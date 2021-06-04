從三個時間點觀察，日本各家媒體如何報導「送AZ疫苗給台灣」？

文：張郁婕

3日晚間日本與台灣新聞報導，日本預定於今日（6/4）以日航JL809航班運送124萬劑AZ疫苗給台灣。在疫苗真的抵達台灣之前，我們可以先檢視一下日本媒體這段時間的動向（本文截稿時間為台灣時間6月4日01:00，在這之後的新聞內容不在本文的討論範圍中）。

關於日本這一系列的報導，主要可以觀察三個時間點：

日本厚生勞動省承認AZ疫苗製造與販售許可的5月21日 首次有媒體爆料日本政府考慮要將AZ疫苗提供給台灣的5月28日 新聞證實日本政府要在6月4日送124萬劑AZ疫苗給台灣的6月3日晚上

日本目前通過申請的有輝瑞、莫德納和AZ疫苗，嬌生則是這週才剛向日本政府提出申請，但還沒通過許可。日本和輝瑞購買了1億9400萬劑（共9700萬人份），和莫德納購買了5000萬劑（共2500萬人份），光是日本政府和輝瑞、莫德納購買的疫苗量，就已經足夠打完日本境內的所有人（1億1000萬人）。

實際上，日本境內現在正在使用的疫苗，也只有輝瑞和莫德納這兩種而已。

但日本並不是只和輝瑞、莫德納購買疫苗而已。日本和阿斯利康（AstraZeneca，簡稱AZ）購買了1億2000萬劑（共6000萬人份），當中的3000萬劑是從美國直接送到日本、再交由日本分裝的原液，其餘的9000萬劑則是從原液開始就在日本國內生產、分裝。

弔詭的是，日本雖然已經提供AZ疫苗「藥事承認」，授權AZ疫苗可以在日本境內生產、販售，但是日本政府因為擔心血栓的問題，所以目前的決策就是公費疫苗不使用AZ疫苗，日本目前也還沒開放自費施打疫苗。因而出現了「日本可以生產、分裝AZ疫苗，但日本境內不使用AZ疫苗」的情況。

Photo Credit: 指揮中心提供

多出來的AZ疫苗該如何處理？

5月21日到5月28日之間的日本媒體報導方向，就是在探討日本這1億2000萬劑不知道該何去何從的AZ疫苗該如何處理？主要在報導此事的媒體有《日本經濟新聞》與《每日新聞》，其他家主流媒體，在這段時間並沒有另外出新聞追蹤報導。

《每日新聞》是追蹤日本AZ疫苗追得最緊的媒體，20日、21日、22日、24日都有撰文探討此事。《每日新聞》在前三天的內容都只有提到，日本政府因為擔心血栓，所以決定不使用AZ疫苗，這些多出來的AZ疫苗該如何解決仍未定案。

但到24日起，《每日新聞》的報導中就出現了，日本政府考慮要將多的疫苗透過「COVID疫苗全球取得機制」（COVAX）提供給其他國家的訊息。《每日新聞》也在報導中提及，日本和AZ簽的合約當中，如果民眾因為施打疫苗後發生不良反應，是要由日本政府負責，所以如果願意接收這些AZ疫苗的國家，可以代為負責相關的損害賠償問題的話，就有可能將這些AZ疫苗提供出去。

日本考慮要將AZ疫苗提供給台灣一案，在5月28日正式浮上檯面。《每日新聞》和《產經新聞》在當日早報獨家報導，日本考慮要將AZ疫苗提供給台灣，隨後日本各大媒體才接著跟進報導（備註：因為網路新聞時間排程的關係，《每日新聞》電子版比《產經新聞》電子版更早發稿，但都是這兩家紙媒當天早報內容）。

Photo Credit: 《產經新聞》 《每日新聞》和《產經新聞》在 5/28 早報獨家報導，日本考慮要將 AZ 疫苗提供給台灣，隨後日本各大媒體才接著跟進報導

《產經》和《每日》的兩條報導路線

從這個時間點起，日本媒體的報導方向就出現兩個走向。一個是像《每日新聞》這樣，最在乎的問題一直都是日本這些多的AZ疫苗該如何處理？一個則是像《產經新聞》這樣，將焦點擺在「台日友好」的架構下，台灣幫出了日本這麼多，這次換日本應該要報恩，把疫苗給台灣。

《產經新聞》的立場為保守右派，親自民黨政權，長期以來對台灣都非常友善。《產經新聞》更是1972年台日斷交、中日建交時，唯一一個沒有在北京設立支局，只在台北設立支局的日本媒體。

《產經新聞》所有的相關報導，都是站在政府打算要將疫苗給台灣來報恩，只要有任何一點看起來這件事情真的有機會實現的風吹草動，都會立刻報導。相關報導數量也是所有媒體當中最多，也最頻繁的，光是從5月28日到6月4日凌晨，《產經新聞》就發了12篇報導，當中不乏台灣方面對於這件事情的看法。

