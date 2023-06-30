「只能留一人！」思覺失調患者住院幻聽殺死病友，法院更一審判9年10月
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張男在動手時，雖仍保有部分現實判斷能力與行為控制能力，並辨識能力未完全喪失，不過於案發當時，因器質性精神疾病出現幻覺，意識處於脆弱狀態，另外因躁症發作，導致其辨識能力及控制能力顯著減低，依法可減刑。
男子張（以下簡稱張男）患有妄想型思覺失調症，涉嫌殺害另一名張姓病友，嘉義地方法院依殺人罪判處張男12年有期徒刑，案經上訴，高等法院台南分院駁回上訴，改判8年；檢察官及被告對刑度再提上訴，最高法院撤銷殺人罪部分，發回更審，高等法院台南分院更一審改重判9年10月，並於刑之執行前，令入相當處所施以監護2年。
判決書指出，被告張男患有妄想型思覺失調症，長期以來已喪失社會職能，其認知功能缺損、問題解決能力及衝動控制均不佳，致其辨識能力及控制能力，有顯著降低之情形。
被告於2021年2月22日入住嘉義長庚醫院精神科病房A床，同日晚上11時20分至37分間，被告出現幻覺、聽到道祖與其對話稱「2個只能留下1個」，乃基於殺人之犯意，先徒手毆打同病房B床張姓被害人頭部，以腳踹被害人，而後以被害人在病床上所放置之四角褲，繞住其頸部後懸掛在病床欄杆處，被害人翌日凌晨3時15分許，因頭、頸、胸部鈍傷病發頸椎骨折、血氣胸，造成中樞神經損傷形成神經性休克而不治死亡。
根據後來起訴書所載，張男表示該病友發出打呼的聲音讓他覺得很吵，所以兩人吵架，張男表示自己去搖醒對方三次，對方不滿表示「怎麼叫我那麼多次」，兩人開始動手打架，對方打他臉，他打對方脖子，有無打頭、胸都已經忘記，後來就用對方內褲把脖子吊在床欄那裡；因為聽到有佛祖跟道祖的聲音說「兩個只能留一個，我怕，我覺得只能留下我一個，所以就把吊在床欄，當下我已經吃了精神科醫師開的藥，一開始的情節我都還稍微記得，後來就愈來愈模糊。」
後來救護人員抵達時，張男也失控咬傷救護人員的手，但事後他則表示自己在行為當下完全沒印象，後來看到救護人員的手包紮起來，聽他人所述才知道和自己有關。
一審12年，二審8年
一審綜合全案證據資料，認被告上犯行事證俱屬明確，且有殺人之故，身材比對方高大，年紀也比對方輕，應沒有需要透過殺死對方來解決衝突，但卻在打架後勒斃對方，屬於殺人罪，並量處有期徒刑12年。上訴二審時，法官則考慮事發當下，張男有幻聽，且缺乏辨識能力和控制能力等，改判8年。
最高法院撤銷二審前審判決殺人罪部分，檢察官、被告及選任辯護人均向台南高分院明示，僅就原判決殺人罪之量刑部分上訴，因此，更一審審理範圍僅限於原判決殺人罪量刑部分。
更一審法法官調查，被告行為時，受到妄想型思覺失調症發作的影響，此由嘉義基督教醫院之精神鑑定報告、函覆意見、證人周士雍醫師之證述及被告為警查獲後，迄今開庭等訴訟程序時的陳述以及出庭表現為綜合判斷，被告行為時，雖仍保有部分現實判斷能力與行為控制能力，其行為時辨識能力並未完全喪失，不過於案發當時，因器質性精神疾病出現幻覺，意識處於脆弱狀態，另外案發當時因躁症發作，導致其辨識能力及控制能力顯著減低，依《刑法》第19條第2項之規定，予以減輕其刑。
更一審法官認為，被告於法院已坦承殺人犯行，稱對自己的行為感到後悔，有意願向告訴人道歉。被告經原審裁定監護處分送高雄市立凱旋醫院治療，目前已有改善精神病況之情，再生危害之程度應有降低。
斟酌告訴人、檢察官判量刑意見，及被告家庭經濟及生活狀況等一切情狀，就被告所犯殺人罪部分，整體衡酌前述量刑事由，判處9年10月徒刑。全案還可上訴。
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核稿編輯：翁世航
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沒有子女後事怎麼辦？夫妻保險提早規劃，無子女晚年生活有保障
