人分不出來是真心話還是帶風向。

從形象營造，到為了鞏固政權而「反串」

直到今日，越來越多人對這些新舊「意見領袖」的不滿日益加深。在外交官事件之後到現在，PTT有兩年時間不允許一般人註冊，我從2008年開始使用的帳號也因為要重認證而久不能發言，PTT像是一攤凝固的血液，僵硬的血管無法注入新血。

許多人認為「網軍」這件事是從柯文哲開始的，過去許多打傳統選戰的人指控柯文哲有網軍，但柯文哲的媒體行銷，其實更像是親民感人設的營造，結合YouTuber或是年輕人慣用的社群打造「阿伯」形象。

這樣的操作，對大部分的政治人物來說都是必要的經營，想想連戰之子連勝文都需要挽起袖子下鄉long stay洗碗，柯文哲當時台大醫院主任醫師的權威，當然也需要一種重新的包裝才能被民眾接受。然而時過境遷，今天PTT上的部分網軍、Facebook的側翼粉專、傳說中的行政院作圖中心，操作模式更像是為了鞏固政權而抨擊他人。

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截圖自PTT

想到側翼們在臉書上大內宣攻擊政敵，群組統一討論後發包；想到楊蕙如當初選舉時與韓陣營談，被嫌價碼太高而被拒的新聞。最後的結果，你竟分不出網路上對於4%或是817的發言，究竟是反串還是真心。

人在各個陣營間「歸位」，又看到那些臉書上自打臉或是雙標的文章，那些的核心價值，或許還是利益。

每次側翼們表示焦慮或是哭泣，文字上寫著為了人民及國家，批評著中國共產黨，背後或許充滿了觸及率下降或民調下滑的焦慮，或許攻擊或嘲笑政黨首長的目的，是害怕失去賴以為生的經濟來源。那些更上不了檯面的，只好在暗地流竄、以虛養虛、製造假象，陰暗之時露出面目，陽光之下卻又睜不開雙眼，只在虛擬之中坐享擁戴，所以才都被說成是「蟑螂」。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：楊士範


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