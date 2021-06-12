《奧地利奶奶給孩子的居家芳療小藥鋪》：百里香是極有益處的藥草，但不是每種都適合孩子們

文：英格麗．克蘭迪恩－用（Ingrid Kleindienst-John）

百里香（Thymian；Thymus vulgaris L.）

每次一到秋天，身邊到處都有人咳嗽、流鼻水、嗓子啞；因此下一個特別要介紹的藥草就是能對付這些感冒症狀的。

談到百里香就有點複雜。基本上它是種極有益處的藥草，不過在選擇百里香精油的時候我們要小心一點，因為有很多不同的品種，而且不是每種都適合孩子們。百里香也屬於唇形花科（Lamiaceae），生來沐浴在南方陽光裡，不過在我們奧地利也有一種原生的百里香品種：野地百里香（註），運氣好的話能在草地上或田埂邊找到它。

擁有一百五十至一百六十個品種的百里香分布在巴爾幹半島、非洲、直至蘇格蘭，甚至在冰島上也有它的蹤跡，算是我所認識的植物裡具備高適應力的佼佼者。百里香能長到十到四十公分高，從五月開始至夏末，會開出極小的花朵。

如同薰衣草，百里香是我們日常運用裡最重要的藥草之一，不過隨著產地的不同，內含物也會有所改變。使用藥草時還好，但這個差異性在我們運用精油時影響較大。因此我想點出一些關於百里香精油最重要的標記和使用指引。

沉香醇百里香（Zitronenthymian；Thymus vulgaris ct.linalool）

沉香醇百里香是種帶有細緻香氣且沒有刺鼻味的百里香。我花園裡的那株百里香有著小小、帶黃色條紋的葉子。而且正如它的名字所示，只要手掌在葉片上滑過，或是將小葉片捏碎，就能聞到一絲輕柔的檸檬香。就像其他唇形花科植物一樣，這種矮小灌木的莖成四角形。沉香醇百里香的花在夏季綻放，顏色從白色到淡粉紅色。性喜乾燥，不愛潮濕環境，但不管身在何處都是存活高手。

沉香醇百里香精油（另一個學名為Thymus cittriodora，但這名稱不用於精油）一定要標示為「ct. linalool」，ct是化學型Chemotype的簡稱，而linalool則是這款精油裡主要的成分。由組成成分可知，這款精油特別適合孩童，市面上有時會標示為「兒童百里香」。沉香醇百里香是我最喜愛的精油之一，並非只在兒童芳療裡如此。

我們可以用它來製作一八四頁的止咳浸泡油，或做成油敷布，在感冒、耳鼻喉不適、想要增強抵抗力時使用。只要用對劑量，沉香醇百里香對黏膜相當溫和，也不會刺激孩童幼嫩的皮膚，您可在第六章的對照表裡找到與您孩子年紀相應的適合使用方式。面對傷口或是潰瘍情況，還有其他如沖洗劑一般的應用方式；泌尿道感染也可使用百里香來坐浴。

百里香純露（Thymian-Hydrolat）

就像生產薰衣草時的情況，生產百里香精油的時候也會順道得到百里香純露，這個純露很適合用在皮膚保養，有皮膚問題的青少年會很樂意用來洗臉，因為它有收斂、淨化、殺菌等作用。百里香純露也可替代放入薰香燈的水，這時您不用加入任何精油。

百里香浸泡油（Thymian-Ölmazerat）

您可參考二○八頁的〈浸泡油製作〉，可直接做成止咳浸泡油或是鼻炎軟膏給孩子使用。或者，若您的孩子容易感冒的話，可在晚上直接用此浸泡油塗抹按摩孩子的腳，與薰衣草浸泡油交替使用。當然您也可以在百里香浸泡油裡加入精油來對付感冒。

註：德文名Quendel，拉丁學名Thymus serpyllum，中文名又稱為鋪地香。

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書籍介紹

本文摘錄自《奧地利奶奶給孩子的居家芳療小藥鋪：54支精油、13支純露、28支植物油、27種藥草，超過200種配方，從兒童到青少年感受自然全方位的身心靈照護智慧》，堡壘文化出版

作者：英格麗．克蘭迪恩－用（Ingrid Kleindienst-John）

審定者：何欣潔 poky、張雅婷、黃琬婷

譯者：陳宣名

奧地利是中歐的古國，久遠以來與土地上的森林山脈，或是藥草植物們，有傳承深刻的經驗與情感，樂於動手製作，擁抱自然的療癒。他們不僅使用精油，使用各種不同的植物型態如花草茶，純露，浸泡油。這裡的人們，保有德語系國家的質樸務實，融合著古典人文的藝術與美，總是念著有心念與愛最重要，內斂但很友善，充滿宏觀又細緻的生活感。

本書作者英格麗老師是一位七十歲的奧地利奶奶，出生於維也納。專注的領域包含孩子芳療，銀髮族芳療，天然草藥學，經絡能量，羊毛植物染等等。這位經驗豐厚多才多藝的自然工作者，至今已有九本精彩的著作出版，並擁有專業的協會與專業課程提供培訓。

這冊芳香筆記本，是她照護孫子的香氣經驗。你可能只是手邊有一兩瓶朋友送的精油，或是寶寶正在感冒哭鬧，又或是大孩子的生長痛與分離焦慮，甚至是青春期的皮膚或學習問題，都可以輕鬆在目錄尋到常見的用油或症狀。芳療奶奶還特別把每個階段可以使用的精油列表，清楚交代安全需要注意事項。

Photo Credit: 堡壘文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航