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隨著社會結構變化，無生育計劃的頂客族夫妻比例也越來越高，雖然眼前的財務負擔減輕了；但是沒有子女後事怎麼辦？沒有子女的老後生活要如何規劃才有保障呢？不用擔心，本文將為你說明如何與另一半透過預先規劃財產分配、夫妻保險及退休險推薦選擇等一系列老後生活規劃。提前預防老、病風險及無子女後事可能無人處理的問題，與伴侶一同打造安心、有保障的無子女晚年生活。
沒有子女的老後生活要如何處理？為什麼需要提前規劃？
根據內政部2021年統計，國人平均壽命已達到80.86歲。隨著社會結構改變，沒有生育計劃的夫妻越來越多。由於不用考慮將不動產（如：土地、房屋）和財富分配、傳承給後代的問題，只需要專注預防「老、病」風險，以及相應的保險、理財、退休規劃及預立遺囑等晚年生活規劃。
透過完善的晚年生活規劃，夫妻倆可以確保彼此退休後的生活品質。假使其中一方先過世了，另一半也能獲得更多財產保障，避免與其他親屬發生遺產繼承糾紛，保障配偶的養老財產不會受到過多影響。
擔心老後沒人照顧，可以提前做哪些規劃面對無子女晚年生活？
針對無子女的夫妻可以提前規劃安養、信託等財產預先分配，確保雙方退休後的生活保障，保留應對突發風險時的財務、醫療照護及法律層面的相關協助。下方提供無子女夫妻參考的老後規劃選擇：
一、財務方面
財務方面，應考慮退休前的資金運用規劃、信託機制，可以透過預立法律文書的方式，提前安排，避免未來風險。
- 穩定現金流：退休前應保有長期穩定的固定收入，才能維持穩定儲蓄，建立多元化的理財和投資計畫，或是購買養老保險、建立信託，確保未來退休生活的資金需求得到滿足。
- 建立安養信託：委託信賴的銀行機構協助管理年輕時累積的財富。依據信託契約，可以選擇每月給付固定金額或指定監護人以單據實支實付，讓老後財產安全有保障，降低有心人士詐騙錢財或夫妻同時失能無法理賠的風險。
- 預立法律文書：委託律師透過預立遺囑、事前醫療指示、財務授權書、醫療授權書、指定受託管理人及建立信託等法律措施，可以保障夫妻的身前／身後規劃及財產分配即使面臨突發變故，仍可依照雙方共識持續進行。
二、醫療方面
醫療可以朝三個方向思考，第一個是發生疾病的醫療安排，第二個是自然老化的長照安排，以及到達人生終點時的緩和醫療選擇。
- 保險規劃：醫療規劃方面可選擇重大醫療險、重大傷病險；資金運用則可搭配生存險、年金險，協助夫妻面對病痛、終老議題時，可以提前強化風險承擔能力，降低夫妻醫療預算、退休財產負擔。
- 提前尋找長照機構：隨著年齡增長，生活自理能力可能會逐漸下降。提前尋找如長照村長照機構，可提供入住者專業的照護服務和醫療資源，同時減輕伴侶的照顧負擔，讓夫妻倆能夠在退休後享受穩定的生活品質。
- 醫療規劃：保持定期檢查、管理自身健康狀況的習慣，並預先制定醫療指示，如：預立醫療決定書、確認醫療委任代理人等。確保夫妻晚年面臨老、病風險時，不會手足無措，即時做出適當的醫療決策。
夫妻保險為何需要提前規劃？一起規劃人生的保險應該這樣做
為因應超高齡化社會，平均餘命增加，無子女夫妻更應該一起重點規劃彼此生存期間適用的保險類型，建立可安心享受退休生活的一系列保障措施。例如：降低壽險保額，著重規劃提供生存保險金給付的商品，預先規劃老後生活的現金流，以及財產、投資分配。
夫妻還可以共同規劃保險和安養信託，例如委託信任的機構設立「信託監察人」，以防止雙方同時失能或另一半生活不能自理時，無人能夠協助請領保單理賠的困境。也可以增加購買退休型保險、長照險、醫療險或是重大傷病險等保險類型，降低面對年老、疾病、失智失能問題時的財務負擔。
如何進一步降低老後財產風險？為何退休保險推薦提早購入？
雖然許多人認為離退休生活還有一段距離，但本文仍然建議提早規劃並安排退休保險，除了可以更好控制金流並避免風險。相對於中年才開始規劃退休準備，購買醫療、長期照護和具有生存金給付的保險；年輕時有更多元的退休保險方案可供選擇，而且保費支出的負擔也較輕微。
同時，無論是夫妻保險或是個人加保，趁年輕時提早規劃合適的保險方案，身體健康較沒有體況的問題，而且也可以透過時間的複利效果，及早開始累積資產，讓夫妻二人更接近自己的理想退休生活。
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