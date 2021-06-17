《反景入深林》：人類學家與民族誌書寫隱含的不平等權力關係

文：黃應貴

第四章 田野工作的理論與實踐

第二節 人類學家與被研究者之間的不平等關係

一、人類學與殖民主義

在人類學的發展過程中，最常涉及的問題之一，便是它與殖民主義的平行發展而被視為「殖民主義之子」所帶來的困擾。事實上，人類學家往往是殖民政府政策的主要批評者，很少會有像阿薩德（Talal Asad）所批評的人類學家或東方研究學者一般，去強調被研究者的某些特質（如非洲政治體系中統治地位被接受的方式，與伊斯蘭教國家對於百姓的壓迫特性），以合法化殖民政府的統治。主要還是在於殖民情境以及殖民母國本身的意識型態，有意無意間影響了人類學家對研究主題的選擇，而避開最敏感卻與被研究者最有切身關係的研究主題。

比如，二次大戰之前，歐美人類學家幾乎很少對殖民情境或體系本身從事足夠的必要研究，反而都是在殖民體系下，探討更小單位的社會文化問題，因而避開讓殖民政府難堪的研究課題，自然也忽略了研究主題對被研究者之適切性（relevance）以及人類學家對被研究者在道德上應有的「承諾」（commitment）。另一方面，人類學研究成果的「客體化」方式（objectification），往往使得被研究者難以接近人類學知識。除了研究成果是以研究者母語出版，以及大量的專業術語妨礙被研究者的理解，相關知識是否有足夠的累積，更決定了當地人瞭解人類學家研究成果的能力。這種差距往往加強了殖民統治與被殖民統治者之間的不平等關係。

上述與殖民主義有關的問題，在日後人類學的發展歷史中，逐漸被面對。比如，當馬凌諾斯基試圖在功能論的架構下分析殖民情境下的文化變遷，以解決人類學家研究主題之適切性及涉及問題而不得其功時，結構馬克思理論及政治經濟學理論所開展出的研究方向，使殖民主義或殖民史（colonial history）早已成為當前人類學研究的重要課題之一。為解決適切性及涉及問題而發展出的行動人類學（action anthropology）或應用人類學（applied anthropology），早已使一部分人類學家直接投入實際問題的處理中。

不過，直接投身解決實際問題的經驗，也使人類學家意識到：在應用問題的處理上，人類學家和其他人一樣，並不具備更多專業知識。反之，只注意行動的問題，往往使人類學家陷於經驗論的困境而又限制了人類學知識繼續發展之可能，因而導致人類學本身的消失。事實上，古典人類學研究的成果有其知識上的獨特價值與貢獻，不只是其強調比較、整體的視野及田野工作經驗使它能特別重視到被研究者的觀點，更因它往往能由被研究文化的獨特性，反思人類社會文化的一般性，而使其具有相當強的批判性與原創性。前述人類學與殖民主義關係的反省，就是來自於人類學知識本身所具有的批判性。而研究異文化的人類學家更往往是其母文化的主要批評者。

相對之下，上述相關的問題中，最困難的反而是如何讓被研究者也能享用人類學的知識，以縮短或緩和殖民政府和被殖民者之間因知識的掌握能力不同所加深的不平等關係。對此，海姆斯（Dell Hymes）提出解決之道：幫助被研究者瞭解人類學家所做的研究，甚至尋求幫助當地人參與人類學的研究工作。但事實上，海姆斯的方法很難做到。這不完全是人類學家願不願意的問題，更涉及被研究者是否已累積足夠瞭解人類學研究的相關知識。因此，埋下下一波在1980年代以來有關人類學民族誌的構成及其所隱含的權力關係之檢討。

二、民族誌書寫隱含的不平等權力關係

在1970年代末期到1980年代末期發展的實驗性新民族誌或書寫文化，對於傳統人類學以參與觀察為主的田野工作以及民族誌如何說服人等問題，提出兩個最主要的質疑。第一個問題是關於人類學民族誌的權威性，第二個問題則涉及人類學家與被研究者之間的不平等關係。對於前者，後現代人類學家強調民族誌是透過人類學家的寫作，將真實（reality）再現。因此，民族誌裡的描述並不等於民族誌的事實本身。更何況，在實際的情境中，民族誌的事實往往有許多具競爭性的不同說法、規則及再現方式。

讀者看到民族誌所呈現的系統與一致性，往往是經過人類學家從事資料收集到寫作過程，不斷地從事主觀上與客觀上的調整與平衡所產生的。因此，民族誌所呈現的，不只是部分的真理（partial truths），更是人類學家與被研究者互為主體（inter­subjective）所共同塑造出來的，它自然也是「多聲的」（polyvocal）。也因此，似乎沒有什麼理由將民族誌的權威只單獨地給予人類學家，就如同人類學家不應是民族誌的唯一作者。

