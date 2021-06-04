在家工作反而更常加班？四招教你提升工作效率，還能早早下班

文：Momo

近來因為疫情許多公司採取WFH（Work From Home，在家上班、居家辦公），減少上班族通勤時的風險。而雖然在家工作減少了通勤時間，很多人卻覺得好像隨時隨地都在工作，壓力更大。但其實MO編覺得WFH反而讓我的工作效率提高，還能早早下班。這四招給你參考。

WFH不加班第一招：妥善時間規劃並善用工作法

WFH最考驗的就是我們的自制力，在家工作很容易發生注意力不集中的情況，常常工作到一半就開始打開網拍或是和朋友聊天起來，原本可以快速完成的工作最後得要加班完成。

為了避免這樣的事情發生，MO編會預先排定本日、本週甚至本月的待辦事項，並安排自己一天的行程，以早上、下午做規劃，如果事情比較多或瑣碎則會更細分小時，讓工作狀況更精準。此外，MO編還會運用「蕃茄鐘工作法」（可以參考：連唐鳳也愛用，職人最愛的番茄鐘工作法到底是什麼？），以每25分鐘為單位專注工作，然後休息5分鐘，利用間歇性工作方式達到高效率的居家辦公。

WFH不加班第二招：培養工作儀式感

許多人開始在家上班之後，就不注意自己的儀容，一整天穿著睡衣、蓬頭垢面，而這不只是讓自己覺得無精打采，也會很想一直躺回床上，因此MO編就算在家工作，還是會盡量讓自己乾淨俐落，有視訊會議時也可會畫上淡妝，讓自己顯得更專業。而早上透過「換裝、化妝」培養工作儀式感，亦是讓工作能更有效率的好方法！

WFH不加班第三招：休息與工作空間分開

當在家裡工作時，是不是發現很容易就想躺回床上，或是乾脆就在床上工作？但這絕對是讓你工作進度永遠趕不上的原因之一，不僅很有可能常常偷懶滑手機、看影片外，不小心還會睡著，一個早上就消失得無影無蹤，這可是MO編親身經歷。

後來筆者痛定思痛，將休息與工作空間分開，上班時間就整裝坐定工作，這樣一來有時候不到下午三點就能處理完所有公事。而在外租房的上班族，沒有多餘房間，則可以把書桌清出來，整理出上班專屬辦公區，相信你明天也能早早下班喔！

WFH不加班第四招：維持正常作息與運動習慣

如果你的工作性質屬於獨立作業者，在WFH期間很有可能就開始日夜顛倒，生活變得不規律，而且關在家壓力大開始每天吃泡麵、零食等加上沒有運動，等到回去上班時可能都胖了一圈。

建議在中午休息時間，或是下班後，空出15~30分鐘進行居家運動，跟著喜歡的運動YouTuber或運動APP動一動，不但可以消耗熱量來維持身材，還能讓一直宅在家愈悶的心情得以放鬆，MO編最近嘗試的HITT（高間歇運動）、瑜珈、Zumba都很不錯！

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本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航