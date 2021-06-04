專訪莊梅岩：紅線、六四——如果決定留下來，如何延續好創作？

文：莫坤菱

編劇莊梅岩的工作桌前有扇窗。每年這個時候，外面大樹都掛了幾顆芒果，飽滿圓潤的模樣，但摘一顆來吃，卻是酸中帶澀。

像極如今的香港，看似美好的幻象，一戳就破，金玉其外。

《國安法》即將通過一周年，文藝界面對前所來有的風浪——謾罵、紅線、恐懼、自我審查……風吹得急，浪翻捲着，急遽跌宕。做了編劇二十年的她，寫過不少充滿社會意識、具批判性的作品；《教授》詰問大學理念，《野豬》探究新聞自由；然後是《5月35日》，為直接悼念六四事件而寫，站得鮮明而筆直。

往後三年的六月，都有人走來問她，關於六四。她答得坦率：「有人問，我就繼續講。」然後，今年六四燭光集會被視為非法。人潮一退，大後方也有機會成為了「衝衝子」。

《野豬》中有句經典對白：「你會選擇妥協，還是繼續當一隻橫衝直撞的野豬？」

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正如她面對《國安法》的態度，有思考、有憂慮，但是還是盡量泰然、暢所欲言：「對創作人來說，最大敵人不是《國安法》，而是自我審查。你要很樂觀，才不被自我審查影響到。」她頓了一頓，有條不紊道：「（你的創作）可能最終會令你惹上麻煩，但我不停問我自己，人生最終想做甚麼？我不是想避麻煩，我是想做好的創作。」

筆可以是劍，也可以是捆綁在手腳上的鎖鏈，但沒有東西可以在思想中囚禁到她。

文革

莊梅岩生於1976年，同年中國的文化大革命結束。

她爸爸在國內，本來從事文化藝術，卻在文革期間受到政治迫害：「我爸是做梨園戲的，那時被人『督灰』，說他說了不知甚麼不敬的說話，便被判進了教育營四年，一度無期逃刑。」經歷囚禁，放出來後，被派往一些偏僻鄉下導一些宣傳戲、愛國戲，將功犢罪。

後來，他結識了莊梅岩的媽媽，兩人結婚；1978年舉家申請來香港，「當時他一知道獲批來港，連夜趕船，『歸心似箭』，生怕對方改變主意。」來到香港，莊梅岩才兩歲，下船喘息到的空氣叫自由，卻未知那會為她鋪敘了往後的人生。

因為深愛自己的父親，她特別敏感他離鄉別井的感悟，自小便找歷史文獻閱讀，急着了解他生於那個時代，會是怎樣的輪廓，「一個成年人，離開自己的家鄉，要放下很多熟悉的東西，要放下尊嚴，想必是很寂寞的事。」有段日子，她沉迷於研究文化大革命。但近來漸漸讀着，怎麼發生的那麼似曾相識、既遠又近？

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政權說話的語氣、對付的板斧，活像今時今日的香港，那是一種中國式的repetition：「他們想控制文藝界，那些步驟很類似，先是收買你，若然收買不到便是恐嚇你，再恐嚇不到就是摧毀你。」耳聽着父親經歷的苦難，眼看香港正置身其中的旋渦，「然後，乜公報、大X報，抽了一些藝術家的名字，打個交叉，好似示眾咁，對藝術家做成威脅，實實在在影響創作自由。」

紅線

莊梅岩長大後，才懂得欣賞香港作為創作土壤，在華語地方之獨特性，她謙遜地道：「我如果有任何創作能力，都是香港孕育出黎。」一說創作，她的眼神閃爍得如星星般發亮。

「香港很國際化，既着重差歐美，但又可以看到很多亞洲如泰國、韓國精品的創作，是孕育創作人很好的搖籃。加上文化資訊度很高，好的藝術都會流到香港，刺激我們思考。」即使香港人有時看扁低文字與文化，但是土壤本身很肥沃，如果真的要批判，只是耕得不夠好，「文化多元性強，鼓勵碰撞，容易睇到好嘢、惦到好嘢，好重要。」