至於第二個問題，不只是在指涉人類學家與報導人或被研究者之間的不平等關係，更主要的還是在於人類學的權威性，使其觀點往往被用於實際偶發性事務的處理，乃至成為制度中具有限制作用的因素，而使人類學學科的知識建構有如一種社會過程。比如，日本殖民政府統治台灣時，日本人類學者先是為了卑南族、排灣族、魯凱族是一個族或三個族而爭論不休。最後決定分成三個族，因而建立了現在大家習以為常的三個族群與文化。這使得前面談到殖民主義時，提及殖民政府與被研究者因吸收人類學知識能力上的不同而加深兩者之間的不平等關係之問題，更形嚴重。

面對上述的問題，人類學近來的發展，均意識到超越客觀主義與主觀主義對立的重要性，而既是科學也是人文學的學科性質，更使人類學家傾向認為民族誌是人類學家與被研究者互為主體所共同塑造出來的，它自然也是「多聲的」。但民族誌絕對不只是被研究者所提供的資料而已，當人類學家再現民族誌事實時，本身就是一種創造，不同的再現方式便隱含了人類學家所建構的理論架構。民族誌的優劣，往往決定於這再現的理論架構是否能更有效地呈現被研究社會文化的特色，既能交叉參照其他地區的民族誌而突顯研究對象的文化特性，又能涵蓋更多的層面，也能涉及當地社會文化的基本核心觀念。

因此，民族誌不只是某個社會文化最有效的再現與詮釋者，亦能提供其他社會文化新的瞭解——雖然，這樣的瞭解並非不變的通則。如陶西格（Michael Taussig）以班哲明（Walter Benjamin）的「辯證性想像」（dialectical imagery）及「模仿」（mimesis）的概念，來書寫哥倫比亞、祕魯、厄瓜多爾邊境一帶印地安人在白人殖民時期所創造的互動歷史經驗，不僅突顯了當地魔幻寫實主義的文化特色，而且挑戰了西歐哲學傳統之中，認為知識是由單一思想家獨立思考而產生的偏見，更釐清及建構出人類學知識是如何由研究者與被研究者互動的社會過程共同創造出來的，就如同當地殖民歷史經驗是由當地印地安人與白人互動過程所共同創造的一樣。

使這本民族誌成為歷史人類學在薩林斯有關庫克船長的研究之後，最具創意的研究典範。不過，本書的成功之處，並不在於研究者與被研究者的共同創造，而在於：陶西格以精巧的論述以及特殊的文類，有效展現當地人被殖民的歷史心理經驗，而具有極大的感染力。這本民族誌的成功，毫無疑問，是陶西格獨一無二的貢獻。

另一方面，民族誌的權威並不是簡單地來自作者或報導人的聲音，而是來自他們與社會秩序的結合。換言之，作者或聲音本身不會自動授與權威，而是經由學術生產的社會條件與讀者的調節而來。也因此，正如許多人類學家所說的，人類學民族誌不能只視為孤立的文本（text）而必須置於脈絡（context）中，使得民族誌的特殊再現能與豐富的文化、乃至歷史知識等相結合。

但最能呈現此種視野的民族誌，往往是產生於人類學家長期而深入的田野工作。而人類學古典的民族誌，也正呈現與證明田野工作的這種力量。也因此，我們看到人類學經過實驗民族誌與書寫文化所引起的爭辯之後，重新落實並回到田野工作中，去尋找知識上新的可能。

三、人類學家與被研究者的不平等關係

針對人類學家與報導人或被研究者的不平等關係，應可區辨兩個層面：一為研究者與被研究者之間的私人關係；另一為兩者所隱含的不同人群類別之間的社會關係。雖然，這兩個層面均含有不平等的關係，但正如敏茲所說的，第一個層面的私人關係差異性極大，有很強的情緒性質在內，既難推測也難估其輕重。事實上，在芮賓諾的實驗性民族誌中，我們就可以清楚看到他與不同的報導人之間的不同關係，甚至有報導人在知性上是可與作者平起平坐的朋友。

但對於第二個層面的問題，人類學至今仍未能提出較有效的解決方法，唯一能做的即在於海姆斯所提的：去幫助被研究者瞭解人類學的研究與知識，以縮短其間掌握及應用人類學知識能力的差距，並緩和依此而來所產生的不平等關係。但要達到這個目標，人類學家最容易著手之處，仍在於經由長期而深入的田野工作，建立彼此之間的誓約式關係，使被研究者有更大的可能「人類學化」，而有助於其未來文化的開展。

此外，隨著全球化的急速發展，導致許多原是人類學家所研究的主要地區之資本主義化，當地原住民隨其社會被納入主流社會後，不僅已有他們自己的學者研究他們自己的社會文化而產生解釋權之爭，有更多參與主流社會活動的人，向人類學者要求回報。加上少數不曾在原住民地區做過長期田野工作的人類學家，在不理解當地一般人的需求下，一味應聲附和而使問題更加嚴重。

面對這種新的情境，人類學者鑑於上述誓約式關係的虧欠心理，除了盡量遵守人類學的倫理原則外，往往因難以滿足回報的要求而退卻。事實上，這類問題也只有透過長期的田野工作，才可能分辨哪些真的是當地大多數人的期望，哪些只是少數人使用主流社會的思考來爭取私利。如此，才有可能提供人類學者對當地人最適切的服務。下面以筆者的實際經驗來進一步說明：

筆者從1978年開始在台灣中部南投縣信義鄉最靠近玉山的東埔社布農族聚落從事田野工作，至今已近三十個年頭。除了最初在當地住了一年時間外，以後每年（其間除了五年在國外進修及近五年因行政工作而未能前往外）幾乎都回該聚落繼續較短期的田野工作。因此，與當地布農人已建立了達三代的關係。2000年回到東埔社時，有一天去拜訪某一家的男主人，恭喜他的小兒子滿月。正好碰到一位筆者未曾謀面的當地人——當筆者開始此地的田野工作時，他已在國軍部隊擔任常備軍官。 這位熟習主流社會思考的人，由軍中退伍後，無法在當地從事農業生活，挫折之餘便經常酗酒。當他知道筆者的職業時，便質問筆者為何沒有回報當地人？而男主人聽了之後，就把他趕出去，並告訴筆者，「不要聽他的，他根本就不是布農人」。從血緣及身分而言，這位退伍軍官當然是布農人。但從當地布農人的觀點，一個沒有盡其社會義務者，並不被認為是這群體的成員。而他幾十年都在外地，不曾盡過當地布農人的義務，故許多人並不把他當作布農人。 事實上，在當地大部分布農人已與筆者有較深厚的交情，對筆者的工作也有某種程度的理解、甚至興趣——研究者也只有有深刻的研究成果，才可能吸引當地人的興趣。他們想聽聽筆者對於他們生活上遭遇到的問題之看法或意見，也願意保持長久的緊密關係，而不是功利主義式立即回報的想法，更無意物化他們與筆者之間的關係。而且，他們所期望筆者所給的意見，也隨時間有所不同。 在1970年代，他們正開始接受資本主義市場經濟，很希望從筆者這裡知道有關市場經濟相關的知識。到了1980年代，他們比較想知道如何向政府爭取各項補助乃至對抗。而目前，他們最有興趣的是如何去研究他們自己的文化與歷史等。這些轉變，不僅反映了他們的環境與需求的改變，也隱含了他們對筆者研究工作的理解程度。基本上，這是建立在雙方累積性的互動過程而產生的結果。

在這個例子中，我們可以發現什麼才是真正當地大部分人的觀點與意見，它與少數熟悉主流社會的菁英分子之想法並不盡相同。當然，無可否認，作為一個人類學者，對當地人我們一直是有所虧欠，也應該有所回饋。但就筆者而言，目前最能回報而又能被當地人接受的方式，便是訓練他們如何去研究自己的社會與文化。這跟十五年前他們想知道如何爭取政府補助乃至對抗，或二十五年前想瞭解市場經濟如何運作，已經有了明顯的不同。

如果我們未能理解他們真正的期望與需要，僅以功利方式回報，其實往往只是加速當地社會文化的商業化與功利主義，甚至文化的物化，更難以吸引當地人對研究者的興趣與瞭解。但要解決這些問題，往往更需要人類學家對當地有深刻的見解，而這需要有長久而深入的田野工作經驗不可。

事實上，上面的討論也已充分表現出：人類學家和被研究者之間的不平等關係，也是隨著人類學理論的發展及其背後的政經環境而有不同的著重。1960年代，隨著美國作為資本主義全球性擴張所產生的現代化理論的最主要代理人影響下，為達到改善被研究者的生活而有所謂的「應用人類學」或「發展人類學」，研究者與被研究者之間有著類似家父長與被扶助者的關係。

