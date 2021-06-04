誰會在2022成為菲律賓總統？杜特蒂屬意長女薩拉、拳王巴喬、馬尼拉市長
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菲律賓將在2022年舉行總統大選，根據當地民調顯示，現任總統杜特蒂（港譯「杜特爾特」）的薩拉支持度目前在可能參選者中領先，其次為小馬可仕，馬尼拉市長莫雷諾、拳王巴喬緊追在後。
（中央社）菲律賓總統大選明年登場。菲國總統發言人羅奎表示，總統杜特蒂屬意繼任者包括長女薩拉、拳王巴喬和馬尼拉市長莫雷諾；莫雷諾說，明年確定參選，但選什麼職位仍未敲定。
菲律賓憲法規定總統任期6年，不得連任。杜特蒂（Rodrigo Duterte）任期明年6月底屆滿，一般預期，杜特蒂支持的人選極有可能在下屆總統大選勝出。
羅奎（Harry Roque）昨天在總統府線上記者會說，杜特蒂屬意繼任人選包括長女薩拉（Sara Duterte）、拳王巴喬（Manny Pacquiao）、前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）、馬尼拉市長莫雷諾（Isko Moreno）和被視為杜特蒂親信的參議員克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）。
菲律賓多份民調顯示，薩拉支持度目前在可能參選者中一支獨秀，其次為小馬可仕，高人氣政治明星莫雷諾、巴喬緊追在後，克里斯多福．吳支持度較為落後。
總統大選登記日逼近下，有意參選者近日紛紛鴨子划水布局。
雖然薩拉尚未宣布參選意願，菲律賓眾議員薩爾斯達（Joey Salceda）3日告訴DZMM電台：「根據我們的交談和聊天內容，毫無疑問，她於2022年絕對會參選。」
馬尼拉時報（The Manila Times）報導，薩爾斯達說：「據我所知，…事實上至少5個政黨正結盟支持她參選。」
杜特蒂屬意繼任者中，莫雷諾是唯一一位同時獲得執政當局和反對陣營青睞的人選。
菲律賓前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）3月聯合反對陣營組成跨黨派聯盟時說，明年大選中，他們將推舉一組正副元首和12位參議員候選人，初步徵詢人選包括莫雷諾、現任副總統羅貝多（Leni Robredo）和2016年曾角逐總統的參議員柏吾（Grace Poe）。
莫雷諾今天接受ABS-CBN新聞台訪問表示：「我不想成為彼此衝突、離間、分歧的任何陣營的一分子…如果我要參選，我會試著團結每個人，不管他們是什麼（政治）色彩。」
至於要參選什麼職位，莫雷諾說，「現在還說不準，但我（明年）絕對會參選。我只能說這麼多」。
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