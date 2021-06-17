《演化與人性》：未來的儒學應該強化經驗論的成分，孟荀並重

文：李雅明

未來的儒學應該強化經驗論的成分，孟荀並重

孔子是儒學的開創者，先秦時期儒學的兩大傳人是孟子和荀子。在唐朝以前，孟子的地位與諸子無分高下。在漢代，荀子的影響甚至要大於孟子。但是到了宋明理學之後，因為荀子主張性惡，受到宋明理學家的排斥，儒學變成了孔孟儒學。在隋唐以前，周孔並稱。唐宋以後，轉以孔孟並尊。孟子被尊為亞聖，孟子儼然成為在孔子以後，儒家學術唯一正統的繼承者。

其實孟子代表了儒家中理想主義的一派，而荀子代表了儒家現實主義的另一派。孔子在中國的地位，與蘇格拉底在西方哲學相似。孟子與柏拉圖相似，荀子與亞里士多德相似。

從儒學奠基的時期開始，內部就實際存在著兩條不同的義理之路。其中之一以孟子為代表，強調道德的先驗性，以縱貫、內省為特徵。另一派則以荀子為代表，強調道德的後天人為，以橫貫、外觀為特徵。這一差別經過宋明理學的發展，最終形成了注重明心見性的陸王心學與強調格物窮理的程朱理學的分野。現代新儒學中也有兩種不同理路，分別與陸王心學和程朱理學有著一定的關聯。

從熊十力、牟宗三到劉述先、杜維明保持了陸王心學的傳統，充分突顯了本心本性的價值意義。而馮友蘭、方東美、成中英、余英時等人則突顯了認知理性在儒家哲學現代重建中的重要性。不過，這其中有一個重要的差別就是：熊十力、牟宗三、劉述先、杜維明等人明顯的繼承陸王，也都推重孟子，而馮友蘭、方東美、成中英、余英時等人雖然傾向程朱，卻沒有直接連繫到荀子。顯示一直到現在，荀學的重要性還是沒有受到足夠的重視。

荀子講性惡，是由實際經驗的觀察立論。他對天也採取自然主義的態度。荀子彰顯的是一種客觀的精神，這適與孟子之彰顯道德主體形成對比。孟子重心性，荀子重經驗。因此，孟子與荀子之學，各有主張各有特色，應該都是不可或缺的，也是可以互補的。

孟子講性善，是指人先驗地具有善的道德理性。荀子說性惡，是說人必須自覺地用現實社會的秩序規範來改造自己，所以說「其善者，偽也」，「偽」是「人為」的意思，善是人為做出來的，是控制、節制、改變自己內在自然性的結果。可見性善性惡之爭，來源於對社會秩序規範根源的不同理解：孟子歸結於心理的先驗，荀子歸結於現實的歷史；從而前者著重於主觀意識的內省修養，後者著重客觀現實的人為改造。這兩者都有一定的道理，都是不可或缺的。

荀子對於漢朝儒學影響很大，但宋朝以後卻受忽視，直到19世紀才有些轉變。但他的自然主義、實在主義、對於邏輯的重視，對進步的信仰、對法律的強調，對於現代中國人都有吸引力。在中國思想史上，宰制自然的觀念，再也沒有像荀子說的如此明確的了。宋明之後，荀子受到排斥，中國人沒有能夠根據荀子經驗主義的精神發展出科學來，實在是中國歷史上的大不幸。

荀子強調文化的累積，以及人的改造，所以其論學的具體主張，強調對自然的改造。荀子在知識論方面的主張接近西方經驗主義的觀點，荀子重知覺，所以他的基本立場是接近西方哲學中經驗主義和實證論這一條路線的。

荀子的理智主義與孟子的道德主義相對立，孟荀所爭的，是一個德性與理智究竟那個優先的問題，這是一個影響到道德精神基礎的根本問題。

近代儒家學者中，對於荀子比較推重的，韋政通是其中一位。他認為：程朱系統重知識的路向，從荀子即已發端，朱子講道統，「而荀子不與焉」，在朱子自己的思想上實有一個不小的矛盾。孟子道德意識太強，只管義不管利，也不管這利究竟是公利還是私利，在他的影響下，後世儒者多有貴義賤利之說，諱言富強，這流弊是很大的。反觀荀子則不然，標禮義而不諱言富強。排斥荀子之學，對於後來中國科技與經濟的發展都有不良的影響，實在是非常令人遺憾的。