《產經新聞》更在6月2日的社論呼籲，日本政府應該要盡快提供台灣疫苗。有趣的是，《產經新聞》是最常報導此事的媒體，幾乎不會將「阿斯利康」（アストラ，也就是AZ）這個關鍵字放在新聞大標，內文也多半是以「疫苗」一詞帶過，不一定會強調AZ疫苗。

《日本經濟新聞》在5月29日的新聞，是先強調日本政府和AZ正在談要將疫苗給台灣，在那之後的新聞則是強調中國方面不滿此事，台灣民眾也不夠信任AZ疫苗，到4月初期針對醫護人員的疫苗接種率很低。

值得注意的是，《日本經濟新聞》在31日的社論中認為，日本應該要先提高國內的疫苗施打率，開放讓日本國內使用AZ疫苗，行有餘力才能將疫苗提供給台灣。這正好可以呼應到，《日本經濟新聞》在21日時就一直再探討這些AZ疫苗的可行性。

Photo Credit: 《日本經濟新聞》 《日本經濟新聞》在社論中認為，日本應該要先開放讓日本國內使用 AZ 疫苗，行有餘力才能將疫苗提供給台灣

在5月28日到6月3日這段時間，僅次於《產經新聞》發稿頻率的就是《每日新聞》。

《每日新聞》延續一直以來的立場，緊追這些AZ疫苗該如何處理，《每日新聞》也會報導中強調，友台派的自民黨議員一直呼籲日本政府應該要提供台灣支援，感謝台灣之前的恩情。

不過，《每日新聞》在這段時間的報導內容，還有一個重點：日本政府現在手上有三條把疫苗分配出去的方案。一個是透過WHO的西太平洋地域事務局提供疫苗給太平洋島國，另一個是利用COVAX管道把疫苗分出去，最後一個方案就是直接把疫苗給台灣。

《每日新聞》關注的動向，在6月2日召開完COVAX AMC Summit後變得很明顯。

《每日新聞》最在乎的就是目前日本手上的3000萬劑AZ疫苗該怎麼辦，所以他們一直在追這三個方案的近況，而且他們很早就注意到：日本就算要給台灣疫苗，也不會3000萬劑全給。所以另外2個方案也在他們的視線範圍內。《每日新聞》的論點就是，日本現在是希望透過調配疫苗給開發中國家，塑造出日本積極協助的形象，這樣就能提升日本的能見度。

《朝日新聞》和《讀賣新聞》只有在日本厚生勞動省承認AZ疫苗製造與販售許可的5月21日前後，和首次有媒體爆料日本政府考慮要將AZ疫苗提供給台灣的5月28日之後，各發一則新聞報導此事。至於NHK則比這兩家多了一篇報導，講述中國不滿日本打算要提供疫苗給台灣。此外，《讀賣新聞》在30日時還有發稿講述台灣不願使用中國疫苗，但樂見日本提供疫苗給台灣。

Photo Credit: NHK 《朝日新聞》、《讀賣新聞》和NHK對於給台灣疫苗一事之前著墨較少

速報：日本各大媒體搶在6/4凌晨前的報導

最後是關鍵的6月3日晚上。最早公布日本要在隔天提供疫苗給台灣的是NHK，但NHK在文中只有寫到日本政府確定要在明天（6月4日）提供台灣約120萬劑疫苗。

Photo Credit: NHK NHK最早公布日本要在隔天提供疫苗給台灣

緊接著是《產經新聞》獨家報導指出，日本要給台灣124萬劑疫苗，並強調這是感謝台灣在10年前，也就是2011年「3.11東日本大地震」的捐款，還有去年4月提供的醫療口罩。

Photo Credit: 《產經新聞》 《產經新聞》獨家報導強調這是感謝台灣的謝禮

再來是《讀賣新聞》和《朝日新聞》也都趕在6月4日凌晨之前發稿。比較特別的是，《朝日新聞》因為在5月28日之後沒有特別針對此事發稿過，所以在日本確定要提供台灣124萬劑疫苗的新聞中，在標題上下了「中國表示批判（中国は批判）」，並在內文最後一段提到，中國外交部發言人汪文斌在5月31日的發言內容。

Photo Credit: 朝日新聞 《讀賣新聞》和《朝日新聞》也都趕在6月4日凌晨之前發稿

這段時間以來持續關注日本AZ疫苗的《每日新聞》沒有在6月4日凌晨前發稿，倒是《產經新聞》在短短一個半小時內發了三篇文章談論此事。

除了最早的速報兼獨家新聞，接著是發文公開這段時間前台美日三方私底下的討論過程，以及首相安倍晉三如何促成此事。最後一篇則是轉載《共同社》的報導，以短文講述台灣方面已經報導了日本要給台灣疫苗的新聞，而且網路上一面倒地「感謝日本政府」。

Photo Credit: 《產經新聞》 《產經新聞》在短短一個半小時內發了三篇文章談論此事，除了速報外，第2篇報導公開這段時間前台美日三方私底下的討論過程，最後一篇則是轉載《共同社》的報導，以短文講述台灣網路上一面倒地「感謝日本政府」

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航