鄒幸彤：由支聯會義工到副主席，她為何在六四32年走到浪端？

（編按：2021年6月4日早上，香港警方指鄒幸彤「宣傳或公布參與未經批准集結」，並將她拘捕）

一、威脅對她無效

從政者的光譜有兩個極端，看得出他／她為何在這裡出現。前者是「我現身係因為我要去參選。」後者是「我現身係因為我負責坐監。」

大部分從政者是兩者兼而有之，但鄒幸彤永遠屬於後者。

親共媒體放風謂現身六四晚會不符「愛國者標準」，將喪失參選資格。究竟誰會稀罕？就像在「寵物小精靈」遊戲，政權扔出精靈球，冒出「DQ獸」發動攻擊，刷刷兩聲過後，鄒幸彤仍像傻鴨般發呆，她被扣的血是0。

鄒幸彤由劍橋博士生折節回港的歷程，已有眾多媒體訪問而人所共知，此處不贅註1。但自她在2010年加入支聯會，由義工到常委再當副主席，是什麼推動她在六四32年走到浪端？

「我唔記得邊個撩我話想搵多啲新血，撩咗我幾年先答應。」彤再次傻笑，她已記不起當年是誰引薦，也記不起自己何時答允，只記得大約在傘運之前，傘運後進而成為副主席也是因為不懂拒絕，「其他人死都唔肯做，咪我囉。」

因為各常委也有不同分工，她原以為即使擔任常委也可以繼續做幕後「小薯」，支援大陸維權，毋須擔綱在前。當年誰會料到李卓人、何俊仁等都悉數下獄。「隨住時間過去，一個個都入咗去。留得低嘅人就有更大嘅責任。」

「為一個宏大嘅目標付出係好虛嘅事，但戰友坐緊監就係一件好實在嘅事。當你識嘅戰友都入咗去，羈絆令你死人都要做。」她補充，「去到一個位你轉唔到身，佢地未做完嘅嘢，總有人要做落去。」

二、無數無名氏造就今日的她

她娓娓憶述一路走來遇到的人，都在敦促她繼續前行。

她還記得在英國留學時認識的流亡者，包括一名維吾爾族的醫生Enver Tohti，因為揭露中共在當地核試引發後遺症而流亡英國。他的學歷不獲承認，只能做看更和巴士司機，政權則向子女灌輸父親是「潛逃恐怖份子」。他的遭遇讓彤感到切膚之痛，「流亡仲慘過坐監。唔單止同家人永遠分離，而且你被徹底抹黑，家人永遠唔理解你。你聽到依啲事會好想做多啲，起碼幫佢返到屋企。」

回港後她加入協助大陸勞工的NGO，很多工人有冤無路訴，甚至落得家破人亡。她認識來自四川的四兄弟，在同一工廠患上肺塵病，其中三人都在廿來歲病逝，剩下一人為兄弟上訪叫屈，在等候審訊的日子拾荒維生，蝸居陋房，最終維權無果，落魄回鄉。

「佢地未必讀過好多書，但激勵你嘅係鬥志。」不少維權工人遭權貴報復，或被黑幫打傷；或被誣陷入獄，但他們從未言棄。「出面聽唔到依啲故仔，佢地唔出名，但佢地好勇敢。」

而在香港最感動她的是支聯會義工，89至今始終不離不棄，莫失莫忘。「佢地覺得係啱嘅事，就會死牛一面頸去做。」

出乎意料，她提起的人物不是司徒華、李卓人、何俊仁等等，盡是寂寂無聞。「啲故仔都有個決定性嘅人生導師，但我冇嘅，係慢慢累積落嚟。」

「唔出名嘅小人物最觸動我。佢地唔係為咗自己，唔係為咗名氣而做，不求回報。佢地先係運動嘅實體、真正嘅主人。有名有姓嘅人係承載佢地嘅付出，所以得到關注同光環。」

鄒幸彤既有高學歷，又是大律師，想從政的話會有好多政黨招手，也有許多路可以走。但她從不自視為法律人，「我係為咗維權工作先去讀法律。」

彤在斟酌措辭，「話自己無欲無求又好似太誇⋯⋯但我對名利冇乜好大追求。」她反過來形容自己「非常幸運」，倘若當年爺爺未能逃難來港，自己便會在鄉下成長。「我嘅家境唔差，屬於普通中產，阿爸阿媽唔駛我養。天生讀書較叻，可以出國升學。又未結婚未有細路，冇乜負擔先可以豁出去。好多人其實唔得，佢地有好多牽顧，我係得到上天嘅祝福。」

