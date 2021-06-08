「心房顫動」好發於高齡者，日常保養與用藥有哪些注意事項？

正常人的心臟是會受到神經的調控，具有一定的節律，當節律訊號的功能異常，導致心跳不規則且經常過快，就稱之為「心房顫動（Atrial Fibrillation，常簡稱AF）」。根據過往研究資料，心房顫動的病人約佔總人口數的1-2%。在65歲以上約5-10%，年紀越大，心房顫動發生的比率越高；其中，男性發生的比例高過女性。心房顫動還具有以下特色:

容易誘發心房顫動的疾病：高血壓、心衰竭、瓣膜性心臟病、甲狀腺亢進。 中風機率是一般人的8-10倍；心衰竭、失智以及住院率等問題也較一般人高。 如果中風合併心房顫動，一個月內的死亡率是一般民眾的3倍。 若能定期使用口服抗凝劑，可減少49%-74%的中風發生機率。

心房顫動分類

臨床上心房顫動以時間長短分為三大類，分別是：

陣發性（Paroxysmal AF）：偶然發生，但持續時間小於7天，絕大多數是小於48小時，大部分時間可能是正常節律。 持續性（Persistent AF）：持續超過7天，仍有機會靠著藥物或是電擊整流回到正常心律。 永久性（Chronic AF）：當病患決定接受心律控制時，心房顫動已持續超過一年，變成慢性，或永久性，要恢復心臟節律比起前兩者來的困難。

心房顫動的產生機制

近年來的研究發現，心房顫動產生的原因有幾種可能性，第一種是由於局部心房內膜不正常快速放電引起所維持的（local ectopic activity），第二種是因不正常的結構或是其他因素，導致電氣傳導迴路 （re-entry）的形成也扮演重要的角色；第三種心房顫動的來源可能來自最高放電頻率的心房區域，通常是左心房後壁 （posterior wall） 或是肺靜脈 （pulmonary vein） 一帶，這是目前認為心房顫動最重要的機制之一。

心房顫動的診斷

心房顫動的診斷主要依賴心電圖的變化，甚至在陣發性心房顫動的病人需要用24小時心電圖（Holter ECG）或心律紀錄器（Event recorder）這樣的工具才有辦法偵測，目前國內電子大廠已經有推出相關的生理量測設備，簡單攜帶，可以串接手機做24小時的心電圖監測，有機會可以協助找出陣發性心律不整。

另外，對於有些病人是很偶爾才發作一次，並且24小時心電圖也沒記錄到，這時候就可以透過像某些廠牌智慧型手錶的心電圖功能做30秒快速量測，不舒服的時候紀錄一下，就有機會可以找到問題點。

心房顫動的治療方式

目前心律不整的治療方式有以下幾種類型，會由醫生依據病人的狀況來決定如何使用。

心律控制藥物（抗心律不整藥）：維持正常心律的藥物。 心速控制藥物：減慢心速過快和預防心肌衰弱的藥物。 抗凝血藥物：預防心房血栓並降低中風機率的藥物。 安裝心臟節律器：若是藥物反應，或是其他因素，施以電流或電擊，維持心臟規律跳動。

心房顫動病人日常保養

心房顫動病人的日常保養與造成心房顫動的危險因子息息相關，主要還是以維持健康的生活習慣為主，這個準則不管是在發病前或是發病後都一樣重要，尤其有家族病史的人要特別留意。

除了上述的生活習慣要改變外，在使用抗凝血藥物就有許多要注意的地方。像Warfarin類藥物，要適量攝取維他命K，但又要避免過量攝取以免影響抗凝血功能。在服務抗凝血藥物最常見的副作用就是出血，從牙齦出血、鼻腔出血、腸胃道出血、血尿、血便等等狀況，因此若發生流血超過30分鐘不止，就要盡速尋求醫療協助，另外若是有要進行手術，都要事前先跟醫生討論，會需要術前先提要一段時間。

參考資料

本文經家天使授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航