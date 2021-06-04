疫情趨緩後「線上品酒會」人數不減反增？德國酒商與米其林餐廳聯手打造獨特餐飲體驗

文：Stevehuang

在台灣疫情開始緊繃，限制開始變多的時候，線上品酒，餐飲活動預計也會慢慢走入消費者的生活中，馬上投入這個行列的業者可能會想，這樣做值得嗎？會不會消費者不買單，或是這樣做能持久嗎？疫情如果過了是不是大家就會淡忘這件事呢？

之前寫過一篇文章，討論慕尼黑的酒商Weinfurore辦的線上品酒會，在結合有趣的包裝，侍酒師跟釀酒師的加持下，那場品酒會吸引了200多組客人觀看，讓我覺得相當驚奇。

三個月後，即使疫情漸緩，歐洲開放餐廳，Weinfurore依然陸續辦了三場品酒會，觀眾人數不減反增，甚至到了400多組人參與，到底如何做到的？來說說我的體驗吧。

Weinfurore每次都會選12支酒，主題多以葡萄品種分類，像是Pinot跟勃根地品種，Riesling（雷司令），這一次則是輪到Sauvignon Blanc，Weinfurore的選酒通常都蠻有趣的，肯定是搶著要參加，但在下單時，這次與米其林餐廳合作的Brozeit鹹點組合更抓住了我的目光。

Photo Credit: 作者拍攝

Brotzeit是德文，字面上是「麵包時間」的意思，有點像我們說的點心時間，只是吃完德式份量大概就跟正餐不相上下了。這次慕尼黑市區一家專用當地食材，風格創新有趣的米其林一星餐廳Mural設計了品酒會的鹹點菜單——慕尼黑最知名的天然酵母烤麵包，鴨肝抹醬，醃黃瓜與各式小蔬菜，Griebenschmalz （類似於油蔥酥的豬油抹醬），兩種火腿，焦糖洋蔥甜酸醬跟一大塊高山牛乳做成的起司。

這個「號稱」兩人份的鹹點一看就知道不可能吃得完，售價30歐元？ 在物價高昂的慕尼黑，又是星級餐廳，這樣開價可以說是佛心到不行。二話不說，這次就來加訂這個鹹食組合，找一個學酒的朋友一起享用。

Photo Credit: 作者拍攝

12瓶分裝好的小酒，一盤滿滿的「點心」，週末的下午我們就坐在沙發上，開啟這場長達「三個小時」的品酒會。Weinfurore一如往常地不在小瓶酒的瓶身上放酒的名字，只放一個QR Code讓觀眾自己掃描答案，有興趣的觀眾可以完全盲飲。

這次更狠的是，網路上只有公佈10支酒，穿插了「2支」亂入酒款讓大家玩得更開心，不過不止觀眾在玩，釀酒師們也會收到一組，跟著我們一起猜，裡面除了釀酒師自己的酒款以外，還有其他11支佳釀，考驗釀酒師們的功力。

這一場Sauvignon Blanc是Weinfurore老闆自己主持， 一開始就有兩組非常知名的釀酒師加入討論，德國Pfalz產區的Philipp Kuhn跟奧地利Steiermark產區的Neumeister，幾款不同面向的Sauvignon呈現出相當有趣的風氣。

有芭樂味強大，酸度堅實的奧地利產區，也有花香四溢，果味優雅的北義大利Sud-Tirol產區，其中還混雜了一隻Silvaner （一個德國當地的葡萄品種）跟幾款自然酒，不過都一一的被釀酒師們精準地講出作法與產地。

下半場則有奧地利兩百多年釀酒歷史的Weingut Wohlmuth家族，跟相當知名的Weingut Gross加入，最後四支酒分別選了義大利，法國，德國跟奧地利的Sauvignon Blanc做比較，除了理解法國經典的Sauvignon產區Sancerre跟其他國家的風格差異之外，其中Weingut Gross的2015 Sauvignon Blanc是很少見的陳年Sauvignon，出現跟桌上煙燻火腿的相似氣息，實在讓人驚艷。

整場品酒會三小時吃飽喝足，趣味性跟知識性都很高，影片直播後也會留在線上，如果時間上不能配合也可以之後觀看，就體驗上來說非常舒服而且愉快。

經過一年的疫情困境，可以看到光轉成外送是很難維持生存的，我一直覺得Weinfurore的體驗突破了原有餐飲業的框架，不但異業結合，更把消費者在家中的餐飲體驗提升到另一個層次，讓消費者會「想」參加這個活動本身，而不是把它當成一個替代方案。

這樣的模式也同時享有線上的優勢：更具規模化，一個晚上400組客人，65元的酒款加上30元的餐點，光這一晚的業績就超過台幣百萬，更何況後續買酒跟解封後願意來店內消費的客人。可預見的是，這類型的活動會越來越多人，而且也會越做越好。

台灣酒業會因為法規的限制沒辦法自己小瓶裝酒，加上不在產地，邀請釀酒師加入對談也相對困難，但想像台灣茶與餐廳的結合，似乎有機會做出類似的模式，高山的茶農連線帶著你品茶，又有幾款跟餐廳合作的現做茶點，也不無可能。

期待這些國外餐飲業者在疫情中的提案，能成為台灣餐飲業者度過疫情的一些新點子，也創造出獨特的餐飲體驗！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航