朱子的心態同於荀子，討論的心性問題卻又是孟子的。等於是在荀子的根基上消融了孟子。如果這個看法能成立，那麼朱子的理學，明的雖是在尊孟子，暗地裡卻復活了荀子的理路。孔子之學涵蓋性甚廣，可以發展成孟子的形態，也可以發展成荀子的形態，合之則兩美。王陽明則是朱子最有力的反對者。朱子對人的道德心性和道德行為可由窮理而獲致深信不疑，與荀子「知明而行無過」所抱的實是同一信念。

朱子的心態，基本上不能發展孟子的傳統，但是在他的時代，在專制與佛教的雙重壓力下，不得不重建道統與之對抗，這使他的思想不得不湊合孟子，因而也造成他系統內部的不協調。

中國傳統哲學的精神，不免侷限於主體的一面。今天的新哲學精神，重點在如何開出客觀的精神，而這正是荀子的思路。荀子在兩千多年前，就有了自然法則的概念，不能不說是人類文化的奇蹟。假如荀子的思想能發展開來，中國文化除了孔孟的道統以外，必將有一類似西方的科學傳統。

孟子心性之學含藏的一個問題，是他沒有注意到經驗知識在道德實踐工夫中應該佔怎樣一個地位，這個問題嚴重影響到後世儒學的發展，也伏下宋代以後儒家內部長期爭論的因子。荀子則重視經驗知識，探討知行問題、人性問題時都採取經驗的觀點。他主張「知明而行無過」，這是知識優先的成德論，與孟子主張人之成德必須發於道德的心性根本不同。

在宋明理學階段，儒學越來越偏於理想化、內聖化、心性化。現代新儒家的代表人物，更是正面以宋明理學的所謂道德理想主義作為儒學判教的依據，對荀子乃至朱熹或多或少地表現出現實主義或經驗主義傾向的思想家，拼命貶抑。

但是，這些對於荀子和朱子的批評是不公正的。因為首先，孟子與荀子的義理都有其各自的理由，不可偏廢。中國歷史到了後期，沒有注重荀子的經驗主義和實證論的觀點，沒有能發展出自然科學，是中華民族的大不幸。19世紀以後，開始有學者注重荀子思想在中國哲學上的重要性，像是胡適、蕭公權、楊筠如等都是如此。到了21世紀的今天，我們都已經瞭解科學的重要性，再不注重荀子的主張，就更為不智了。

近代有些學者開始強烈推崇荀子。傅斯年認為：「荀子之論學，雖與孟子相違……而實為孔子之正傳，蓋孟子別走新路，荀子又返其本源也。」又曰：「在人論上，遵孔子之道路以演進者，是荀卿而非孟子。」王恩洋（1897-1964）在1945年出版的《荀子學案》中稱荀子是「中國二千年前之經驗派哲學大師」，說：

「荀子之學說思想，一言以蔽之曰經驗派是也……自英倫霍布斯、培根、洛克、休謨等，次第出現，乃造成海洋派之經驗學派，破除上帝之信仰，天國之夢想，而事事求實於事……謂歐洲近代文明均導源於經驗學派而長養完成之，亦不為過也……然而孰謂有荀子者，乃於二千年前，竟成立最完整而宏博之經驗學說於中土。其光輝炳煥，其魄力滂沛，上同於蘇格拉底、柏拉圖、雅里士多德，而下合於霍布斯、培根、邊沁、休謨而無愧，且又過之，不亦偉乎！」

有些基本上主張陸王心學的學者，也注意到荀學在今天的重要性。像蔡仁厚就表示：從中國文化心靈中透顯知性主體，仍當求之於儒家，而荀子即其選也。荀子的思路，與西方重智系統相接近。居今日而談中國文化之新開展，首要之事即在調整民族文化心靈的表現形式，荀子正可提供這一思想的線索。在中國儒家重仁的系統中，要使知性主體充分透顯獨立出來，荀子的思路是必須正視的。

甚至連嚴厲批評朱子，思想上走陸王心學之路的牟宗三也認為，後儒尊孟抑荀，不能將荀子所表現的知性形態充分拓展與開發，是中國文化的大不幸。他說：「荀子所開出之『知性主體』與『自然』之關係，即理解形態之表現於科學知識一面，則後來無能承之者。荀子之學一直無人講，其精神一直無人解。此中國歷史之大不幸。」

