柯震東、林哲熹上演男男同志戀，新作《MONEYBOYS》在台灣拍攝正式入選坎城影展

去年整年度受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的影響，世界各地的大型活動陸續延期、取消。事隔一年，去年取消實體活動的坎城影展捲土重來，第74屆坎城影展確定於7月6日至17日舉行，而昨（3）日在藝術總監Thierry Frémaux和主席Pierre Lescure的主持下，公佈了官方片單。

在官方片單之中，眾所矚目的「主競賽」單元有24部長片，較往年高出3-4部左右，其中有來自法國、美國、日本、泰國、芬蘭、伊朗等地的作品，但缺了華語作品不免令關注華語電影的影迷較為失望。不過，若往官方另一個競賽單元「一種注目」看過去，就能發現兩部華語作品入選，其中又以柯震東、林哲熹、曾美慧孜、白宇帆等人主演的《MONEYBOYS》最為台灣影迷熱議。

柯震東自2011年演出九把刀的《那些年，我們一起追的女孩》後爆紅，更憑藉此片獲得金馬獎最佳新演員，而後轉往中國發展演出《小時代》系列電影，演藝生涯平步青雲。不過到了2014年，柯震東與房祖名在中國爆出吸毒醜聞，至此演藝生涯一落千丈。不過，2年之後，柯震東洗去鉛華，跟著趙德胤深入緬甸，與吳可熙共同主演《再見瓦城》，此片先在威尼斯影展的國際影評週獲得最佳影片，而後又入圍金馬獎6項大獎，柯震東也順利入圍最佳男主角，且直到決選最後一輪，才敗給了中國老戲骨范偉。

時間來到2021年，柯震東憑藉演出《MONEYBOYS》入選坎城影展，也是繼《再見瓦城》之後再度前往歐洲三大影展，目前僅剩柏林影展待征服。至於入選心情，柯震東接受關鍵評論網記者訪問表示：「謝謝！希望疫情快過去！讓大家可以進戲院！」不過也因為疫情嚴峻與相關事項，目前暫時沒有計畫出席坎城影展。然而，除了《MONEYBOYS》之外，柯震東今年還有一部電影《月老》等待上映，也預期今年年底的金馬獎，柯震東應該不會缺席。

柯震東在《MONEYBOYS》之中，與另一名台灣男演員林哲熹飾演一對同志戀人，兩人皆是性工作者，故事描述雙方因一場意外失去聯繫，不過在5年之後，雙方不期而遇，卻已物是人非。

林哲熹以劇集《我們與惡的距離》「應思聰」一角在台灣迅速走紅，在片中詮釋思覺失調症患者獲得廣大好評，並入圍第54屆金鐘獎戲劇節目男配角獎，雖然最終敗給同劇的溫昇豪，但仍無損林哲熹受到的肯定。而林哲熹的電影長片作品，也包含《自畫像》、《狂徒》、《女鬼橋》、《複身犯》等作，接下來還有與林柏宏、李沐、陳庭妮、丁寧等人合演名導何蔚庭的《青春弒戀》，也是國際影壇的矚目焦點之一。

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對於演出的《MONEYBOYS》入選坎城影展，林哲熹說：「很開心聽到電影入圍，大家的努力有很棒的結果能夠讓大家看到。當初拍攝時感受到很獨特的拍攝經驗，也和很棒的演員和團隊們一起合作，期待電影上映和大家見面。」

不過，也礙於目前台灣跟法國的疫情都較不穩定，林哲熹表示劇組還在跟歐洲討論相關事項，可能沒辦法這麼快確定台灣的團隊是否出席。

《MONEYBOYS》為奧地利籍華裔導演C. B. Yi的首部劇情長片，C. B. Yi師從坎城名導麥可漢內克，其執導的短片《Little Precious》入圍過法國克萊蒙費宏國際短片電影節，如今首部長片就闖進坎城「一種注目」單元，成為世界影壇關注的新銳導演之一。

《MONEYBOYS》由奧地利、法國、比利時和台灣共同製作出品，台灣是由前景娛樂有限公司參與，台北市電影委員會（影委會）則掛著聯合出品。前景娛樂已表示《MONEYBOYS》預計今年在台灣上映，並將報名金馬獎。

最後，此作其餘卡司陣容還有盧彥澤、劉倩妏、陳慕、孫啟恆、黃鐙輝、傅雷、蔡明修、高山峰等人。全片在台灣拍攝，其中包含台北市、新北市、桃園市、台南市、基隆市等縣市取景，語言則為國語、閩南語為主。

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核稿編輯：楊士範