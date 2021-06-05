抗議北京侵犯人權，布達佩斯市長改復旦分校街名為「達賴喇嘛道」

文：德國之聲中文網

匈牙利首都布達佩斯市市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）週三（6月2日）宣布，他將重新命名復旦大學匈牙利分校預定校址周圍的四條街道，以凸顯北京涉嫌侵犯人權行為。

其中一條路將冠以達賴喇嘛的名字。達賴喇嘛是西藏流亡精神領袖，被北京稱為危險的分離主義者。另一條將改稱「維吾爾烈士路」，以紀念這個主要為穆斯林信徒的民族。美國和其它多個西方國家認為，維族是中國種族滅絕的受害者。第三條街取名「光復香港道」，第四條街將以被監禁的羅馬天主教中國地下教會閩東教區主教謝仕光的名字重新命名。

中國否認壓制人權。中國大使館新聞辦公室對尋求評論的電話不予答覆。

這些被重新命名的街道，位於所計劃的中國復旦大學海外分校校園所在城區。復旦大學有意在此開設可容納6000學生的分校，由500名講師授課，提供文科、醫學、商務和工程專業的碩士課程。

卡拉松尼表示：「復旦大學的這個項目，將使匈牙利在30年前共產主義垮台時承諾的許多價值觀受到懷疑。」這位市長來自自由主義反對派陣營，計劃明（2022）年參選，挑戰現任右翼總理奧班（Orbán Viktor）。

自由主義反對派人士指責奧班，對中國、俄羅斯及和其他反自由政權投懷送抱，同時壓制司法和媒體獨立，引起歐洲盟國不滿。

2018年，由美國億萬富翁商人喬治・索羅斯（George Soros）創立的匈牙利最重要學術機構中歐大學，在該國通過被廣泛認為是針對該大學的高等教育法修正案後，被迫離開了該國。

卡拉松尼市長對媒體表示，這所復旦分校將耗費匈牙利納稅人近20億美元，並違背了早前布達佩斯市與政府達成的在該城區為匈牙利學生建造宿舍和設施的協議。

政府為該項目作了辯護。創新與技術部此前對德國之聲表示，復旦大學分校的設置意味著我們能向世界上最好的大學學習。

根據自由派智庫Republikon研究所週二（6月1日）公佈的一項民意調查結果，66％的匈牙利人反對、27％的人支持蓋建該校園。

科維努斯大學（Corvinus University）講師、中國問題專家馬圖拉（Tamas Matura）表示：「復旦把與中國關係議題帶到了政治最前沿。」

因計劃使用21億美元中國貸款重建布達佩斯－貝爾格萊德鐵路協議，奧班廣遭抨擊。他也曾快速批准使用中國新冠疫苗，而該款疫苗迄今未獲歐盟批准。奧班政府稱，中國疫苗有助於加速實施接種計劃，而鐵路貸款有助於改善匈牙利的交通事業。

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