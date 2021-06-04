既是伴侶也攜手推廣越南文化：當大家口中的外籍移工，成為我的老公

文：松鼠媽咪

我的移工男友，就是一位貼心認真的大男孩

我與移工男孩，常常在台灣人眼中會被當作異樣的異國情侶，有些朋友會問說：「他是來台灣讀書的留學生嗎？還是來台灣當高階主管的人？」

我說：「他是在工廠工作的外籍移工啊！」

朋友都覺得不可思議，我怎麼會跟一個外籍移工交往？

曾經我向媽媽打聽，如果我跟越南人交往會怎麼樣？媽媽說：「越南這麼落後，你跟他交往確定以後要去那邊生活嗎？」但我沒有回答，而是決定直接帶男友到家裡拜訪，讓他有機會以行動讓媽媽知道，無關他來自哪裡，他是真心想對待及照顧自己的女兒。

透過實際的相處，漸漸地家人跟朋友更認識我的移工男友，知道他是一個非常認真的越南人，他自主學習中文、寫詩創作、喜歡料理分享越南美食，漸漸地身旁的朋友也開始對外籍移工改觀，他其實就是一位貼心認真的大男孩，只不過是因為家計來台灣工作，才成為大家口中的「移工」。

2019年12月，移工男友的3年合約結束，他向我求婚了，他說會給我一輩子的幸福，一位大男孩突然跪下來跟我求婚，其實想也沒想過會嫁給越南人，但我鼓起勇氣答應他。因為我不知道能不能找到像眼前這麼好的男人。

從志工活動遇見東南亞

曾經我只是一位平凡且熱愛參加志工活動的女孩，大學時曾參與某非營利組織舉辦的柬埔寨志工團，後來被柬埔寨樸實的文化所吸引，開始接觸與東南亞文化相關的活動，也當起背包客再到柬埔寨自助旅行兩次。

到大學畢業後，偶然在網路上看到桃園有一家東南亞書店舉辦有關柬埔寨旅行的講座，被標題所吸引的我走進了書店，第二次參加「東南亞小年夜」聚會，印象中有各國各地的參與者，每個人帶一道美食分享，一起寫春聯留下回憶，而這一夜也是開啟異國姻緣的起程。

Photo Credit：松鼠媽咪 第一次認識移工朋友IG打卡紀錄

第一位認識的外籍移工，變成我老公

從前沒想過我會在這裡，認識第一位移工朋友，看似靦腆害羞的越南移工男孩，現在是我身旁的老公。那晚寒冷的夜，他只穿著薄又緊身的黑色皮衣，我關心的問說：「你穿這樣不會冷嗎？」，活動結束前，他突然羞澀地跟我說：「能不能跟你要臉書加朋友」，而當下我也好奇地加了這位移工的臉書。

正逢農曆春節，我們透過臉書分享彼此生活，他傳來在移工宿舍的春節佈置照片，而我也分享台灣的年菜料理。春節放假時，移工朋友問我台灣有好玩的地方嗎？於是我跟朋友帶他與朋友去到九份旅遊。就這樣，我們開始無話不談，分享喜怒哀樂。

過程中移工男孩跟我告白好幾次，希望我能當他的女朋友，但我始終希望我們就是很好的朋友。

喜歡東南亞文化的我，因為好奇，開始一步一步踏入越南移工朋友的生活圈，男孩常常邀請我到移工宿舍一起吃越南料理，感受到越南人的熱情，有台灣朋友來作客，我跟著他們一起坐在地板吃飯、開始品嚐魚露、生菜料理，也因開始紀錄移工所製作的料理，後來也經營Instagram平台：越南移工私房料理，向台灣朋友分享越南移工在台灣的飲食生活。我們開始有了共同生活圈，假日一起在東南亞書店當志工，參加多元的東南亞文化活動，向大家推廣越南美食文化，從前不懂越南文化的我，也開始與他學習，重新認識越南人與這個國家。

2016年12月，移工男孩的3年合約即將期滿，他跟我說要回越南了，再次問我願不願意做他的女朋友，其實我因擔心他再也不會回來台灣，所以我還是再次狠心地拒絕了他。

直到我跟朋友去了越南自助旅行，男孩特地從北越坐飛機到南越胡志明市找我，帶我跟朋友一起玩，開始當起了我們的文化導遊，那時候不懂越南語的我，一路上有他的陪伴及幫我們扛大包小包的行李，才有這麼美好的旅程。

旅程中，朋友問我說，為什麼不答應跟移工交往？讓我不禁思考國籍真的很重要嗎？或他是移工有這麼重要嗎？有一個對我這麼好的人，我應該要把握住。

一個月後，男孩又再次回到台灣當移工，約我見了面，再次跟我告白，希望我能當他的女朋友，於是我答應了！

此後，我的移工男友常會特地做一些越南料理給我跟我的家人品嚐，比如說越南炸春捲、越式糖醋排骨等家常菜，我的家人也漸漸開始喜歡上越南料理。

與他交往的過程中我們經歷很多挑戰，比如說移工常要加班，而我有自己想參加的活動，或我跟朋友假日舉辦一些與越南美食文化相關活動，忙碌工作的他，常也要支援我與志工們一起策劃的活動，這是我們交往中沒想過的事，我們像是情侶又像是互相學習合作的夥伴。

Photo Credit：松鼠媽咪 在移工宿舍辦理美食交流活動。

與移工結婚之路，困難重重

但是跟越南人結婚，並沒有想像中如此簡單，除了兩國之間的跨國婚姻程序外，原本籌備的越南婚禮，也因為新冠肺炎疫情而延遲。

剛在越南領到結婚證書的我們，還要面臨分隔兩地的考驗，我們的結婚面談遲遲被延期，直到外交部及內政部移民署同意一方面談，另一方繳交審查資料，我們才有機會在一年後再次團聚。

Photo Credit：松鼠媽咪 與越南家人的合影

就這樣，相隔兩地一年，在2020年12月我們再次團聚了，這次的身分不一樣，身旁這位男孩已經是我的先生，現在我們一起在台灣生活。我們的共同休閒是去菜市場買菜，先生喜歡手做料理，不只是越南料理，他也會做台灣料理給我吃，而我也會跟他學習一起做越南菜、學越南語及推廣越南文化讓更多台灣人認識。

日常的歧視與偏見，銀行員：「我們不幫外勞開戶」

一個台灣女生與外籍移工組合的異國夫妻，有時會遇到一些偏見與歧視，比如說跟先生去銀行開戶，會遇到櫃員說：「我們不會幫外勞開網路銀行。」但先生明明是已經領有依親居留證身分的新住民了。

或是買菜時，菜販老闆會以為我是跟公司員工一起來買菜，但身旁這位明明就是我的先生啊！雖然我們不會在乎這些偏見，但還是希望能改變大家對新住民的刻板印象。愛情不分國界，不一定是台灣男生跟越南女生結婚，台灣女生也會跟越南男生結婚。

我希望這個社會能更友善、包容地對待新移民及移工朋友，讓那些與我們一樣組合的朋友，不會再有因偏見或不了解而產生困擾的經驗。所以我們透過參加活動，分享我們的生活、我們的故事，要讓所有人都能更有勇氣追求屬於自己的愛情。

Photo Credit：松鼠媽咪

關於作者：松鼠媽咪，土生土長的台灣人，因為喜愛東南亞文化而嫁給越南人，開始學習越南語及推廣越南文化，希望台灣未來能有更多友善多元的移民移工交流平台，臉書：越南移工的私房料理

本文轉載自「善耕365公益媒合平台」，原文請見：〈當大家口中的外籍移工，成為我的老公〉

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