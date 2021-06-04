端午連假高鐵、台鐵運輸降至兩成，房東若因房客染疫而退租將開罰15萬

今（4）日上午，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥，在與地方政府全國疫情研商早報會議結束後召開記者會，為了讓地方政府更了解疫情狀況，做了一份報告，說明以下事項。

疫情目前仍處高原期，三級警戒管制措施出現了初步的效果，但新增病例數未見下降趨勢，整體疫情仍然嚴峻，應該要持續加強管制措施。 雙北以外的地區病例數有逐漸增加的狀況，且出現不明感染源個案及群聚的情況，顯示社區傳播風險仍然持續上升，必須加強接觸者的追蹤管理，嚴防爆發社區疫情流行的可能性。 此波本土疫情病例的年齡較之前為高，重症和死亡病例以60歲以上具潛在的病史為多，需要加強醫療分流收治的流程，確保醫療量能提供高風險的族群，降低重症和死亡病例。

陳宗彥表示，上述三點是透過整個疫情的現況，讓地方政府知道必須採取的措施和計畫。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

PCR量能和分流

再來，針對強化全國指定檢驗網的PCR量能和分流，陳宗彥表示在會中也有讓地方政府充分了解，醫療應變組持續擴充指定的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）檢驗網絡的最大能量，建立責任區制和分流機制，包括同縣市和同區的分流（指醫療網的同區）；跨縣市與跨區的分流，以及人員分工，以提升PCR檢驗能量和消化積件的壓力。

地方建置加強型的防疫旅館，建議縣市政府儘速建立call center

地方建置加強型的防疫旅館會比照集中檢疫場所，相關派駐維護安全作業的地方員警，及其相關工作人員，原則上比照集中檢疫場所的處理機制，可申請相關防疫津貼，

鑑於部分縣市企業群聚的案件，陳宗彥也特別提醒地方政府如果有類似案件發生，應該儘速完成篩檢作業，並確實完成相關隔離作為，並要求企業團體落實員工自主健康管理，遵守防疫相關措施，預防群聚事件發生。

各地方社區採檢站預設置的運用人力，再次請縣市政府衛生主管機關，以基層的醫事人力為主，盡量避免運用醫療院所的人力，以利醫療量能可以有效的運用，各地方的集中檢所的病患安置，以源頭進行分流，執行相關措施。

再來，陳宗彥表示為了加快疫調速度，建議縣市政府盡速建立call center，藉以以迅速確實掌握確診者相關足跡，強化組織公衛的利用，及早掌握並匡列出接觸者，並有效圍堵疫情。

疫苗配發接種

陳宗彥也再次和地方政府進行說明疫苗分配原則。 陳宗彥解釋，請地方政府依照指揮中心的造冊對象順序，依序進行施打，強調提醒不該以居住地為預約接種對象，而應該是依照策內分類人員依順序施打。至於各界關心郭台銘的購買疫苗進度，陳宗彥表示一定會給予相關協助，但郭台銘仍尚未提出原廠如期供貨確認的文件，其餘單位如佛光山則無進一步消息。

端午連假、賣場市場、賽鴿取消

因應6月12 日至6月14日為期3天的端午連假將至， 陳宗彥呼籲民眾減少「非必要移動」，以視訊代替返鄉，也同步請高鐵、台鐵等公路運輸單位，將每班次運輸量能降低至兩成以下。陳宗彥也指出，根據指揮中心觀察，賣場、傳統市場的人流還是偏高，希望縣市政府落實管理措施，呼籲民眾一次購足生活所需品。

陳宗彥也在記者會中強調，依照目前三級警戒的措施，「賽鴿」組織舉辦的相關比賽必須延期或取消，務必請各縣市警察局管制。

房東與房客的關係

內政部今天也針對「租屋」部分進行特別提醒及呼籲，陳宗彥表示，房東不可以因房客染疫而拒絕其居住，也不可以因為其居家檢疫或等等的歧視作法，影響房客合法租屋的權益，如果違反相關規定的房東，將依法處15萬元的罰款，並要求限期改善。陳宗彥表示，雖然目前並無相關案件的通報，但希望租屋族的居住權益不要受到疫情影響，請這段期間，房東與房客互相支持和體諒。

網路假訊息多疑多查不亂傳

針對近期的假消息散佈，陳宗彥表示都有持續進行偵辦，並以圖表說明。內政部警政署相關查處，查出網路假訊息有230件，偵查中有153件，共移送77件126人；法務部調查局共偵辦有134件，偵查中有117件；共移送有17件18人。

其中，在這段期間透過境外IP進入台灣社會的干擾與影響不在其數，呼籲民眾看到相關訊息，多疑、多查、不亂傳。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範