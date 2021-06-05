大學畢業的真相：你以為128學分是找工作的門票嗎？其實雇主看的是入學證明

很不幸的，台灣疫情在5月中進入三級警戒，各校的畢業典禮也被迫停辦（或只能線上）；但幸運的是，看不到過去在畢業典禮丟學士帽、畢業生和同學家長合照等景象，倒是個難得的機會，思考「畢業」的意義何在？

什麼是「畢業」？

全世界第一個畢業典禮來自於十二世紀歐洲的第一間大學，當時語言是拉丁語，那時的「universitas」是由擁有教學執照的masters所組成的公會，而「學位（degree）」和「畢業（graduate）」來自「gradus」，意指「步驟（step）」，也就是獲得學士學位後，下一步是碩士階段，讓研究生得以進入大學並獲得教學的許可。

也就是說，「畢業」的意思，就是從一個階段到另一個階段。

在日本，「畢業」（卒業）也延伸引用為某人完成某事而將離開。

不過，如果現在隨便找一個大學生問道「什麼是畢業？」，恐怕大多數的回答會是「四年內修完128學分就可以畢業了。」

為什麼會如此？因為在台灣，教育部對大學畢業的認定就只有一個「128學分」⋯⋯不管是延遲畢業或提早畢業，都只看這個。

「學士學位畢業應修學分數，於學士學位修業期限為四年者，不得少於一百二十八學分；修業期限非四年者，應依修業期限酌予增減。」—《大學法施行細則》

大學畢業代表什麼「步驟」？

過去那個時代，知識是由少數人所擁有，不需要也不可能人人都念大學。不過，如今的台灣，若是以步驟來看，「大學畢業」代表的應是「離開高中」到「社會生存」之間的最後一哩路。

也就是說，這「最後一哩路」要確保的是學習者能在過程中找到自己的價值（我是誰）、可以在社會上生存無虞（我想做什麼、我能做什麼）。當然，如果以上兩點在高中以前或離開高中後就清楚了，那也不見得有唸大學的必要。

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過去的大學「畢業」，是為了往下一階段的學術或教職所設。以現在台灣的大學普及率來看，又有多少比例是走以上兩條路？

對於大多數不是走以上兩條路的學習者來說，現行128學分就可以畢業的標準的意義是什麼？你我可以進下一步，該是由老師或學校覺得？學生自己認定？或由社會或市場來決定？

當一個學習者選擇來唸大學，有一天，他覺得自己可以進入下一個階段，可能是走學術，可能是找工作（當員工），也可能是創業（自己當老闆），那就是離開（畢業）的時候。而這段時間可能長、也可能短，但不管長或短，似乎都不該由128學分來決定。

大學是如何評估「學習」的？

聊過大學代表的「步驟」，我們來談談大學（或是學校）的「本質」吧。

我想大多數人應該都同意，學習者到學校去，就是為了「學習」。既然大學本質是「學習」，請問修畢128學分就表示「學會」了嗎？當然不能說128學分沒有任何意義，但這個128，又能如何完整評估學習成效？

我認為「現代」的學習跟過去很不一樣，如今大多數的知識在書本上、網路上都可以自行取用，之所以要去學校「學習」只為了以下幾種：

除了自己學，也想找人一起學。 不只是學，還想找人一起實作，不管是做專案，還是像藝術、汽修等從做中學。 找人學（教），而這裡指的「人」，可能是「同儕」但擁有不同的能力面向，可能是校外的「mentor」，也可能是校內的「老師」。

而這裡的學（教），也不是書裡、網路上自己看就可以的知識，而是不同「人」對知識的理解和解讀，提供學習者不同的視角和視野，甚至是有能力推薦更多值得學習的「人」來教。

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以上這種「學習」，才是這個時代的學校該提供的服務。而這樣的學習成效該如何評估？只靠現在的128學分可以嗎？

四年，是太長還是太短？

市場眼中的「大學畢業」又是什麼？

我知道，有很多人會跳出來說，不要把念大學講的那麼理想。現實就是，大多數的家長付學費讓小孩念大學、小孩高中職畢業還要多唸一個大學，都只是為了同一個目的：「找工作」。

那就先別管學校的「本質」這種高大上的議題。其實大學畢業的「目的」，就是拿到一個找（好）工作的門票。

所以，128學分可以保證拿到那張門票嗎？錯了，我覺得門票跟128學分也沒關係。

128學分的背後，代表的是各門課程教授的教學內容。平均而言，同一門學科、同一門課程，大多數的教授教內容應該都類似，但為什麼在就業市場上、對雇主來說，國立大學、或者說是台大的畢業證書，平均來說就是比其他學校的有用？

這背後凸顯了一件事，對於就業市場來說，即便教授的教學內容差不多，不同大學的128學分是「不等值」的。

明明教學內容差不多，為什麼最後會變成不等值？不合理啊。其實，不等值的不是學分。雇主沒說的真相是，他們看中的根本不是大學授予的那128學分，而是大學透過入學門檻挑進來的學生素質。

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為什麼企業就是愛台清交成的畢業生，說白了，雇主要的是各大學四年前招生就幫他們篩選出全台灣1%的人才，學校裡教了什麼，反正招募進來都要全部重教。

128學分是找工作的門票嗎？大錯特錯了，那張門票不是畢業證書，而是入學證明。

對企業來說，相較於四年來在大學唸了什麼書，如果有完成過什麼厲害的專案、做過幾個不錯的實習、考過一些重要的證照，可能都還更有用，那些有絕佳經歷和能力的人，可以畢業當然好，沒畢業也沒關係。

這才是「大學畢業的真相」。

本文經作者授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航