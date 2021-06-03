疫情下的寶可夢社群日：外出抓寶還是抓交替？台灣玩家陷兩難

自COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球大流行以來，以鼓勵玩家「走出戶外」的手機遊戲《Pokémon Go》面臨了前所未有的挑戰。儘管官方致力於發展室內也能玩的遊戲功能，但國外還是傳出民眾因在封城期間出門抓寶而受罰的案例。

5月疫情爆發後，台灣玩家首度因疫情而無法長期在外抓寶。在此同時，官方竟宣布6日將舉辦讓玩家們期待已久的「圓陸鯊」社群日活動。儘管多數玩家都表明、也互相呼籲在家抓寶就好，但也不免令人憂心，會在部分寶可夢熱點出現群聚問題。

COVID-19全球大流行，官方挑戰讓室內遊戲和室外遊戲一樣好玩

COVID-19疫情爆發以來，曾因結合動畫《精靈寶可夢》與「走出戶外」的遊戲機制爆紅的手遊《Pokémon Go》，陷入左右為難的尷尬處境。2020年3月，Niantic執行長約翰．漢克（John Hanke）坦言因COVID-19大流行而面臨了前所未有的挑戰，但在同時也表明要擴充遊戲功能，「最關鍵的挑戰在於，讓室內的遊戲如同我們的室外遊戲一樣創新、且令人興奮」。

在WHO於2020年3月11日宣布COVID-19大流行後，《Pokémon Go》官方在12日就緊急延期讓玩家們蠢蠢欲動的「凱西」社群日。另外，還增加寶可夢的生成點及出現頻率、減半需要行走孵蛋的距離，還將能吸引寶可夢的薰香效果由30分鐘變更為1小時，更推出薰香禮包，讓玩家只要待在原地就能抓寶。

Photo Credit:《Pokémon Go》遊戲畫面

隨後，《Pokémon Go》陸續推出了許多因應措施，顯示出他們要長期抗戰的決心。例如調高寶可夢的出現頻率、增加玩家能夠觸及到補給站的距離，讓玩家能夠存放更多必須從補給站拿到的禮物，並且取消參加「GO對戰聯盟」所需的步行距離要求。

國外玩家違反封城禁令受罰，台灣玩家呢？

在2020年疫情爆發期間，許多國家開始採行嚴格的外出管制措施，因此陸續發生有民眾因出外抓寶而被罰款的例子。《新頭殼》報導，2020年3月，義大利實施封鎖禁令時，有一名31歲男子與女兒在路上遊蕩，被憲兵隊攔查時表示：「我必須去收服寶可夢」，隨即被罰款處分；《CBC》也報導，2021年2月，加拿大安大略省（Ontario）有一對夫婦開車出門抓寶可夢，最後遭罰880美元。

相對其他國家，台灣一直到5月的疫情爆發，寶可夢玩家的每日抓寶行程，才真正開始受到管制措施的限制。台灣目前固然不像其他國家有嚴格的封城規範，但疫情三級警戒還是禁止戶外10人以上的聚會，根據《聯合報》報導，台南市議會國民黨團1日接獲陳情，表示有民眾在戶外群聚抓寶可夢，國民黨黨團書記長李中岑痛批，在防疫關鍵時刻，還有人漠視人命抓寶，「是抓寶還是抓交替？」

對此，寶可夢攝影師「在平行世界遇見寶可夢」指出，同樣在台南，2020年就曾舉辦CITY SPOTLIGHT城市焦點一日快閃活動，因為當時疫情相對不嚴重，所以引發台灣玩家熱烈迴響。然而，寶可夢的政策都是針對大環境做調整，去年因應國外疫情才會有延期、暫停舉辦大型活動等措施，但如今國外疫情趨緩，反而比較不符合台灣現在的狀況。

不過，在5月疫情爆發之後，台灣的玩家大多還是會遵從指示減少出門。30歲的玩家Stanley表示，過去出門打道館的時候，常常看到一些長輩見到彼此就開始聊天，看到有人落單也會搭訕。但最近打道館的時候，除了幾乎沒有人，也都各自戴上口罩，更不會特別交談。

26歲、擁有2個帳號的資深玩家林先生則表示，偶爾有事出門的時候，還是會看到有長輩出門打道館，年輕人相對不會。但參加了全台各地不少寶可夢群組的他，也觀察到出門玩《Pokémon Go》的現象有地域差異，例如都會區道館較密集，玩家比較不需要出門或到較遠的地方打道館；至於非都會區的玩家，由於補給站、道館分布較鬆散，因此比較會出門。

期待已久「圓陸鯊」社群日，台灣玩家卻陷入兩難

在2016年《Pokémon Go》遊戲剛推出時，台灣各地皆有民眾大型群聚、捕捉稀有寶可夢的情形。在熱潮消退後，僅有重要活動會出現類似的盛況，例如2018年2月所舉辦的「迷你龍」社群日，若在當日進化就能讓「快龍」獲得「流星群」的招式，當時曾在台北大安森林公園共襄盛舉的玩家黃同學表示，現場應該湧入了好幾千人。

Photo Credit:黃同學提供

社群日是《Pokémon Go》每月會固定舉辦的活動，在當日會有一種指定的寶可夢大量出現，並在進化後得到特殊的招式。自疫情大流行以來，官方所推出的社群日主角「橡實果」、「獨角蟲」、「鯉魚王」、「多邊獸」等等，多半不是稀有的熱門寶可夢。直到官方日前宣布6日將舉辦「圓陸鯊」社群日，才引發台灣玩家線上暴動，但天不從人願，在消息公布不久台灣就爆發疫情，讓玩家陷入防疫和抓寶的兩難。

事實上，官方針對社群日早已祭出配套措施，「在平行世界遇見寶可夢」指出，疫情之前社群日只有3小時，但去年疫情開始之後，很多人無法出門把握時間抓寶，官方就就延長至6小時，讓大家在家裡有充足時間玩。另外，能夠吸引寶可夢的薰香，已經取消必須走動才會出現寶可夢的限制，且在活動期間效果會從1小時延長到3小時。

是否再次引發大群聚？玩家反應兩極、大安分局籲不要出門

至於本次社群日活動，是否會引發像過去活動的大群聚呢？Stanley認為不會，他指出，過去的社群日裡，不管是同時有年長與年輕玩家的臉書社團，或是YouTube上比較有名的寶可夢頻道，都會呼籲玩家們要出門抓好抓滿、做好防曬，這次則建議玩家待在家裡開薰香就好，並預先囤積寶貝球等抓寶工具。

Photo Credit:Pokémon Go TW

林先生坦言，這次主角是玩家期待已久的「圓陸鯊」，儘管他也非常想出門抓寶，但因應疫情還是不會出門。但他認為，應該會有蠻多人戴口罩出來抓寶，尤其年紀比較大或者非都會區的玩家。而根據過往的經驗，公園可能是比較會有玩家出沒的場所，例如台北市的大安森林公園、新北市永和的四號公園。黃同學也覺得，疫情爆發以來已經進入第3個周末，有一些玩家會想出門往外跑，再加上「我去公園走走，應該會很安全」的心態，可能會讓他們決定出門抓寶。

針對民眾可能在疫情期間出門抓寶的現象，《關鍵評論網》詢問警方如何因應。大安分局表示，目前並沒有遇到類似狀況，但如果民眾有因此出門群聚，就會安排處理。大安分局強調，目前的狀況下不建議有這種活動，也呼籲防疫期間請民眾忍耐一下，盡量留在家裡，不要群聚造成感染。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航