然而，她認為，《國安法》是很大的分水嶺，儼然取走以往那片混然天成的土壤。香港恍如成了一座大牢獄，人們再不能自由思辯與創作，好的藝術從彈指間溜走……

《國安法》通過差不一年，莊梅岩形容，有少少習慣了，但慢慢要告訴自己，做創作其實並沒有觸碰到紅線，「不能太驚，先不要讓那個恐懼影響到你的創作空間，（政權）它就是想你有自我審查。我覺得，最大敵人不是《國安法》，對創作人來講，是自我審查。」

她經常幻想到，有人來家敲門找她麻煩，「我經常和我個仔講，如果因為我做過的東西有甚麼事的話，你要記住我是不後悔的。」

因為，她很清楚自己是個怎樣的人，「（你的創作）可能最終會令你惹上麻煩，但我不停問我自己，人生最終想做甚麼？我不是為了避麻煩而活，我是想做好的創作。只不過現時有人將這兩者放在一起。」

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她也說，她覺得香港創作人從歷史看來，都不是「衝衝子」，「不是我們不勇敢，而係我哋style唔係特別硬碰。」她坦然心裏是沒有紅線，無乜唔寫得，只不過自己並無太激烈的主張，儘然紅線天天在變，但這一刻，起碼沒有。

「我都唔明，點解六四唔寫得？有人話六四唔寫得咩？講六四就違反《國安法》咩？無啊嘛，我咪覺得，可以寫囉。」她寧願政權直接告訴人們那些不能寫，也不要自我審查。

那，如果做好創作，真的有代價要付呢？

「我唔會話我揀坐監，我唔係，況且我認為仲有好段距離……我會揀唔做囉。假如要留在香港，我不要做一些沒有自由的作品。如果你告訴我，這個要斬手，那個要斬腳，篇文才能出街，咁唔好出。起碼我保護到我作品的完整，就是對我創作的最大尊重。」

當然，面對紅線，她也會很小心處理。但是好認為寫劇作的人，往往不用太焦急。若然真的很危險，自然大把人溫馨提示你，甚至未能公開刊登或公演。

是不是多了人跟你說，你過往寫的這些好危險？

「當然有啦。很多人找回我寫過的劇，例如《野豬》，我都唔知有乜咁危險……我最近印單本，睇返啲lines，有句係個記者同個編輯講：『做咩呀？你逼啲記者硬推《國安法》呀？』我突然醒一醒，乜我有這過一句這樣（貼近現實）嘅lines咩？」莊梅岩坦率地說。

《野豬》寫於2012年，她以為本來是寫未來30年的事情，「想感覺虛點、隱晦點，但誰知來到現在變得這麼寫實，我都沒辦法，不能這樣（入我數）。」

有時應付身邊的人的叮囑和關心，比處理內心的恐懼，需要花更多時間。

滿瀉的善意，讓局內人更加無法看清迷霧的前景，「我覺得我做的東西是無害，如果我最終有事（有後果），那是社會的錯，不是我的錯。我身邊的人不應該問我，點解你唔息事寧人……嗰個係社會嘅錯，做乜你要怪我？做乜話我唔識時務？我只希望同我所愛的人說，第一，我覺得唔會後悔，第二，唔係我唔好，我無bad intention。」

也有人跟她說，現在最適合重新推出2014年公演過的《教授》，「我心諗，《教授》好out啦，入面講緊嘅社會運動，學生面對的罪名是係妨礙司法公正。大佬，依家個個畀人告緊暴動罪。（我寫的劇）是天堂，我當初諗得太溫和。」

