日本捐台124萬劑AZ疫苗，是「救命及時雨」也涉及美日的印太戰略布局

疫苗高峰會的宣誓

台灣在6月4日，拿到日本巧手捐贈的124萬劑阿斯利康疫苗（AZ），挽救疫情蔓延後導致的疫苗荒，真可謂是一場「及時雨」。外交部長吳釗燮也透過視訊大感謝，日本能在緊急時刻出手相救，肇因日本在近日的供給政策調整。

「希望儘快能多給一人，實現公平的疫苗供給。」日本首相菅義偉先前在6月2日，透過網路線上參與COVAX疫苗高峰會，會中他也首度表明，將捐出目前日本持有的AZ疫苗約3000萬劑，給發展中國家與需要的國家與地區，未來透過COVAX的機制分享疫苗外，也將投資八億美金給該機制，提供長期穩定的疫苗。

其中，根據《每日新聞》報導，日本捐出的3000萬劑疫苗，其中1000萬劑可能會提供給台灣。此外，早先在5月31日，菅義偉也明確指示日本未來的戰略就是要開發「自家國產疫苗」，並直言「讓疫苗在日本國內開發、生產，並且可以迅速確實地制定施打體制，在國家的危機管理上至關重要。」

6月2日，日本全國首次疫苗施打突破1000萬人次。從2月中旬施打第一劑輝瑞疫苗（BNT）以來，日本持續透過各種方式加速施打。5月底在東京與大阪啟用大規模施打中心後，日本全國單日施打量已經可以逼近30萬人次，在6月21日也將啟用在各公司與大學的施打計畫，期望未來達到一天100萬人次。

日本目前採用的疫苗有三種，包括輝瑞、莫德納與AZ。其中，單單輝瑞與莫德納的疫苗持有量，已經夠全日本人施打兩次，因此才讓日本考慮將剩下持有的AZ疫苗部分捐出。

日本開發有其困難？

雖然目前日本持有的疫苗尚且足夠，但仍為何要走國產疫苗的開發路？因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）侵擾日本近一年半，在累計超過73萬人確診後，他們得出慘痛教訓就是，為了要確保未來國家戰力，自主研發疫苗有其必要性。然而，自主研發也是相當艱辛的路程，日本在疫苗開發上，尚有三大問題需要解決。

首先就是研究時程的縮短與緊急授權，目前正在著手開發日本國產疫苗的有四間公司。按照其進度不同，只有鹽野義製藥公司有可能在今（2021）年底前研發成功。社長手代木功也表示，前提是政府「願意早期承認後緊急授權。」過去鹽野義製藥一年的疫苗生產量為1000萬劑，在疫情的龐大需求下，現在要拼至少3000萬劑產量。

因此面臨的第二個問題，就是開發經費是否充裕。日本雖然是醫藥大國，但卻不是疫苗大國，每年疫苗研發經費僅約美國十分之一左右。日本過去為了方便，都跟印度購買流感及其他疫苗較多，量大也便宜。在疫情發生後，日本才在6月1日正式確立，未來將逐年撥款給「日本醫療研究開發機構」擬定疫苗長期開發計畫。

最後則是製藥公司大規模試驗的空間，一般來說疫苗都需要三期試驗，三期試驗的人數與步驟都最為謹慎，有時要近萬人。日本過去是以傳統方法，以新藥組跟對照組（假藥）來對照，但是日本醫界擔憂，世界上目前已經有流通疫苗，如果仍使用假藥做對照，會有醫療倫理問題。

跟吃藥不同，疫苗是要打在健康的人身上，因此日本未來擬將修法，將疫苗的對照組改為「既有疫苗」，並且加速緊急授權的步驟。現今流通的新冠疫苗，都是先採緊急授權，因為大流行時大家都在家中，根本來不及找數萬人做三期，如果要以時間換取空間，緊急授權是最好途徑。

Photo Credit: AP / 達志影像

台灣欲擺中國陰影

台灣近來在5月中旬疫情爆發後，「疫苗何時來」成為在野黨對執政黨攻防的戲碼。其中，目前執政當局所持有的70萬劑疫苗，被許多人批評過少，一度引發在野勢力攻擊。甚至不少民間組織與個人想要牽線，透過自身關係去引進疫苗；然而疫苗來源是真是假，是否有原廠背書等，也是執政黨要釐清的焦點。

其中，台灣原先致力與德國合作引進的輝瑞疫苗，卻因為上海復星醫藥聲稱有大中華區代理，台灣想要購買是「繞過代理」與簽約書上標示「我國」等，造成後來簽約不順利。無論真相為何，背後都點出一個隱憂，台灣身為非WHO成員，將來在醫藥戰略上勢必會因為中國因素捉襟見肘。

從2020年疫情剛爆發時，中國當時在全世界大量掃貨口罩等就可看出，一旦醫療物資短時間被特定大國掌控，也勢必影響國家戰略。台灣當時就趕緊以「口罩國家隊」因應，並在之後與美國合作展開國產自主疫苗研發，日本也在被掃過一輪口罩後，深知醫療物資掌控的盲點，決定展開疫苗研發。

先前台灣媒體多報導日本人不愛打疫苗，但應該分開看待，過去不習慣打流感、B肝疫苗，跟現今想打新冠疫苗是兩回事。日本過去半世紀沒有大流行病，加上公衛觀念充足，因此很多人不習慣打疫苗，不過在日本普遍施打新冠疫苗後，根據民調已經有過半數民眾將會去施打，日本人對新流行病的防禦認知也在加強。

印太戰略補給供應

菅義偉在國產疫苗研發上，也定調未來「定期與亞洲各國共享其研究開發的進度，並且將來由政府統一購買研究開發的疫苗。」其中，日本的國產疫苗計畫也牽涉到日美兩國在印太戰略的布局。

如前所述，日本決定提供八億美金給COVAX提供機制，加上先前兩億美金，總額已經達到十億美金。會突然間撥出八億，也不難預料是將來要給予更多發展中國家疫苗的空間。因為中國從5月底開始，也開始對中南美國家展開「疫苗外交」，包括台灣友邦宏都拉斯與巴拉圭等，都收到中國「暗示」拿斷交來換疫苗。

以美日為首的民主國家集團，自然不會坐視這樣事情發生，包括美國未來將釋出持有的8000萬劑疫苗，法國與德國等也將釋出3000萬劑。日本自然在內，而且必須在印太戰略上顧好東亞局勢，因此先捐給台灣疫苗也是正常不過。歐美日等國的「超買」，其實就是當初慎防中國拿疫苗去當籌碼的先前儲備。

未來疫苗與生物科技將會成為極重要的戰略物資，台灣自走國產疫苗路，不單是為了國家安全，也必須在印太戰略上擔當「輸送點」的位置，自產自銷外，必要時還要擔當輸送分工、緊急製造疫苗的角色，讓台灣也在印太戰略補給物資鏈上成型。

日本國產疫苗未來在發生危急時刻，就可以立刻調動生產線，讓一般生產線可以快速轉換成疫苗的生產線，台灣亦然。只是現在受限於大環境下，有很多無法明說的點，讓目前國產疫苗處處受到檢驗。

在接受到日本AZ疫苗解決燃眉之急後，能否成功研發國產疫苗並與日本組成疫苗分工鏈，將是下一個關鍵戰略。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航