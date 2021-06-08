2021/06/08,
健康

「心房顫動」好發於高齡者，日常保養與用藥有哪些注意事項？

「心房顫動」好發於高齡者，日常保養與用藥有哪些注意事項？
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

心房顫動病人的日常保養與造成心房顫動的危險因子息息相關，主要還是以維持健康的生活習慣為主，這個準則不管是在發病前或是發病後都一樣重要，尤其有家族病史的人要特別留意。

正常人的心臟是會受到神經的調控，具有一定的節律，當節律訊號的功能異常，導致心跳不規則且經常過快，就稱之為「心房顫動（Atrial Fibrillation，常簡稱AF）」。根據過往研究資料，心房顫動的病人約佔總人口數的1-2%。在65歲以上約5-10%，年紀越大，心房顫動發生的比率越高；其中，男性發生的比例高過女性。心房顫動還具有以下特色:

  1. 容易誘發心房顫動的疾病：高血壓、心衰竭、瓣膜性心臟病、甲狀腺亢進。
  2. 中風機率是一般人的8-10倍；心衰竭、失智以及住院率等問題也較一般人高。
  3. 如果中風合併心房顫動，一個月內的死亡率是一般民眾的3倍。
  4. 若能定期使用口服抗凝劑，可減少49%-74%的中風發生機率。
心房顫動風險因子表

心房顫動分類

臨床上心房顫動以時間長短分為三大類，分別是：

  1. 陣發性（Paroxysmal AF）：偶然發生，但持續時間小於7天，絕大多數是小於48小時，大部分時間可能是正常節律。
  2. 持續性（Persistent AF）：持續超過7天，仍有機會靠著藥物或是電擊整流回到正常心律。
  3. 永久性（Chronic AF）：當病患決定接受心律控制時，心房顫動已持續超過一年，變成慢性，或永久性，要恢復心臟節律比起前兩者來的困難。

心房顫動的產生機制

近年來的研究發現，心房顫動產生的原因有幾種可能性，第一種是由於局部心房內膜不正常快速放電引起所維持的（local ectopic activity），第二種是因不正常的結構或是其他因素，導致電氣傳導迴路 （re-entry）的形成也扮演重要的角色；第三種心房顫動的來源可能來自最高放電頻率的心房區域，通常是左心房後壁 （posterior wall） 或是肺靜脈 （pulmonary vein） 一帶，這是目前認為心房顫動最重要的機制之一。

心房顫動的診斷

心房顫動的診斷主要依賴心電圖的變化，甚至在陣發性心房顫動的病人需要用24小時心電圖（Holter ECG）或心律紀錄器（Event recorder）這樣的工具才有辦法偵測，目前國內電子大廠已經有推出相關的生理量測設備，簡單攜帶，可以串接手機做24小時的心電圖監測，有機會可以協助找出陣發性心律不整。

另外，對於有些病人是很偶爾才發作一次，並且24小時心電圖也沒記錄到，這時候就可以透過像某些廠牌智慧型手錶的心電圖功能做30秒快速量測，不舒服的時候紀錄一下，就有機會可以找到問題點。

心房顫動的治療方式

目前心律不整的治療方式有以下幾種類型，會由醫生依據病人的狀況來決定如何使用。

  1. 心律控制藥物（抗心律不整藥）：維持正常心律的藥物。
  2. 心速控制藥物：減慢心速過快和預防心肌衰弱的藥物。
  3. 抗凝血藥物：預防心房血栓並降低中風機率的藥物。
  4. 安裝心臟節律器：若是藥物反應，或是其他因素，施以電流或電擊，維持心臟規律跳動。

心房顫動病人日常保養

心房顫動病人的日常保養與造成心房顫動的危險因子息息相關，主要還是以維持健康的生活習慣為主，這個準則不管是在發病前或是發病後都一樣重要，尤其有家族病史的人要特別留意。

生活注意_page-0001_(1)_(1)

除了上述的生活習慣要改變外，在使用抗凝血藥物就有許多要注意的地方。像Warfarin類藥物，要適量攝取維他命K，但又要避免過量攝取以免影響抗凝血功能。在服務抗凝血藥物最常見的副作用就是出血，從牙齦出血、鼻腔出血、腸胃道出血、血尿、血便等等狀況，因此若發生流血超過30分鐘不止，就要盡速尋求醫療協助，另外若是有要進行手術，都要事前先跟醫生討論，會需要術前先提要一段時間。

抗凝血劑注意事項_page-0001_(1)_(1)_(1)

參考資料

  1. 中華民國心律醫學會，心房顫動治療 – 節律與速率控制，台中榮民總醫院心臟內科李政鴻醫師
  2. Mayo Clinic-Atrial fibrillation
  3. 三軍總醫院，心房顫動簡介

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。