戲劇，如今成了噩夢版的預言書。

「我想補充的是，作為創作人，我的作品沒有改革的想法，我只有批判的想法。會批判政府的創作，在好多社會都有、都很mild，唔係咩？我們這裏變了北韓？」

六四

2019年，莊梅岩洋洋寫下了有關六四的舞台劇《5月35日》。寫劇本期間，有位不知名的大陸人找上他父母的家，知道她在大陸有甚麼親戚，着她不要再寫六四，「（當時）他們攪不清楚狀況，香港是可以寫的。佢唔找上我，無人知的，佢一找我，就好多人知。」她激動地拍了一下桌子，書本都在抖擻。

後來，劇照寫好，戲照上。她也不怕尷尬，特地邀請那位大陸人來看，「他們經常覺得我們這些人是被人煽動、收咗錢，我覺得個劇這麼好，應該讓你看到甚麼叫專業。」

終於，他在七月重演時來了看。莊梅岩在謝幕時，看進他的眸子，說了幾句普通話：「我要讓你感受恐懼，我可以指你出來，讓全場都知道你是，但我沒有，這是我對你最後一點仁慈……你現在就在場了，看到大家是怎樣的人。你這陣子在香港，就去遊行，在人群中感受一下，這些是什麼人，追求的是什麼。有沒有收錢。」

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她說過，這個被威嚇的經歷，曾經讓她非常恐懼。那刻的她豁了出去。因為恐懼生出勇氣，還是純粹逞強？

「他帶給我的恐懼很大，佢上埋我屋企，我都是輕輕踼佢一嘢姐，我覺得呢種voice out都是令自己無咁驚，當無數，件事完結。」她忽爾若有所思，續說：「我想讓其他被人欺負的人知道，你若受到欺負，要出聲。知我被人威嚇過，我們可以商討策略，心靈上有個依靠，才不至於那麼孤獨。」

時至今日，香港的風景都換了幾遍，轉成威權社會；但是她仍然認為寫六四是安全的：「我覺得寫六四應該無事，因為六四是一個他們都無辦法否定的瘡疤，他們不過不想你揭開他的瘡疤。」臨近六四，很多記者找她，她都侃侃而談，有話實說：「有乜不能直說？我覺得最不好的，是自我審查，那不只存在創作，而是日常生活。你自己都覺得講真話有危險，咁就真係好危險囉。」

她在想，如果敢言以後，她都有工開（植入廣告：她有寫愛情、家庭，不只政治），當然要高調，就當是個小測試，「我講完都無事，你無事、佢無事，大家咪發現，唔係唔可以講囉。」

離散

見莊梅岩剛烈大無畏如斯，當然沒想過走吧。

她說不不不，「有諗過離開香港。但是如果我到最後選擇留低，都係一個好conscious（有意識）的決定來。」

暫時是想留低。

留的原因很實務，她的父母老了，想留在身邊照顧。她已經習慣了那種恐懼，覺得首先自己做下去，看看可否堅持得耐一點，「我覺得，無論走定留，都是很身不由己。因為你不可以輕易切割這裏的人或感情，你亦都不可以輕易切割你對政權的恐懼，所以才會掙扎，才會覺得身不由己。」她突然變得感性。

「無論恐懼或者愛，都是很難，很難控制，很難預計。」她幽幽地續說。

「我經常想，阿邊個、阿邊個有事（坐監），我就走了。現在，我覺得沒事的人全部都有事（坐監），但我都沒的起心肝離開香港。」她一直以為自己捨得，但到攔在眼前了，又好像可以做多陣、做多陣。

現在香港的走向，編劇都寫不出來。

她認為根據戲劇理論。如果劇情永遠都走下坡，發展會很平淡、好flat，「總會有一些人、一些事出現，令個勢力平衡，有所改變。我們現在身處一個很差的環境，希望有些人會察覺到，我們不可以永遠用高壓手段，去對待香港……我會想留長命點，睇吓會不會有公義點的結局。」

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin