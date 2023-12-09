開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/09,
中國

美議員控中國大蒜用糞便施肥不衛生，北京官媒反駁：毫無證據，什麼事都扯意識形態

美議員控中國大蒜用糞便施肥不衛生，北京官媒反駁：毫無證據，什麼事都扯意識形態
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

美國議員說，中國大蒜不衛生，使用人的糞便施肥。具有中國官媒色彩的微信公眾號「牛彈琴」引述《BBC》的報導說，麥基爾大學2017年發表的文章指出，這也沒甚麼大不了，因為人和動物的糞便都是有效肥料，拿來施肥農作物，乍聽之下不是那麼討人喜，卻比想像的更安全。

美國聯邦參議員史考特（Rick Scott）指控，中國大蒜以糞便施肥和污水栽植非常不衛生恐構成國安風險，揚言將提法案予以管制，北京官媒聞訊則是氣得跳腳，並說這是戴著有色眼鏡的指控。

美議員稱：中國大蒜用人糞施肥再漂白外銷

據史考特於個人官網發布的新聞稿，他近期致函美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），呼籲華府要重視中國大蒜不安全，原因是栽植的方法堪慮。

他說，中國大蒜不衛生使用人的糞便施肥，並栽植於污水中收成後再漂白，流入美國市面前剝離大蒜根部以呈現較佳賣相，藉此遵守美國有關預防傳染病的法律，這些烹飪部落格和家庭雜誌與YouTube的影音都有記錄。

史考特表示，由於大蒜廣泛用於烹飪和食品，這個作物的完整性和安全性對民眾至關重要，政府必須確保所有美國人及家庭的食安。

他說，如果食物不安全，就不能指望美軍保家衛國，醫生、警察、護士、教師、消防員、軍人、父母和每個美國人都期盼，政府能夠保護美國消費市場，免受有害產品和無良農作者的傷害。

史考特表示，中國大蒜市占率最高，每年進口美國的總量居各國之首，但美國國會稽核處（GAO）也發現，未繳納反傾銷和反補貼稅集中於少數商品，新鮮大蒜更是其中之一，總額超過5億美元（約新台幣156億元）。

中國官媒反擊：什麼事都扯意識形態，指控毫無證據

具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今天發文稱，中國大蒜怎麼就不衛生了？什麼事都扯上意識形態，並說史考特於個人官網發布的新聞稿，果然是一封戴著有色眼鏡的信函。

牛彈琴引述《英國廣播公司BBC》今天的報導，致力於科普的加拿大麥基爾大學（McGill University）科學與社會辦公室表示，目前沒有證據可佐證，中國栽植大蒜以糞便施肥。

牛彈琴引述《BBC》的報導還說，麥基爾大學2017年曾發表的文章指出，不論如何，這也沒甚麼大不了，因為人和動物的糞便都是有效肥料，拿這些糞便施肥農作物，乍聽之下不是那麼討人喜，卻比想像的更安全。

但是根據《美國自由亞洲電台RFA》2011年的報導，來自山東的張軍，2010年7月因徵地糾紛蒙冤上訪，無辜被關到精神病院2個月，之後又再被當局捉到看守所，拘留7日。

張軍說，入獄才知道，產自山東的知名金鄉大蒜，居然是由囚犯生產，看守所內，人不如奴隸，如果一天剝不完40斤（約20公斤），還得慘遭刑具侍候。

他表示，中國雖是全球的大蒜生產工廠，搶占日本、韓國、歐美市場，但監獄生產的剝皮大蒜，用的是廁所水，並說因牢房廁所沒有隔離，大便和小便池就是剝蒜、沖蒜的地方。

即因如此，史考特堅稱，商務部必須「立即啟動適當的調查，以確定涉案進口產品對國家安全的影響」，同時將提「污水大蒜進口法」和「污水大蒜進口關稅法」，以解決中國大蒜衍生的栽植和食安疑慮。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。