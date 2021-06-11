《日本節日好吃驚》：6月4日是「蟲蟲之日」，同時也和蛀牙與香港腳有關

文：李仁毅

6月1日 冰之日（氷の日）

日本冷凍倉庫協會將6月1日訂為冰之日，這是因為在江戶時代，加賀藩每年都會派遣飛腳花上四天時間，狂奔480公里，趕在陰曆6月1日這天向江戶城裡的將軍府獻上冰塊，當時的川柳形容這是「五瓣之花獻上六瓣之花」，五瓣之花是加賀藩前田家的家紋，六瓣之花則是指雪花。此外自平安時代以來，日本皇宮也把陰曆6月1日稱為冰之朔日，每年到了這一天，宮內就會把冰室打開取出冰塊，讓天皇與臣子共享吃冰的樂趣。

除了冰之日外，日本寫真協會也在1951年將這天訂為照相之日（写真の日），這源自在1841年陰曆6月1日這天，長崎的御用商人上野俊之丞拿著從荷蘭人那兒得到的相機，為當時的薩摩藩主之子島津齊彬拍照，這是日本人首次的拍照，所以這天成了照相之日。但是在多年過後，寫真協會發現：他們搞錯日期了，島津齊彬拍照的日子應該是1857年陰曆9月17日，而且在他之前拍照的還另有他人，那麼要更改日期嗎？他們想想，既然大家都已經習慣了，嘛，就算了。

6月1日的節日很多，這裡再補充三個：日本口香糖協會在1994年也將6月1日訂為口香糖之日（チューインガムの日），這來自從平安時代以來，日本就有在陰曆1月1日與6月1日嚼食鏡餅、柿乾等硬東西來祈求長壽兼固牙齒的習俗，此外日本第一個氣象台：東京氣象台在1884年（明治17年）6月1日成立，所以這天也是氣象紀念日（気象記念日），然後到了1993年，日本的徽章工學協會也將這天訂為徽章之日（バッジの日），問他們為什麼，他們說很簡單啊，因為徽章的日文きしょう（Kisyou）與氣象きしょう一樣啊……這也繞太多圈了吧！

6月2日 背叛之日（裏切りの日）

在日本漫長的歷史中，要說最為知名、對後世影響最大的背叛事件，應該非本能寺之變莫屬。正所謂伴君如伴虎，明智光秀從1568年開始跟隨織田信長，經過14年後終於抓狂啦！ 1582年陰曆6月1日，信長在京都的本能寺舉辦茶會，當晚就睡在寺裡。6月2日天還未明之時，明智光秀喊道：「敵人就在本能寺！」親率上萬大軍攻進寺內，本能寺隨即陷入大火，頑強抵抗的信長最終選擇自盡並消失於熊熊烈焰之中，因此把6月2日訂為背叛之日真的是挺貼切的。

將天下人（意即掌握天下之人）信長幹掉的明智光秀，曾有短短幾天成為天下人，因此日本人稱他為「三日天下」（三日意喻短暫），但光秀隨即在6月13日敗給前來討伐的羽柴秀吉（也就是日後的豐臣秀吉），最後命喪鄉民手中，呃，這個是指鄉間的純正小民，而不是網路鄉民喔（廢話）。（嗯，今天真是搞背叛的好日子啊～）（遠目＋菸）

6月3日 竹筴魚之日（あじの日）

竹筴魚是日本非常重要的食用魚，不管是油炸或是做成一夜乾都非常好吃，山口縣的漁業者為了推廣他們家的竹筴魚，在1997年將6月3日訂為竹筴魚之日，但要搞懂為何會選擇這天，就真的需要一點學問了。首先，6月捕獲的竹筴魚最為美味，所以選擇6月是可以理解的，那麼3日的3又是什麼意思？原來竹筴魚的日文漢字寫做「鯵」，亦即在魚字旁再加一個參字，而參也就是三啊。

6月4日 蟲蟲之日（虫の日）

我們前面談到日本漫畫大師手塚治虫本名手塚治，因為從小就很喜歡昆蟲，所以才會把筆名取為治虫，他還在1988年6月4日這天成立日本昆蟲俱樂部並擔任初代會長，之所以在這天創立，是因為日文的虫（むし，Mushi）剛好與數字6、4 諧音，日本昆蟲俱樂部同時也把這天訂為蟲蟲之日。好玩的是，有另外兩個看似八竿子打不著邊的東西，也都跟這一天有關，一個是蛀牙，另一個則是香港腳。

早在1928年（昭和3年），日本齒科醫師會就因諧音的關係將6月4日訂為蛀牙預防日，原因是日文的蛀牙叫做虫歯（Mushiba），這源自古早的人們真的相信蛀牙是由蛀蟲所造成的，這個蛀牙預防日演變至今，已成為每年6月4日到10日的牙齒及口腔健康週。那麼香港腳咧？香港腳的日文水虫（Mizumushi）一詞最早出現於江戶時代，當時在田裡工作的農夫雙腳整天泡在水裡，常常會奇癢無比，他們懷疑是被水中某種蟲叮咬所致，所以就稱其為水虫，日本的香港腳藥廠商也是基於諧音之故，將6月4日訂為香港腳治療之日（水虫治療の日）。

6月5日 落語之日（落語の日）

落語（らくご，Rakugo）是日本從江戶時代流傳至今的傳統表演藝術，類似我們的單口相聲，特色是由一人演出二人以上的各種角色，講述內容雖然也會有人間溫情或妖魔怪談，但主要仍是以逗趣詼諧的故事為主，而故事講到最後，就會出現讓聽眾捧腹大笑的意外轉折或突破，這樣的轉折在日文叫做落ち（おち，Ochi），所以才被稱做落語，也因為落語的日文裡有數字6、5的諧音，6月5日才成為落語之日。