但到了1970年代，在政治經濟學反省資本主義的關懷下，人類學被抨擊為「殖民主義之子」，研究者乃變成協助被統治者對抗統治者，參與社會運動成了人類學者的風氣。到1980年代，在後現代主義影響下，研究者與被研究者成了平行的知識創造者，關懷的是民族誌書寫的權威，與解釋權掌握在誰之手的問題。換言之，研究者與被研究者之間存在著不平等的關係。

但是，若放回理論發展的歷史與時代中，則很容易可以看到這「不平等關係」實有許多不同的性質與意義，而某些性質的突顯往往與當時的人類學理論及政治經濟乃至文化環境有關。當地人所需要的到底是什麼？這只有回到研究者的深刻理解與長期而深入的田野工作中，才可能避免短線操作或自以為是的回報，確定當地人真正的需要，給予有意義的協助，來緩和其間的不平等關係，甚而達到雙贏的局面。

第三節 結語

由上面的討論，我們可以瞭解到：人類學家的田野工作，並不純粹是收集資料的方法，而是訓練人類學家的視野與能力的過程，它具有認識論上的意義。也因此，隨著人類學理論的發展，不同的理論對於田野工作的定位、意義、乃至於收集資料的方向與內容等，都有所不同。故田野工作是與人類學理論知識不可分的。事實上，除了理論之外，個人的自我實踐、民族誌知識、乃至於文化背景等，均會影響田野工作的成效與結果。但對它的理解，卻也只能由長久而深入的田野工作本身的反省與實踐中，才有可能有深一層的突破。

另一方面，因田野工作而與被研究者所產生的不平等關係，是一種錯綜複雜的問題。直到今日，有許多問題仍待進一步釐清與克服。同時，隨著學科的發展，我們也發現「不平等關係」其實有著許多不同的性質與意義。而某些性質的突顯往往與當時的人類學理論及政治經濟乃至文化環境有關，就如同當地人不同時期對筆者的期望不同一樣。這也是為何發登（Richard Fardon）會對人類學家與被研究者因田野工作所產生所謂「平等」關係之理想的「平等」概念產生質疑雖然如此，正如前面的討論，這類問題的解決，終究必須回到長期的田野工作本身。

環顧台灣的學術界與人文界，田野工作早已成為一種時髦與濫用的情形下，有些少數人類學家從事田野工作有如觀光訪問，往往只有在節日慶典時才現身，使得前述優勢者／劣勢者之類的不平等關係更加惡化。再加上少數原住民菁英及人類學家，在不理解當地人的需要下，任意要求人類學家的回報，而使人類學家卻步。這情形不只對田野工作及當地人不利，更妨礙人類學本身的發展。為避免以及緩和人類學家與被研究者之間不平等關係的惡化，當務之急恐怕只有鼓勵回歸到長期而深入的田野工作，做出有深刻理解的研究成果，進而尋求解決之道。自然，這樣的田野工作更需要足夠的人類學理論與民族誌知識為其基礎。

書籍介紹

本文摘錄自《反景入深林：人類學的觀照、理論與實踐（二版）》，三民出版

作者：黃應貴

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這本書並非是給一般初學者的入門書，而是論述筆者對於人類學的主觀看法，故並不是試圖以最容易理解的方式來介紹人類學，而是透過個人的親身體驗、反省、實做等，勾畫出筆者對於人類學的特殊理解或看法，比較接近畢梯（John Beattie）所寫的《異文化》（Other Cultures）或李區（Edmund Leach）的《社會人類學》（Social Anthropology），所以特稱之為《反景入深林人類學的觀照、理論與實踐》。故我鎖定的主要讀者為碩、博士班研究生或大學部高年級學生。



這裡所說的特殊理解或看法，主要是指個人因特定歷史情境下的成長過程與經驗，影響自己對於人類學生涯的選擇，也影響了自己對於人類學研究對象、課題與解答方式的選擇。當然，研究對象本身的性質也會對研究課題與解答方式有所影響，但無可否認的，作為一個非西方文化下成長的人類學者，面對從西方所發展出來的學問，筆者還是無法否認西方人類學的優越性而不可避免地去學習、甚至接受其成果，並受到影響。

唯這並不表示這接受是沒有選擇性的，事實上，正好相反；人類學知識的特色之一便是透過被研究對象的特性來反省並剔除已有知識理論中的文化偏見，特別是資本主義文化的偏見，而有所突破。這對於非西方文化下的人類學發展特別重要，因這有助於非西方社會的人類學在當地得以有效地發展。故本書明顯不同於西方人類學者所寫的導論之處，便是盡可能突顯它如何剔除已有知識理論中文化偏見的知識特色。否則，我們只需好好翻譯一本西方學者的導論書便可。

三民出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