許多學者都注意到：荀子、程頤和朱子都有經驗論的傾向，而荀子與朱子的經驗論傾向尤其明顯。朱子之所以沒有繼承荀子，而仍然隨著其他宋明理學家把孟子當作是儒學的正宗，荀子的性惡論應該是主要的原因。就如程頤所說的：「荀子極偏駁，只一句性惡，大本已失」，朱子也說：「不須理會荀卿，且理會孟子性善。」如果去除掉後世儒者對於荀子性惡論的顧忌，那麼荀子和朱子的思想傾向是非常接近的，而與陸王心學有著明顯的差異。

到了21世紀的今天，演化論已經成了生物學界的共識，由基因理論而來的「近親選擇理論」也受到大多數生物學者的認可，由此演發出來的演化倫理學讓荀子的人性論主張得到自然科學的支持。荀子的經驗主義和實證論的態度，更是自然科學發展的基石。

歷史上從韓愈開始的尊孟抑荀風氣，到宋明理學的強烈排斥荀子，已經讓中國人在科學發展上浪費了至少一千年的時光，今後再不能這樣耽誤下去了。孟荀之學各有主張，也各有其長。國人今後繼承發揚儒學，應該要孟荀並重，在談到儒家先哲時，應該孔孟荀並列。再不要以孔孟自限，辜負儒學的大好傳承了。

書籍介紹

本文摘錄自《演化與人性：演化倫理學與儒家思想的創新》，三民出版

作者：李雅明

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「物競天擇，適者生存」

先保己再護人，才能存活下來！

受到達爾文演化論的影響，演化生物學家普遍認為，生物最優先的考慮必然是自己的生存與繁衍，因此生物在競爭下展現的行為，絕大多數都是自私的。然而為什麼人類在某些情形下，也會有利他的行為呢？人類的道德感從何而來，又如何引導人類的行為呢？達爾文當時對這些問題百思不得其解。

一場二十世紀上演的演化革命最終帶給達爾文難題一絲曙光

1963年威廉・漢彌敦首先提出了「近親選擇理論」，認為天擇的單位如果不是個體而是「基因」，那麼就可以解釋生物何以會展現出利他的行為。畢竟演化最終的目的是要讓具有相同基因的生物盡可能地繁衍後代，單就生物個體本身無法解釋利他行為，而基因則成為回答達爾文難題的鑰匙。這個觀點後來被開拓成為「社會生物學」的基礎。

人之初，性本善？

以科學化的儒家思想重新建構人性孰善孰惡的爭辯

孟子曰人性本善，荀子則高呼人性本惡，究竟誰說的對？透過演化倫理學與社會生物學的啟發，或許孟荀之間並非完全對立。人性應該是善惡並存，但這如何可能？關鍵就在於我們同時具有自私與利他的天性！循此線索，傳統儒家的人性論或許可以透過演化倫理學的來建構更穩固的科學基礎，並開創出儒家思想與現代科學充分融合的新道路。

查爾斯・達爾文於19世紀發展出演化論，掀起了生物學的革命，也大幅改變了人類的思想。20世紀60年代起，一些生物學家開始用演化論來解釋人類的道德行為，最終發展出演化倫理學。作者李雅明在本書中，把這種思想應用到儒家人性論上，調和看似矛盾的孟子性善論和荀子性惡論，論證出這種有科學基礎的儒家倫理思想，並稱之為「科學的儒家人性論」。這種倫理思想與孔子「己欲立而立人，己欲達而達人」的仁愛思想是一致的。以「科學的儒家人性論」重新詮釋儒家哲學，可以把孟子和荀子開創的兩條思路重新歸併回儒學主流，發展出儒家思想與近代科學充分融合的新道路。

本書首先從歷史的角度探討各家各派如何評價歷史上的儒家人性論（第1到第3章）。除了總結中國歷史上重要的儒者思想之外，也包含了當代儒者與新儒家學派對於儒家人性論的批評與反思。

作者接著用相當的篇幅，介紹西方演化論的起源、傳承與革命（第4到第7章），而這中間又可分為四個時期：演化論的興起、演化論的發展、演化倫理學的誕生、社會生物學的爭辯，涵蓋自達爾文的《物種起源》至《自私的基因》一書作者理查・道金斯的看法。這部分可視為是演化倫理學的一部小科普史，人物記述詳實、論點嚴密。

本書最後則是作者企圖調和孟子性善論和荀子性惡論的一個嘗試（第8到第10章），試圖從當代演化倫理學中找到儒家人性論的科學基礎，並重新詮釋許多儒家的論點，希望能啟動創新式的儒家思想。

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