不管是公司行號，還是商店餐館，各式各樣的商標充斥在我們生活周遭，商標的英文Logo Mark在日文叫做ロゴマーク（Rogo ma-ku），同樣有數字6、5的諧音，所以這天也是商標之日（ロゴマークの日）。

6月6日 青蛙之日（かえるの日）

6月6日之所以是青蛙之日，來自日文把青蛙叫聲唸做「けろ けろ」（Kero Kero），而ろ（Ro）與數字6諧音，所以就是這天了，此外Kero Kero這個唸法有沒有讓你覺得很熟悉？對，日本動漫《Keroro軍曹》的名稱就是這麼來的。

如果你覺得這天並不適合穿著青蛙裝去上班或是逛大街來慶祝一番，你也可以在這天慶祝樂器之日（楽器の日），這是日本的全國樂器協會在1970年訂定的，因為日本自古就有一種說法，如果要學習樂器、歌舞伎、能劇等才藝的話，最好從小孩6歲那年的6月6日開始，這樣就可以學得很好喔。

日本的助聽器業者在1999年將6月6日訂為助聽器之日（補聴器の日），一來6的樣子很像耳朵，二個6就是二個耳朵，另一方面3月3日因為3、3的諧音與耳的日文みみ（Mimi）相同，所以日本耳鼻咽喉科學會在1956年將其訂為耳朵之日，而助聽器是在原有的耳朵上再加強，所以是3月3日× 2，就等於6月6日了。順帶一提，日本耳鼻咽喉科學會還在1961年將8月7日訂為鼻之日（鼻の日），這來自鼻的日文はな（Hana）與數字8、7諧音。

6月7日 除毛之日（ムダ毛なしの日）

除毛商品大廠Veet 將6月7日訂為除毛之日，一方面這時候進入夏天了，大家得趕緊把身上不該出現的毛給整理一下，免得跑出來見客嚇人，此外除毛的日文ムダ毛なし（Muda ke nashi）裡有數字6、7的諧音，拿來除毛真是剛剛好。

日本的頸部挫傷治療協會也將這天訂為頸部挫傷治療之日（むち打ち治療の日），頸部挫傷大多來自交通事故或運動意外，讓頸椎遭受嚴重晃動，但因為脖子像鞭子甩來甩去一樣，日本人就把這樣的症頭給叫做鞭打症，而日文的鞭打治療（むち打ちをなおそう，Muchiuchi wo naosou）裡有數字6、7的諧音，所以就是這天了，但因為日文確實是鞭打無誤，所以這天在網路上，會出現一些有點怪怪、但又讓人不知為何有點興奮的鞭打圖。

6月8日 bB之日（bBの日）

許多小坪數的房子會標榜天花板的挑高特別高，讓你在小空間裡也能擁有寬敞感受，車子也是一樣，日本從1972年起開始出現一種新車款Tall Wagon，這個英文詞又是日本人自己發明的，代表車身很高的方方正正小廂型車。Tall Wagon推出之後，非常受到年輕人與女性駕駛的喜愛，而TOYOTA在2000年推出的小廂型車bB更是擁有無數車迷，這些車迷就將6月8日訂為bB之日，看到bB與68 這二組字的長相，理由應該不用我再解釋了，但需要說明的是為何這款車會叫做bB？根據TOYOTA的官方說明，他們認為「無限擴展的未知可能性」的具體形象就是個黑盒子，所以就用black Box的字首bB 來為這輛車命名。

6月9日 搖滾之日（ロックの日）

日本網路上的搖滾之日有二個，一個是貓王艾維斯・普里斯萊（Elvis Presley）的生日1月8日，另一個就是6月9日，來自搖滾的日文ロック（Rokku）與數字6、9諧音。

只是呢，大家都知道英文的R與L在日文唸起來都是一樣的，所以ロック既是指Rock搖滾，但也可以說是Lock鎖頭，日本鎖頭安全協同組合就在2001年將6月9日訂為鎖頭之日，日文同樣是ロックの日，因此很可能會發生以下的狀況：你忽然發現村裡在6月9日這天舉辦ロックの日，心想：哇！原來這雞不生蛋鳥不拉屎的鬼地方，也有搖滾的同好啊！於是你換上一身最勁爆的搖滾造型，揹上電吉他火速趕抵現場，卻看到一群老阿公老阿婆搖頭晃腦，拿著鎖頭等著給鎖匠修理。

書籍介紹

本文摘錄自《日本節日好吃驚》，時報出版

作者：李仁毅

momo網路書店

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

【梗出沒注意！】 （前方有很糟糕的梗出現，但我卻沒注意）

一年366天，天天都有故事，以幽默筆調大談日本的節日冷知識！

你知道1月27日為什麼是求婚之日嗎？

原來2月14日不只是情人節，還是兜襠布之日？

傳說中的過膝襪之日為什麼訂在11月28日？

一年之中還有什麼稀奇古怪的紀念日？

快翻開書找找，你的生日又是什麼節日呢？

保證本書所寫都是真有其事，絕非憑空杜撰！

作者以鄉民梗、宅男梗、萬梗齊發，

在胡說八道的冷笑話當中，還是能一本正經的話說從頭，

帶你看懂每個日本「○○之日」的由來，一起歡樂長知識、聊微歷史！

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