網購需求大爆發，包材紙箱要等3週，造紙廠產能全開優先供應內需

國內疫情大爆發，民眾在家網購需求大舉攀升，連帶使包材紙箱供給面臨吃緊，各大紙廠趕工加班，造紙廠指出人力成本增加15%左右，因此，陸續傳出和客戶溝通調漲售價。業內人士說明，台廠紙品出貨國外、內各半，本來今年國外需求已經非常強勁，但又受到國內疫情影響，現在包裝紙材起碼要排3週才會到貨，未來漲價風潮可能會持續到年底。

造紙廠產能全開 優先供應內需

受到全球疫情影響，各國民眾被迫「宅在家」的情況下，網購、運送量大幅度攀升，推動了裝放物品的紙箱需求，又因為國際運費高漲，更進一步推升整體國際廢紙報價，

目前全世界造紙業的生產基地以北美洲（美國與加拿大）、北歐（瑞典、芬蘭及俄羅斯）以及東亞（中國、日本及俄羅斯）地區為主。

產業價值鏈資訊平台報告指出，2019年因為中國禁廢令影響，致使國際廢紙充斥市場，進而報價明顯滑落，但也促使當時紙廠增量進購，台灣廢紙進口總量達132萬餘已創下近23年來的新高紀錄。

不過，後來又受到2020年新型冠狀病毒肆虐，運輸業大受影響，而各國為防範疫情，使得進出口運輸受限，連帶運費大漲，因此國際廢紙的報價也水漲船高。一來一往間，國內造紙廠囤積的低成本庫存紙源，成為去年至今獲利爆發的原因。

隨著台灣疫情日益嚴峻，工紙需求日益攀高，工廠趕工增加加班時數，人力成本增加，使得正隆今年來成本端增加15%左右。因此，傳出5月來持續和客戶溝通，客戶也多能接受，已確定今年第二波漲價成功，依不同客戶漲價幅度和漲價時間點不一，快的自本月起漲，部分客戶在7月也陸續調漲。

報告指出，從需求端來看，造紙廠今年以來接單暢旺，產能滿載，不過，首季有過年因素，第2季則是有歲休，第3季將火力全開，供應旺季需求。

包裝紙箱大缺貨 現在排隊等3週

中華民國紙器商業同業公會全國聯合會榮譽理事長江文章表示，目前台灣紙箱主要出口包材佔比50%，國內蔬果農產、網購貨品等也佔50%。

江文章強調，過去下游廠商叫紙箱3天就可以到貨，現在起碼要3個禮拜。台灣是出口大國什麼都要裝箱賣國外，去年已經感受強勁的需求，現在國內疫情爆發，需求又更大了，對於紙箱供給雪上加霜。

江文章說明，現在各種原物料齊漲，市場上遇到的成本壓力，反而不是在紙箱，而是各種金屬原料。不過，他卻說紙箱供貨延誤會造成農民極大的損失。

他解釋，例如水果、雞蛋和花卉等需要紙箱的小農家，沒有紙箱就沒有辦法出貨，時間一久農產腐敗，就會損失慘重，已經陸續傳出各種農產災情。

他說，政府目前已經在積極成立紙箱國家隊，並且要求台灣造紙廠加速供給。

日前，永豐餘、正隆、榮成以及廣源等造紙大廠，為了因應爆量個紙箱需求，申請適用《勞動基準法》第34之2條但書，亦即為因應天災、事變或突發事件或勞雇雙方協商調整班次期間，輪班人員輪班間隔時間可從原本11小時縮短至8小時。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛說明，勞動基準諮詢委員理解勞資雙方需求，有高度共識。

黃維琛指出將比照電子業接急單一年不超過12次，紙漿、紙及紙製品製造業可以免七休一，該七家業者可縮短輪班間隔，影響約有4,000名勞工，人力調整確實比較困難。

江文章也預期，目前上游的原紙（紙漿）是不缺的，主要卡在二級加工廠趕不出來。他分析，這幾年造紙產業景氣會不錯，現在工紙廠爆量的狀況，則會持續到下半年，台灣三大紙廠（正隆、永豐餘和榮成）的漲價風潮還會持續。

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核稿編輯：翁世航