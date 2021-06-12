《奧地利奶奶給孩子的居家芳療小藥鋪》：查理曼大帝深知植物的療癒力，不讓「藥草巫」專美於前

文：英格麗・克蘭迪恩－用（Ingrid Kleindienst-John）

談點植物與藥草的歷史

早在西元前兩千七百年的埃及文獻裡就已經記載香草的運用。歷經相當多學者深入研究藥草療方，草藥醫學最終成為今日民俗療法中重要的一環。

在自然療法中，香草、純露、茶飲等等早已不可或缺。從前很多婦女會使用植物藥材為家人保健、治病、療傷；現在我們也知道，許多植物早在幾百年前就被賦予醫療用途；在一段很長時期的很多地方，這些藥草甚至是人們僅有的藥品。大約一百年前，植物藥材首次遭到製藥業的排擠，儘管如此，從過去到今日的製藥業還是不斷向植物療法借鏡。

今日的情況是，我們往往急著服用現代藥品製劑，而且太常開立給孩子們使用。我們經常盲目使用抗生素，不只用在一些靠自然療法就能處理的輕微病症，甚至用在抗生素無用武之地的病毒感染個案上。其實面對常見疾病，重點其實在於給自己的身體一點時間，朝自我修復的方向輕輕推一把，並且保持耐心。

希臘醫生希波克拉底，也曾在病患身上運用草藥醫學

今日的植物療法，芳香療法也是其中一部分，至少在古埃及已見發端。早在西元前兩千七百年的埃及文獻裡已經記載香草的運用，這是一位名叫梅莉・普托（Merit Ptah）的女醫師所寫下的。她是最早被允許行醫的女性之一，曾受神廟裡司祭的訓練而成為草藥醫師。

另一份成書年代推斷在西元前一五五五年的莎草紙上也記載著醫學文字，其中對藥品的描述非常類似今日的草藥醫學和芳香療法。

再來不能不提到那位出生並活耀於科斯島上的希臘醫生希波克拉底（460－370 B.C.），也曾在病患身上運用草藥醫學，他寫了大約六十本專論，詳細描述各種疾病的徵候。還有迪奧斯科里德、蓋倫、普里尼同樣是我們在草藥醫學史上，會遇到的幾位重要人物。

中世紀的希德嘉修女，她記錄了歐洲常見藥草能對應的疾病

西元三七五年開始，接連三、四百年在歐洲發生一連串的民族遷徙活動。這時期從事醫療的主要都是婦女，她們擁有關於植物療癒力量和藥草製劑的廣博知識，常常被稱作藥草婦或是藥草巫。查理曼大帝（A.D.747－814）不讓婦女們專美於前，他本人也深知植物的療癒力，在《國土管理規章》裡他明確地規定，城堡花園以及修道院裡該栽種哪些植物。

西元後最初幾百年，人們主要是在居家四周採集藥用植物，用來對抗疾病和治療傷口。在中世紀出現了一批藥草典籍，這些是由醫生和植物學家們，共同託名於一人所留下的紀錄。

希德嘉修女是中世紀歐洲首先將自己的藥草知識撰寫成書的女性之一。她的書不只記載了歐洲常見的藥草中，有哪些可用於當時已知的疾病，還收錄並命名了一些橫跨絲路運至歐洲的植物和藥草。

另一位偉大的藥草專家是帕拉賽爾斯，他主張「所有的東西都是毒，沒有東西不含毒性；是劑量決定了一個東西是不是毒。」帕拉賽爾斯著作傳世頗多，他主要關注的是那些居家環境可見的植物。

除了聖賀德佳修女和帕拉賽爾斯之外，還有相當多學者曾深入研究藥草療方，靠著他們，草藥醫學最終成為今日民俗療法當中重要的一環。從克奈普神父到藥草神父外丁格，再從魯道夫・史代納到瑪麗亞・特雷本，這段草藥醫學的歷史裡，我們看到了眾多重量級先驅以及一些較不為人所知的賢哲。

運用植物療法來增強免疫系統，使疾病從一開始就不至於爆發

好消息是，近年來人們對身體保健的想法有微微的變化：不再每遇常見的身體不適就立刻服用現代藥品製劑。大家越來越願意思考，若孩子打個噴嚏或咳了一下便立即使用強效藥物止住症狀，這些藥品會對孩子們的小身體造成怎樣的損害。

精油、純露、藥草使用方式，一定要符合孩子的年紀

精油、純露、藥草什麼情況下可用在孩子身上？一般而言，植物性輔助藥劑很適合在有感冒症狀、睡眠困擾、特別是出現各種小病痛時使用，使用的方式一定要符合孩子的年紀。

除此之外，精油還可以運用在學習障礙、過動以及心神不安的情況。

身為有責任感的父母、祖父母、或是叔叔阿姨，讓我們先來搞懂各別的芳療產品裡最重要的觀念。因此，接下來幾頁我們來談一點芳療產品基礎知識。

Notes小筆記：兒童芳療簡易概念

精油─── 請依照精油種類與應用領域，滿三個月後可與植物油混合稀釋到超低濃度使用。

請依照精油種類與應用領域，滿三個月後可與植物油混合稀釋到超低濃度使用。 植物油─── 出生後就可以使用無虞。

出生後就可以使用無虞。 浸泡油─── 含微量植物精質的植物油，可比照植物油使用。

含微量植物精質的植物油，可比照植物油使用。 純露─── 出生後就可以放心使用。

出生後就可以放心使用。 藥草茶─── 一般用來助消化或抗感冒等，兩三個月大後才可服用。

一般用來助消化或抗感冒等，兩三個月大後才可服用。 酊劑───只適合年紀比較大的孩子，且僅限外用。

相關書摘 ▶《奧地利奶奶給孩子的居家芳療小藥鋪》：百里香是極有益處的藥草，但不是每種都適合孩子們

書籍介紹

本文摘錄自《奧地利奶奶給孩子的居家芳療小藥鋪：54支精油、13支純露、28支植物油、27種藥草，超過200種配方，從兒童到青少年感受自然全方位的身心靈照護智慧》，堡壘文化出版

作者：英格麗・克蘭迪恩－用（Ingrid Kleindienst-John）

審定者：何欣潔 poky、張雅婷、黃琬婷

譯者：陳宣名

奧地利是中歐的古國，久遠以來與土地上的森林山脈，或是藥草植物們，有傳承深刻的經驗與情感，樂於動手製作，擁抱自然的療癒。他們不僅使用精油，使用各種不同的植物型態如花草茶，純露，浸泡油。這裡的人們，保有德語系國家的質樸務實，融合著古典人文的藝術與美，總是念著有心念與愛最重要，內斂但很友善，充滿宏觀又細緻的生活感。

本書作者英格麗老師是一位七十歲的奧地利奶奶，出生於維也納。專注的領域包含孩子芳療，銀髮族芳療，天然草藥學，經絡能量，羊毛植物染等等。這位經驗豐厚多才多藝的自然工作者，至今已有九本精彩的著作出版，並擁有專業的協會與專業課程提供培訓。

這冊芳香筆記本，是她照護孫子的香氣經驗。你可能只是手邊有一兩瓶朋友送的精油，或是寶寶正在感冒哭鬧，又或是大孩子的生長痛與分離焦慮，甚至是青春期的皮膚或學習問題，都可以輕鬆在目錄尋到常見的用油或症狀。芳療奶奶還特別把每個階段可以使用的精油列表，清楚交代安全需要注意事項。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航