別成為羊群效應的多數人，為何你該戒了短線進出的癮？

文:安睿宏觀投資研究部團隊

2020年歲次庚子,國際股市在COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情爆發衝擊下,先是崩盤式大跌然後又開始大漲,讓許多股票投資人在過去的這一年中,充滿了驚異奇航的驚嘆。

接下來的一年,投資人同樣面臨的是充滿了不確定性。 就在這樣環境下,提供投資人線上買賣股票的數位電子股票交易應用程序偏偏又大行其道,成為個人投資者的新寵,讓短線進出股市的氛圍更加濃烈,使得關心理財規劃,相信落實穩建長期投資才是正道、短線進出股市難討便宜的投資專家與顧問更加的憂心忡忡。

2021年1月23日美國加州大學洛杉磯分校心理學教授白南驥(Shlomo Benartzi),在華爾街日報發表了一篇和投資行為有關的短文,題目是投資人不該搶短線的新原因。

But if that isn't enough to convince you, perhaps this will: A new study finds that active trading also significantly increases the volatility of a portfolio. That is, market timers actually assume much more risk to get those lower returns, compared with investors who simply buy and hold investments.