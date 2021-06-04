本土新增339例、校正回歸133例，成立「前進指揮所」應對京元電子群聚感染

中央流行疫情指揮中心今（4）日下午召開記者會，宣布COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土新增339例確診病例、校正回歸133例。確診個案中新增21例死亡。

位在苗栗縣的京元電子竹南廠爆發菲律賓籍移工群聚，指揮官陳時中表示已派王必勝和防疫醫師群前往設立前進指揮所，協助電子廠以及宿舍增設篩檢點，加速找出個案並進行疫調。

日本贈與的124萬劑AstraZeneca（以下簡稱AZ）疫苗已順利運抵桃園機場，陳時中在記者會上也感謝日本，並表示此批疫苗規劃讓第一到第三類對象優先接種，其次為長照機構住民及工作者，最後就是75歲以上的民眾。

本土新增339例、校正回歸133例，死亡個案多有慢性疾病

依據指揮中心新聞稿，今日公布國內新增341例COVID-19確定病例，分別為339例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案133例，總計474例。確診個案中新增21例死亡。

指揮中心表示，今日新增之339例本土病例，為170例男性、169例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今年4月1日至6月3日。另校正回歸個案133例中，為57例男性、76例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於5月18日至6月2日。

指揮中心指出，綜上所有本土個案共472例，分布地區以新北市227例最多，其次為台北市152例、苗栗縣51例、桃園市11例、台中市及基隆市各7例、彰化縣6例、新竹市及南投縣各2例，花蓮縣、宜蘭縣、新竹縣、屏東縣、高雄市、嘉義縣及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，1例有萬華活動史，76例為已知感染源，14例關聯不明、2例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增21例死亡個案，共計為男性14位、女性7位，年齡介於30多歲至90多歲，發病日介於5月15日至5月27日，確診日介於5月21日至5月30日，死亡日介於5月27日至6月2日。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，今日新增的死亡案例大部分都有潛伏疾病，較年輕的2位也都分別有洗腎以及糖尿病的病史。張上淳表示除了其中1例50多歲沒有潛伏疾病，其他死亡案例都有。

指揮中心指出，今日新增2例境外移入個案中，案10211為越南籍30多歲男性，5月18日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，6月2日檢疫期滿採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已掌握接觸者7人，列居家隔離。案10470為印尼籍40多歲男性，5月14日來台工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，5月29日檢疫期滿由公司安排自費採檢，結果為陰性；因工作需要，6月3日再度至醫院自費採檢，於今日確診；個案在台期間並無症狀，接觸者調查匡列中。

京元電子出現群聚感染，指揮中心設「前進指揮所」協助篩檢疫調

由於半導體測試大廠京元電子竹南廠爆發大規模菲律賓籍移工群聚感染，指揮中心表示已即刻設立前進指揮所，積極協助地方政府及廠商進行防疫，避免感染擴大。相關措施如下：

前進指揮所指派衛福部醫福會執行長王必勝擔任指揮官，並由疾管署防疫醫師介入指導緊急防疫措施及疫調。 請仲介公司儘速盤點移工名單，以利各相關電子廠預作準備及人員分流。各相關電子廠及宿舍須增設篩檢點，加速找出個案，快篩陽性者優先送至集中檢疫所及加強型防疫旅館，快篩陰性者加強衛教，相關翻譯作業已請勞動部協處。 相關移工宿舍人員於近三日（6月4到6日）休假，禁止外出；移工宿舍內部需進行人員降載、分流，擴大社交距離。廠區工作須將移工與本國勞工分流，避免造成進一步社區傳染。 請地方落實大量篩檢之檢體分流作業，確保檢驗結果即時通報上傳，並須保留及擴大醫療收治量能，為後續收治重症病患預做準備。

指揮中心表示，5月30日接獲該電子廠通報，有2名居住在公司宿舍的菲律賓籍移工採檢陽性，衛生單位隨即進行擴大匡列與採檢。截至6月3日，該電子廠共計67名確診個案（含8名本國籍、59名菲律賓籍)，已匡列接觸者323名，並已採檢321人。相關疫調持續進行中。

陳時中表示，王必勝和防疫醫師群在現場協助確認風險區的匡列是否適當、效率是否夠高。其次是採檢點的設置，尤其是裡頭相關的動線以及作業程序，也會調度其他醫院的醫師協助採檢工作。第三是調度檢驗量能，避免因此將當地醫療機構的量能壓垮，盡量分流且效率要快。

陳時中表示，指揮中心會力求讓今天應該要採檢的對象儘速完成。另外對於移工的管理會與勞動部合作，檢視宿舍環境、分艙分流以及相關的人員訓練。

《中央社》報導，京元電內部討論所有廠區和總部一次進行徹底清消作業，規劃從今天晚間7時晚班開始停工，停工期間48小時為期2天，利用週六和週日徹底清消，屆時包括新竹總部、苗栗竹南5個廠區、銅鑼2個廠區一併停工進行清消作業。

另外，業界傳出京元電部分1至2週的封裝急單，轉單到日月光投控和南茂。根據資料，京元電第1季晶圓測試業績占比約34.9%，產品測試占比約41%，封裝占比約20.5%，產品預燒占比約1.5%，其他占比約2.1%。

對於台灣目前整體疫情的趨勢，陳時中表示，若從研判日以及校正回歸之後來看，確實是有個高點出現，但情況和前一波的高點差不多。陳時中表示，從發病日的趨勢來看，疫情整體並沒有突然往上升，還是往下走。他表示由於還有一些確診案例會陸續出來，因此仍要持續觀察。

陳時中表示，目前確實是疫情緊急的時候，比較慶幸的是，採檢跟報告上傳的效率已經在提升，但這兩天確診的病例必較多，因此仍需維持高度警覺。

日本贈124萬劑AZ疫苗已抵台，疫苗效期到10月中

日本政府提供124萬劑AZ疫苗已於今日下午2點40分運抵桃園機場，指揮官陳時中在記者會上秀出印有「台日友好」的手板表達感謝，表示這是目前為止到貨量最大的一批，疫苗的效期到10月14日。陳時中表示，相關技術性資料已在前兩天檢查過，剩下的就是疫苗本身的品質以及安全性，他也已責成食藥署儘速辦理。

依據指揮中心新聞稿，本批疫苗待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。

Photo Credit: 中央社 日本政府提供台灣124萬劑AZ疫苗，載運疫苗的日本航空JL809班機4日下午抵達桃園機場。

陳時中表示，此批AZ疫苗接種對象的規劃會先以讓第一到第三類的對象接種，其次為長照機構裡相關的住民以及工作者，最後就是75歲以上的民眾。陳時中表示，此批疫苗的配發也會另外根據地區高或中高風險的對象增加配發比例。

對於美國也宣布將大量釋出疫苗，陳時中表示很感謝也歡迎美國將台灣列在名單之中。

有關陳時中昨天在記者會上點出本土疫情中年輕人染疫的比例增加，陳時中今天表示昨日的說明是個提醒，用意並不是要指責任何一個年齡層的人。

醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，在5月11日到6月3日間8679位確診案例中，比例最高的年齡層為60歲以上，佔比38％、40-59歲占比為35.7％，接下來是20-39歲占比20％。

羅一鈞表示，20-39歲感染COVID-19屬於無症狀或輕症的比例較多，也不見得會去就醫或者病情嚴重到需要採檢，但在台灣社區感染普遍的情形下，仍是要提醒留意相關風險。

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核稿編輯：楊士範