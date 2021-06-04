2021/06/04,
政治

改變了對六四立場，建制派是否看了東德新聞？

改變了對六四立場，建制派是否看了東德新聞？
Photo Credit: Aktuelle Kamera

我們想讓你知道的是

不知當年有多少東德人有看這個報導？據說當年不少東德人的用天線偷偷接收西德節目，那可能沒有多少人會留意這個東德報導。

一些建制派中人說：雖然當年曾譴責過，但近年看過一些史料後，對1989年6月發生的事有不同的看法，所以立場也改變了。

我不知道他們看的是甚麼史料，但很可能是東德的新聞報導《時事聚焦》（Aktuelle Kamera）。

這個東德的皇牌新聞節目，當年由駐北京特派記者長途電話報導此事，並展出一張疑似民眾推撞軍人的照片（雖然照片中民眾都是手無寸鐵）。報導說：「解放軍在前一晚在天安門廣場清場，理由是反革命分子企圖推翻社會主義秩序。」駐華記者描述示威者的行為暴力，也稱他們正好證明自己口講的「愛國民主」都是假話。記者說，解放軍用了半小時清場，而民眾亦被呼籲支持這些回復社會主義秩序的行為。

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Photo Credit: Aktuelle Kamera

我常說：了解德國不只要了解西德，還要多認識東德。所以多看東德的史料，也是好事。不知這些建制人士是否看了這個東德新聞報導，而對事件的本質改觀。如果是的話，歌德學院不妨在圖書館多播放東德電視新聞。

不知當年有多少東德人有看這個報導？據說當年不少東德人的用天線偷偷接收西德節目，那可能沒有多少人會留意這個東德報導。而東德電視台亦隨著德國統一而於兩年後關台，從此走進歷史。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於作者Facebook

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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