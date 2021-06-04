確診者持刀砍傷三名護理師，該負哪些刑責？

目前全國疫情嚴峻且醫療人力吃緊，醫護人員都冒著生命危險在第一線救治病患。但根據新聞報導指出，有許多患者竟然對醫護人員當傭人一般使喚，態度不佳外甚至還出現攻擊行為。近日就有COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確診者因為不滿遭到隔離，竟持刀砍傷三名護理師，其中一名還傳出右手韌帶被砍斷，未來恐怕難以再回到職場。

保障醫護人員的《醫療法》

其實不光現在，過去醫護人員無端遭受患者攻擊，或是受不禮貌對待的情況亦時有所聞。對這種情況，《醫療法》第106條便規定各種妨礙醫療業務執行之行為的罰則。

該法規定若以強暴、脅迫、恐嚇、公然侮辱或其他非法手段妨礙醫療業務執行者，將處3萬至5萬元罰鍰，若有觸犯刑事責任則移送司法機關（第1項）；毀損醫療機構等場所關於保護生命之設備，致生危險於他人之生命、身體或健康，將負刑事責任（第2項）；以非法手段對醫事人員的妨礙醫療行為處三年以下有期徒刑，得併科罰金（第3項）；前項行為若致生死亡或重傷等結果，加重刑度（第4項）。

此案中傷人的患者，由於造成護理師右手韌帶斷裂，恐無法回復機能，因為符合重傷「毀損或嚴重減損一肢以上的機能」的定義，至少應該就《刑法》第278條重傷罪與《醫療法》第106條第4項中從重處斷。另外據說這位傷人的確診者當時還嗆聲「留他們一條命就很好了」，若為屬實代表主觀其實具有殺人故意，甚至可能成立殺人未遂。

而那些對醫護人員呼來喚去，不尊重其人格權的患者們，除了可用《傳染病防治法》第11條、第69條處以罰鍰外，亦可能因對醫護人員使用公然侮辱、恐嚇等方式妨礙醫療行為，而違反《醫療法》第106條第3項。

刑度或有調整的空間？

《醫療法》第106條之規定，相對於《刑法》而言是為了保障醫護人員所制定的「特別法」，所以對於「攻擊醫護人員」的行為應該要負上更重的刑事責任才更為合理。

不過當我們檢視法條後可以發現，《醫療法》第106條第4項與《刑法》第277條第2項的傷害致死、傷害致重傷罪的刑度竟然完全一樣，同樣是傷害導致死亡或重傷的行為，對正在進行醫療行為的醫護人員犯下罪行理應受更大的非難，所以《醫療法》第106條的刑度應有再修正的空間。

現在醫療能量緊繃，護理師公會理事找陳玉鳳也疾呼政府應該要看見第一線人員的需求，希望能多保護第一線護理人員。法操也認為需要強力譴責此案的行為，除檢察官應積極偵辦外，對於犯後還嗆聲的行為更應向法院從重求刑。

面對嚴峻的疫情，大家更要靜下心來，尤其要體諒第一線的醫護人員，也要落實自身的防疫工作。

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本文經法操司想傳媒授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航