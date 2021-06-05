從一胎化到開放三胎，中國半世紀「計劃生育」本質上就是人口災難

今年五月初，中國公布第七次全國人口普查結果，兩次普查相互比較之下，近幾年的年成長率呈現逐年下滑的趨勢，從人口結構上來看，成長速度趨緩的原因有二，中國人口有高齡化的現象，以及新生人口出生率也呈現減少的趨勢。

從一胎化到開放三胎，本質都是計劃生育

值得留意的是，中國去年的人口出生率下降了約15%，這不但是1949年以來的新低點，甚至比1960年三年大饑荒時期的出生人數還要低，外界形容中國人口成長率是崩盤式下跌，新生人口等於是未來15年後的勞動力動能，倘若一再低迷，那麼不但會衝擊經濟產業發展，更會是社會不穩定的因素之一，而整體國家競爭力也會收到影響。

中國政府為了解決人口問題，中共中央政治局常委會已在今日拍板決定實施「開放生育三胎」政策，這是近十年內第三次鬆綁生育政策，只是前兩次雖然帶來短暫回升的刺激效果，但在2018年卻再度回落到鬆綁政策之前的狀況。

可以說，中國自1970年代開始推行「計畫生育」之後，人為抑制生育率所帶來的影響，已造成整體社會結構出現扭曲，甚至在高度競爭的經濟環境下，加上高齡社會所帶來的照護壓力，再多的配套措施都難以解決「生育意願不高」的窘境。

當養育二胎已經帶來龐大的經濟壓力，那麼可以想像「開放三胎」政策的效果恐怕不會太好看，縱然可能會帶來微幅增長，但近15年內的人口短缺問題將會越來越凸顯，恐怕足以讓中共更為頭痛。

然而，無論是「一胎化」、「獨生二胎」、「全面二胎」或「開放三胎」，都算是「計劃生育」，換言之，就是政府透過人為的方式來控制民眾生育的意願；然而，50年前的「一胎化」政策，已讓中國人口結構出現根本性的變化，獨生子女面臨照護雙親的生活壓力，也降低了生育的意願。

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扭曲下的老化與少子化，從不能生到不想生

此外，50年前的經濟社會環境不同於現在，隨著經濟發展也改善了生活水平，同時醫療科技進步也讓人類平均壽命大幅提升，中國老人人口快速增加，延長了老人化社會的照護需求，而這部分也落在青壯階層的身上，當然也衍生了許多社會問題，同時也需要仰賴政策資源的分配，整體人口結構呈現「老化」與「少子化」的雙重壓力。

當然，以總體來看，中國人口仍具有一定的規模，仍具有人口紅利所帶來的內銷市場動力；不過，在老化與少子化的結構變化下，將會對消費市場帶來直接影響。簡單來說，老年人口的消費能力較弱，而年輕人口又必須承擔照護的責任，生活壓力之下勢必會削弱整體經濟活力。

老化的社會將會讓消費市場出現疲軟的可能，而這恐怕不是習近平樂見的狀況，畢竟去年面對疫情肆虐與美中對抗的挑戰，習近平便提出「雙循環政策」，而其中又偏重在「促進內需」的內循環方案，不過，就算實施「開放三胎」政策，至少在2035年之前，都必須面對消費不力的問題，而這個前提是「開放三胎」能達到政策目標。

問題在於，「一胎化」政策強力推動下，讓民眾「不能生」或「不敢生」，而隨著鬆綁節育政策後，一般民眾卻出現「不願生」的態度，少子化的影響是在15年後，中國將面臨「勞動力不足」的問題，這一方面讓前述所言的消費市場更為萎縮，另一方面，讓產業發展無法獲得豐沛的人力資本，消費萎縮、生產短缺終將讓中國經濟面臨前所未有的挑戰。

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巨型國家的人口災難：中國社會不定時炸彈

以中國的人口地區分布來看，人口多集中在經濟發達地區，然而這些地區高度競爭，城市的新生人口有減少的跡象；反觀發展落後的農村，人口生育率卻是相較增長，然而一直以來城鄉落差所衍生的社會財富分配不均問題，將可能在未來因為人口失衡狀況而更為嚴重，而這會是社會發展過程中的不定時炸彈。

事實上，人口老化已是全球先進國家有的通病，而身為大型發展中國家的中國，卻比其他發展中國家先面臨這樣的挑戰，在學術研究價值上，這是值得深入探討的議題。

只是，中國面臨的不僅是人口老化的問題，社會衝擊最大的部分就是生育率逐年下滑的現象，而對中國而言，面臨人口規模縮小的壓力，這是一個公共政策的焦點，有論者認為應當促進產業轉型，甚至提高自動化生產，抑或延後退休年齡來維持勞動生產力，進而彌補人力不足的問題。

當然，目前中國政府已祭出提升生育的作法，也會有相應的配套措施，不過，人口政策再怎麼規劃完美都無法有立竿見影之效，再加上近年中國社會離婚率之高已前所未見，以及民眾踏入婚姻的年齡逐漸提高，這些都會間接影響生育意願。

簡言之，要挽救人口問題，「開放三胎」恐怕是雷聲大雨點小，巨型國家如何面對人口銳減的衝擊，將會是探討中國崛起或衰落的主要面向之一。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航