所以彤說自己要付出更多，她再度傻笑補充：「阿爸話我專做蝕本生意，生出嚟就係蝕本貨。」沒人肯做的事便由她承當。

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三、由不解到理解分歧

鄒幸彤初入支聯會，還會見到晚年的司徒華與眾多學聯成員，如今兩者俱成歷史。她加入支聯會未久，便遭遇中國民主運動在香港的低潮。

她仍記得當年司徒華已垂垂老矣，依然抱病參與支聯會事務，沒有家累的他將全副身心放在民主運動。

初嘗派系傾軋，彤埋怨的不是本土派。她坦言自己「嬲過長毛」，「冇理由咁樣批評阿叔，政治分歧唔需要咁樣。」因為最早炮轟支聯會的就是梁國雄和一眾左翼，後來演變成六四晚會結束後，學聯偕同左翼公民抗命遊行到中聯辦的傳統。

傘運之後輪到本土思潮崛起，再無大專學生會願意「行禮如儀」，一度鬧得誓不兩立。彤承認初時有過不解，「我明白大家有唔同關注，唔鍾意咪做其他。但我唔明白點解唔值得（建設民主中國），叫人唔好去做。」

後來她漸漸釋懷，「身份認同出於情感，好睇個人經歷過啲乜，一代人有一代人冇正常不過。而情感係好大嘅凝聚力。」彤也經歷過學校之間的比賽，便是我群／他群的雛型。

但她始終不同意族群仇恨的動員。一位本土派最負盛名的年輕人向她解釋，仇恨大陸只是動員的手段，但她擔心這種策略會帶來反噬。

可是她也甚不同意傳統泛民的反駁，「港獨不可能成功」是以策略回應策略，「咁民主中國都唔可能啦（笑）。」她認為政治追求要先講原則，可不可行乃屬次要，「條件可以創造嘛。」當大家都持守應然的價值，便能互相尊重對方的追求。

她認為政治分歧不至於要去到你死我亡，背後更多的是積怨難返，「我覺得真係要溝通。」

四、認識鄒家成恍如「發現新大陸」

李宇軒等12人疑乘船逃亡台灣，卻遭中國截獲。朱凱廸、岑敖暉、鄒家成等人成立「12港人關注組」。熟悉中國法律又願意襄助者不作第二人想，彤因而成為一員。

此前她和公眾一樣，僅從新聞而對鄒家成略知一二，他屬於本土派，與民主黨有很深嫌隙。但當兩人因關注組而相識，基層出身的他透露參選的真正動機，是不想本土派走向極右，她形容認識鄒家成恍如「發現新大陸」。一日二鄒同在警總為十二人請命，有記者問兩人是否兄妹，彤自然心花怒放，從此多了一個「阿哥」，也在初選案成為他的辯護律師。（鄒幸彤曾在Facebook轉載《立場新聞》訪問鄒家成，配上「抱抱阿哥」的感言。尚未繫獄的何桂藍便在留言指她臉皮很厚：「當我想留言『有種就地球』時，我驚訝地發現這是一個地球post」。）

「12港人關注組」曾揭發飛行服務隊派遣飛機跟蹤十二人船，反映港府與中共可能互通聲氣，設甕捉鱉，輿論嘩然。但隨著審訊定讞，十二人有八人返港，李宇軒「被選擇」建制律師，兼且朱、岑、鄒等相繼入獄，只剩下彤一人面對記者，社會對現實麻木而放下關注。

雖然感到難受，但她認為大家的努力得到回報，「唔係同類案件都咁處理，比起過去跟開嘅政治案好太多。」她披露運動期間尚有其他失蹤求助，但家人不想高調。他們過關後旋被扣押，彌久音訊全無。其中一名中國人曾在香港觀摩運動，19年回程時失蹤，直到今年才獲釋。

