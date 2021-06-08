別成為羊群效應的多數人，為何你該戒了短線進出的癮？

文：安睿宏觀投資研究部團隊

2020年歲次庚子，國際股市在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情爆發衝擊下，先是崩盤式大跌然後又開始大漲，讓許多股票投資人在過去的這一年中，充滿了驚異奇航的驚嘆。

接下來的一年，投資人同樣面臨的是充滿了不確定性。 就在這樣環境下，提供投資人線上買賣股票的數位電子股票交易應用程序偏偏又大行其道，成為個人投資者的新寵，讓短線進出股市的氛圍更加濃烈，使得關心理財規劃，相信落實穩建長期投資才是正道、短線進出股市難討便宜的投資專家與顧問更加的憂心忡忡。

2021年1月23日美國加州大學洛杉磯分校心理學教授白南驥（Shlomo Benartzi），在華爾街日報發表了一篇和投資行為有關的短文，題目是投資人不該搶短線的新原因。

But if that isn't enough to convince you, perhaps this will: A new study finds that active trading also significantly increases the volatility of a portfolio. That is, market timers actually assume much more risk to get those lower returns, compared with investors who simply buy and hold investments.

文章說到，學術界針對「短線買賣股票，比長期持有股票報酬率低」的研究分析報告多的不勝枚舉，可是最新的一份學術性研究分析報告發現，短線買賣股票比長期持有股票的風險要高，令人耳目一新。

換言之，最新的研究分析發現投資人以短進短出的投資方式買買股票，最終結果不僅只是投資報酬率低而已，更糟的是投資風險還比較高。

Photo Credit: 中央社

過去這一年，隨著線上買賣股票的數位電子股票交易應用程序盛行，讓許多首度買賣股票的投資人初嚐進出股市的快感。

加州大學大衛分校的巴柏教授統計結果，發現提供免費買賣股市的交易平台羅賓漢（Robinhood Markets Inc.）去年交投最熱絡的股票中，三分之一的交易量是集中於羅賓漢進出的。巴柏教授同時發現羅賓漢的客戶明顯出現羊群現象（Herding），很容易造成個股短期突然飆漲，但是長期價跌的現象。

愛莫瑞大學迪潔教授和英屬哥倫比亞大學曾教授研究發現；嚐試以短線進出降低投資風險的結果是投資風險更大。兩位教授發現短線投資人在同樣股市報酬率基礎上比較，短線進出股市所承擔的投資風險要高出50%。

研究也證明了，短線進出股市的交易方式長期下來，要比買了抱著不動的投資人多承擔了71美元的風險。在羅賓漢交易平台上最熱門的個股，平均一個月時間會下跌5%至9%。

Photo Credit: AP / 達志影像

投資人偏好短線進出的原因很多。 其中一個原因就是過度自信，特別是男性投資人，很容易傾向相信短線進出不會賺更多錢的悲劇，不會發生在自己身上。

其次，是許多偏好短線進出股市的投資人，其實享受在股海浮沉中抓大魚的快感，要遠高於在岸邊垂釣的枯燥無味（長期投資不做換股進出），這就和在賭場裡玩二十一點或是拉吃角子老虎的感受類似。

這份短文所揭露的非理性投資行為現象國內並不少見，但生涯理財規劃重點，在設定目標生活水平之後，找出最有效率的投資組合，然後讓時間去對付市場短期的不確定性。

理財規劃的理論非常簡單，論述也夠清楚，客觀的科學根據更是充分，就像白南驥教授的短文一樣，困難的地方是投資人缺少一位值得信賴的理財規畫顧問，可以從旁協助自己，按照自己的配速與承擔投資風險的胃納，進行長期的投資，逐步去實現自己的理財目標。

在充滿不確定性的市場現況下，你身邊找得到因應非理性投資行為的理財規劃顧問嗎？

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航