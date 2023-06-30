「只能留一人！」思覺失調患者住院幻聽殺死病友，法院更一審判9年10月

男子張（以下簡稱張男）患有妄想型思覺失調症，涉嫌殺害另一名張姓病友，嘉義地方法院依殺人罪判處張男12年有期徒刑，案經上訴，高等法院台南分院駁回上訴，改判8年；檢察官及被告對刑度再提上訴，最高法院撤銷殺人罪部分，發回更審，高等法院台南分院更一審改重判9年10月，並於刑之執行前，令入相當處所施以監護2年。

判決書指出，被告張男患有妄想型思覺失調症，長期以來已喪失社會職能，其認知功能缺損、問題解決能力及衝動控制均不佳，致其辨識能力及控制能力，有顯著降低之情形。

被告於2021年2月22日入住嘉義長庚醫院精神科病房A床，同日晚上11時20分至37分間，被告出現幻覺、聽到道祖與其對話稱「2個只能留下1個」，乃基於殺人之犯意，先徒手毆打同病房B床張姓被害人頭部，以腳踹被害人，而後以被害人在病床上所放置之四角褲，繞住其頸部後懸掛在病床欄杆處，被害人翌日凌晨3時15分許，因頭、頸、胸部鈍傷病發頸椎骨折、血氣胸，造成中樞神經損傷形成神經性休克而不治死亡。

根據後來起訴書所載，張男表示該病友發出打呼的聲音讓他覺得很吵，所以兩人吵架，張男表示自己去搖醒對方三次，對方不滿表示「怎麼叫我那麼多次」，兩人開始動手打架，對方打他臉，他打對方脖子，有無打頭、胸都已經忘記，後來就用對方內褲把脖子吊在床欄那裡；因為聽到有佛祖跟道祖的聲音說「兩個只能留一個，我怕，我覺得只能留下我一個，所以就把吊在床欄，當下我已經吃了精神科醫師開的藥，一開始的情節我都還稍微記得，後來就愈來愈模糊。」

後來救護人員抵達時，張男也失控咬傷救護人員的手，但事後他則表示自己在行為當下完全沒印象，後來看到救護人員的手包紮起來，聽他人所述才知道和自己有關。

一審12年，二審8年

一審綜合全案證據資料，認被告上犯行事證俱屬明確，且有殺人之故，身材比對方高大，年紀也比對方輕，應沒有需要透過殺死對方來解決衝突，但卻在打架後勒斃對方，屬於殺人罪，並量處有期徒刑12年。上訴二審時，法官則考慮事發當下，張男有幻聽，且缺乏辨識能力和控制能力等，改判8年。

最高法院撤銷二審前審判決殺人罪部分，檢察官、被告及選任辯護人均向台南高分院明示，僅就原判決殺人罪之量刑部分上訴，因此，更一審審理範圍僅限於原判決殺人罪量刑部分。

更一審法法官調查，被告行為時，受到妄想型思覺失調症發作的影響，此由嘉義基督教醫院之精神鑑定報告、函覆意見、證人周士雍醫師之證述及被告為警查獲後，迄今開庭等訴訟程序時的陳述以及出庭表現為綜合判斷，被告行為時，雖仍保有部分現實判斷能力與行為控制能力，其行為時辨識能力並未完全喪失，不過於案發當時，因器質性精神疾病出現幻覺，意識處於脆弱狀態，另外案發當時因躁症發作，導致其辨識能力及控制能力顯著減低，依《刑法》第19條第2項之規定，予以減輕其刑。

更一審法官認為，被告於法院已坦承殺人犯行，稱對自己的行為感到後悔，有意願向告訴人道歉。被告經原審裁定監護處分送高雄市立凱旋醫院治療，目前已有改善精神病況之情，再生危害之程度應有降低。

斟酌告訴人、檢察官判量刑意見，及被告家庭經濟及生活狀況等一切情狀，就被告所犯殺人罪部分，整體衡酌前述量刑事由，判處9年10月徒刑。全案還可上訴。

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核稿編輯：翁世航