因此她肯定關注組的奔走呼告是影響到中共，讓十二港人提早得到從輕發落。

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五、「咁講好似好衰⋯⋯」

97前後時人多以支聯會的存亡作為香港自由的指標，起初相安無事令大家掉以輕心，也似乎坐實若干人的批判——支聯會和中共是「同路人」——儘管雙方追求不同中國，但畢竟都「愛國」。然而澳門終於以政治為由禁制六四晚會，支聯會何時踵繼只是遲早問題。

民主有兩個核心要素，一是托克維爾強調的「平等」；二是Adam Przeworski強調的「不定」（contingent）：各人各族皆可平等地競逐權力，不會由小撮人壟斷，不能由某歷史際遇所固定。中共不計代價都要阻止其末日，沒有視支聯會為同道。

儘管支聯會從質疑中得到「平反」，但亦招致另一批評。多數港人都習慣了在「借來的時間，借來的地方」無憂無慮地爭取民主，以為可以在維園「偏安」，以為大陸的抗爭與香港無干，無法適應遲來卻註定的真相：六四的亡魂一直提醒我們，在中國爭取民主是要死的。

鄒幸彤同意支聯會是有點責任，「我做常委唔係因為我滿意佢嘅運作。」她點出支聯會的悼念長年凍結在八九六四，「支記只熟悉八九嗰代人，但同『現在進行式』嘅中國民運脫節。」

「要理解『現在進行式』嘅運動就需要有人喺入面先摸到脈絡，支記嘅問題就係被迫離場太耐。」所以她一直往返大陸支援維權，傳承中國抗爭者的經驗，讓兩地保持連結，《刑暴誌》便堪為代表。大陸的耕耘才是她念茲在茲，而非在香港曝光走上最前。

支聯會一直苦無新血，乏人承接，彤承認老一輩是想她接棒，卻非她的心願。「我成日計數帶到咩入支記。」由她出任台前卻無法支援大陸，恐怕得不償失，「係蝕本生意。兩邊都要人，我寧願做國內線。」

「但去到而家我已經冇得揀。」令她放下取捨的一大原因，是她無法再返內地。自2019年起她數次闖關，俱被中方關員拒絕入境，不幸中之大幸是沒被中方扣留。

是故時代驟變，她從不圖苟免。外人或誤會她是去到當下才臨危受命，但其實自加入支聯會一刻，她已經預備為中國的民主運動獻身。定力來自她每到內地都已準備好「後事」，一旦在大陸被捕便要挨中國的監獄。許章潤在《人間不是匪幫》提及男犯會受什麼酷刑，寫到女犯卻沒明言，僅以聽眾掩耳奔走作結。

難怪鄒幸彤這麼淡定。她又忍不住傻笑，「咁講好似好衰⋯⋯但（坐香港嘅監）真係冇乜嘢。」她想了很久也想不出任何說話感時傷逝，「如果要感觸嘅話，709大抓捕時已經感觸咗。」

「講真我唔係特別想做常委，係不斷被人推上前。一直有諗過退，但又有啲割捨不下。」過去未至大禍臨頭，她一直想過退下，「我走咗支記都死唔去。」但到今年恐怕是最後關頭，她反而堅持留下。「我有責任喺度，依個時候支記唔可以散，要有人make a stand。」

她已有坐監的最壞打算，到時為鄒家成、何桂藍辯護的工作將交給同仁接力。

六、不要用「法治」包裝政治審訊

47人因初選被控國安法，保釋審訊成為破天荒的馬拉松，為「哥哥」辯護的鄒幸彤也躬逢其會。何桂藍為了自行陳辭而臨時解僱魏俊大狀，現時由鄒幸彤一併代表。

「我地嘅法律制度好順從地被政權利用作打壓工具。」審訊令她反思律師在當下該如何自處，「全世界都睇得明（初選案）發生咩事，明明有政治目的，將反對派一網打盡。喺法庭不斷兜圈，唔去掂依個問題係好戇居。」

儘管身為大律師，她不但拒絕為「法治」辯護，更反感用「法治」包裝政治審訊。正因為「法治」曾被放在神檯，過去才會被殖民地利用，現在則被中共利用。「唔好容讓明顯荒謬嘅事扮晒係法律問題。法治係理想嘅追求，需要point out個距離先可以接近。點解要向外包裝法治好好？要將啲問題剷出嚟大家先會睇到，先有可能變好。」

過去律師相信訴諸法律可望公正解決，但在這個時代已不再適用。政治不能用法律解決，政治只能依靠人民。

她和不少人都看了《被消失的公義》，儘管情節老套不出所料，但大情大性的鄒幸彤既愛笑亦眼淺，有見情節契合時代而眼淚漣漣。

為被告辯護的男主角揭露死者出身黨衛軍，被告至親皆遭其毒手。但曾為納粹效力的官員互相包庇逃避罪責，暗地縮短追訴時限，令被告起訴無門。「沒有特權」的法律其實由特權階級把持，被告唯有自行報仇，審訊未完便自殺了結。

代表死者的是德高望重之餘也被體制同化的名大狀，他崇尚的就是香港法官的「法治」：犯法就是犯法，背景不能開脫。就算被告沒自殺，法官也不可以因「政治正確」判被告無罪，否則被告便享有凌駕法律的「更多自由」註2。

但電影沒有拍出原著小說《誰無罪》的最後一幕，名大狀還對男主角說了一番意味深長的話：「這正是我所想的⋯⋯時代精神。我相信法律，而你相信社會。我們將會知道，最後誰是對的。」

面對中共和國安法、面對數以年計監禁、面對數以千計警察，六四當晚還有沒有人？彤就像《誰無罪》的主角，仍然滿懷盼望，語氣之單純就似風中燭火。「過去三十幾年嘅track record令你有信心，有幾年被人鬧到好甘，但結果出嚟嘅人唔少喎。人心唔會突然倒轉，一直以嚟做得啱嘅事唔會突然變得唔啱。」

「我相信人性對正義嘅執著，我相信香港人。」

Photo Credit: AP / 達志影像

七、尾聲

儘管傻鴨志氣可嘉，但她畢竟有所牽掛。與她同住的嫲嫲已經八十多歲，「出嚟時其他人都見得番⋯⋯」但與嫲嫲重聚就要看運氣。

「我細個係嫲嫲湊嘅。」小時候她最期待的就是在暑假陪嫲嫲住，「冇阿爸阿媽煩」，「最純粹嘅快樂就係嗰段日子。」

有咩說話想同嫲嫲講？彤又傻笑解窘，「肉麻嘅嘢講唔出口⋯⋯」

【後記】

究竟人可不可以改變歷史和命運？馬克思有一番話常被引用：

「人創造自己的歷史，但並不是隨心所欲地創造，不是在他們自己選定的條件下創造，而是在直接的、既定的、從過去繼承而來的條件下創造。」

但韋伯有另一番話卻較少人援用：

「直接支配人類行動的是利益，而不是理念。但是由理念所創造出來的『世界圖像』，常如軌道上的轉轍器，決定了軌道的方向。」（節錄）

作為「資本主義的馬克思」，韋伯（Max Weber）不少著作其實是以馬克思為潛在對手，他不接受唯物論。

乍看之下兩人立論非常近似：客觀的「條件」和「利益」必然主宰歷史。但馬克思關上了改變條件的機會，而韋伯用「理念」打開了關上的門。

倘若共產主義的幽靈繼續在歐洲遊蕩，六四死難者的幽靈也會永遠在中國徘徊。

訪問鄒幸彤時筆者會感到恍惚。她的堅定和純粹，恍惚凝結自六四當晚的空氣，恍惚在親見當晚留守廣場的人，因為死難者已經「道成肉身」。

後來那點恍惚變成劇烈的裂動，我們身處時代列車，前面有兩條路軌，一個又一個人用血肉之軀引導列車走上另一條軌道，又一個人從列車上跳下去獻身。人終究能改變命運，儘管要犧牲無數人。

*註1：有關鄒幸彤由劍橋博士生折節回港的歷程，可參者筆者以往的訪問

*註2：有關香港法官發表「更多自由」評論，可參考筆者以往的報導

參考：

許章潤《人間不是匪幫》

費迪南．馮．席拉赫《誰無罪》

法蘭西斯．昆恩《資本論的誕生》

Juan J. Linz & Alfred Stepan《民主轉型與鞏固的問題》

鄭祖邦〈韋伯的政治社會學： 對「民族國家」與「支配」的分析〉

（文章獲作者授權轉載。標題為編輯所擬，原標題「鄒幸彤：有名有姓嘅人係承載無名氏嘅付出，先得到關注同光環」）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex